Мостовой – Дзюба, Батл именинников: чьи цитаты круче?

Сегодня дни рождения отмечают главные острословы российского футбола: Александр Мостовой и Артем Дзюба. Собрали самые известные их высказывания. Кто победил в этой битве титанов решать Вам!

О болельщиках:

Дзюба: «Многие у нас любят, сидя на диване, с огромным пузом и кривыми ногами, обсуждать, кто там деревья, кто полена, открывая баночку пива. Только с дивана через раз встают, спотыкаясь».

Мостовой: «Если болельщики могут кричать на игрока, то почему футболисты не могут кричать или делать что-то другое? Когда я играл в футбол, конечно, не показывал такие жесты. Но тоже поворачивался и кричал : «Да пошёл ты!»

О чемпионстве «Спартака»:

Дзюба: «Раз выиграли, значит выиграли. Чемпионат продолжается тридцать туров, просто так в нем не побеждают. Есть, конечно, много нюансов, о которых сейчас бессмысленно говорить. Проигравшие после драки кулаками не машут. Определенный фарт у «Спартака» был? Да. Команда объединилась - да. «Зенит» и ЦСКА в этот раз слабее, чем обычно, - да. Но это не умаляет заслуг «Спартака». Он набрал больше очков, победил нас, победил ЦСКА».

Мостовой: «Хотим мы этого или нет, но когда-то «Спартак» должен был стать чемпионом, тем более сейчас все сложилось - построили новый стадион, купили хороших футболистов, укрепились зимой, а ведь кто-то игроков терял в это время. Ну и хочется отметить главного тренера, который внес свою лепту. Когда он пришел в «Спартак», многие и не знали, кто он такой, но обстоятельства сложились как нельзя лучше».

О Роналду и Месси:

Дзюба: «Роналду и Месси в РФПЛ и 20 голов за сезон не забили бы. Посмотрел бы я, как они в Пермь приехали в минус 30. А там ещё и Белоруков присутствует»

Мостовой: «Месси и Роналду? Их не имеет смысла сравнивать, они абсолютно разные футболисты по стилю. Просто один не такой гениальный, как другой, и с ним на данный момент легко справляются футболисты «Барселоны».

О судьях:

Дзюба: «Немного напрягает то, как нас судят. Поддушивают. А у «Спартака» постоянная истерика по поводу судейства. После игры сразу начинается истерика».

Мостовой: « С одной стороны, решения наших судей иногда заставляют хвататься за голову и думать о предвзятости. С другой стороны, если приглашаешь иностранца, то обижаешь работу наших арбитров. На матчи Лиги Европы и Лиги чемпионов назначают арбитров из всех стран мира — это нормальная практика. Я не против, если на «Спартак» — «Зенит» назначат иностранного судью».

О своих кумирах:

Дзюба: «Что касается футбольных качеств, мой прототип - это, наверное, Златан Ибрагимович, именно в таком стиле стараюсь действовать. Понятно, что у каждого своя манера, но этот футболист мне очень импонирует».

Мостовой: «Для меня Марадона – лучший игрок ХХ века. Много лет я считал его лучшим футболистом в истории, пока не появился Лионель Месси».

О Валерии Карпине:

Дзюба: «Карпин говорил мне: «Продлевай контракт, или я тебя загною. Ты закончишь с футболом. Я тебя зарою, ты никогда нигде не всплывёшь. Это моё слово, ты как футболист кончился». Я столько угроз от него тогда наслушался».

Мостовой: « Спросите кого угодно, хоть в Испании, хоть в России, кого они считают более сильным футболистом – Мостового или Карпина? 9 из 10 человек скажут, что Мостового. Я думаю, даже сам Карпин так скажет».

О натурализации в сборной:

Дзюба: «Отношусь к этому негативно. В Европе сейчас много всего делают, но мне не хочется, чтобы мы шли по этому пути. В России достаточно своих футболистов. Для легионеров есть много классных команд, но когда играет гимн России, мне кажется, иностранец не может прочувствовать, сердце у него не ёкнет. Не могу себя представить в другой национальной сборной. В команде должны быть исключительно русские ребята, которые будут убиваться за свою страну».

Мостовой: «Не вижу ничего плохого в натурализации, но не понимаю, как в такой огромной стране с большой историей мы не можем найти и воспитать своих футболистов, которые играли бы за сборную. Даже если вспоминать составы сборных России и СССР прошлых лет, то практически все команды показывали хороший футбол. Да и проблем с поиском и подготовкой футболистов не было».

Про Унаи Эмери:

Дзюба: «Пусть говорит наш тренеришка».

Мостовой: «Эмери средний тренер. И третье место в чемпионате Испании это не показатель. Его может занять любая команда. Третье место с «Валенсией» - это никакой не успех. Вот когда ты берешь какой-нибудь «Хетафе» и выводишь его в полуфинал Лиги чемпионов - вот это успех. А Эмери не сделал ничего особенного».

О Слуцком:

Дзюба: «Слуцкий – тренер или тренеришка? Тренер. Тренерище! Я Божовичу так говорил. И про Слуцкого могу сказать то же самое. Он произвел впечатление на каждого, на всех».

Мостовой: «Когда результата нет, сразу говорят о каких-то кандалах Капелло. А тут пришел всем удобный человек, хи-хи, ха-ха, все хорошо, результат есть. Как только результата не будет, появятся вопросы и к Слуцкому. А так пропусти мы в концовке, и все, 1:1, и кто бы вспоминал про раскрепощенность в сборной. А так выиграли – и ура-ура».