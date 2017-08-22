Мостовой – Дзюба, Батл именинников: чьи цитаты круче?
Сегодня дни рождения
отмечают главные острословы российского футбола: Александр Мостовой и Артем Дзюба.
Собрали самые известные их высказывания. Кто победил в этой битве титанов
решать Вам!
О
болельщиках:
Дзюба: «Многие у нас любят, сидя на диване, с
огромным пузом и кривыми ногами, обсуждать, кто там деревья, кто полена,
открывая баночку пива. Только с дивана через раз встают, спотыкаясь».
Мостовой: «Если болельщики могут кричать на игрока, то почему футболисты не могут кричать или делать что-то другое? Когда я играл в футбол, конечно, не показывал такие жесты. Но тоже поворачивался и кричал : «Да пошёл ты!»
О чемпионстве «Спартака»:
Дзюба: «Раз выиграли, значит выиграли. Чемпионат
продолжается тридцать туров, просто так в нем не побеждают. Есть, конечно,
много нюансов, о которых сейчас бессмысленно говорить. Проигравшие после драки
кулаками не машут. Определенный фарт у «Спартака» был? Да. Команда
объединилась - да. «Зенит» и ЦСКА в этот раз слабее, чем обычно, -
да. Но это не умаляет заслуг «Спартака». Он набрал больше очков,
победил нас, победил ЦСКА».
Мостовой: «Хотим
мы этого или нет, но когда-то «Спартак» должен был стать чемпионом, тем более
сейчас все сложилось - построили новый стадион, купили хороших футболистов,
укрепились зимой, а ведь кто-то игроков терял в это время. Ну и хочется
отметить главного тренера, который внес свою лепту. Когда он пришел в «Спартак»,
многие и не знали, кто он такой, но обстоятельства сложились как нельзя лучше».
О Роналду и Месси:
Дзюба: «Роналду
и Месси в РФПЛ и 20 голов за сезон не забили бы. Посмотрел бы я, как они в
Пермь приехали в минус 30. А там ещё и Белоруков присутствует»
Мостовой: «Месси
и Роналду? Их не имеет смысла сравнивать, они абсолютно разные футболисты по
стилю. Просто один не такой гениальный, как другой, и с ним на данный момент
легко справляются футболисты «Барселоны».
О судьях:
Дзюба: «Немного
напрягает то, как нас судят. Поддушивают. А у «Спартака» постоянная истерика по
поводу судейства. После игры сразу начинается истерика».
Мостовой: « С
одной стороны, решения наших судей иногда заставляют хвататься за голову и
думать о предвзятости. С другой стороны, если приглашаешь иностранца, то
обижаешь работу наших арбитров. На матчи Лиги Европы и Лиги чемпионов назначают
арбитров из всех стран мира — это нормальная практика. Я не против, если на «Спартак»
— «Зенит» назначат иностранного судью».
О своих кумирах:
Дзюба: «Что касается футбольных качеств, мой
прототип - это, наверное, Златан Ибрагимович, именно в таком
стиле стараюсь действовать. Понятно, что у каждого своя манера, но этот
футболист мне очень импонирует».
Мостовой: «Для меня Марадона – лучший игрок ХХ
века. Много лет я считал его лучшим футболистом в истории, пока не
появился Лионель Месси».
О Валерии Карпине:
Дзюба: «Карпин
говорил мне: «Продлевай контракт, или я тебя загною. Ты закончишь с футболом. Я
тебя зарою, ты никогда нигде не всплывёшь. Это моё слово, ты как футболист
кончился». Я столько угроз от него тогда наслушался».
Мостовой: « Спросите
кого угодно, хоть в Испании, хоть в России, кого они считают более сильным
футболистом – Мостового или Карпина? 9 из 10 человек скажут, что Мостового. Я
думаю, даже сам Карпин так скажет».
О натурализации в сборной:
Дзюба: «Отношусь
к этому негативно. В Европе сейчас много всего делают, но мне не хочется, чтобы
мы шли по этому пути. В России достаточно своих футболистов. Для легионеров
есть много классных команд, но когда играет гимн России, мне кажется, иностранец
не может прочувствовать, сердце у него не ёкнет. Не могу себя представить в
другой национальной сборной. В команде должны быть исключительно русские
ребята, которые будут убиваться за свою страну».
Мостовой: «Не
вижу ничего плохого в натурализации, но не понимаю, как в такой огромной стране
с большой историей мы не можем найти и воспитать своих футболистов, которые
играли бы за сборную. Даже если вспоминать составы сборных России и СССР
прошлых лет, то практически все команды показывали хороший футбол. Да и проблем
с поиском и подготовкой футболистов не было».
Про Унаи Эмери:
Дзюба: «Пусть
говорит наш тренеришка».
Мостовой: «Эмери
средний тренер. И третье место в чемпионате Испании это не показатель. Его
может занять любая команда. Третье место с «Валенсией» - это никакой не успех.
Вот когда ты берешь какой-нибудь «Хетафе» и выводишь его в полуфинал Лиги
чемпионов - вот это успех. А Эмери не сделал ничего особенного».
О
Слуцком:
Дзюба: «Слуцкий –
тренер или тренеришка? Тренер. Тренерище! Я Божовичу так говорил. И про
Слуцкого могу сказать то же самое. Он произвел впечатление на каждого, на всех».
Мостовой: «Когда результата нет, сразу говорят о каких-то кандалах Капелло. А тут пришел всем удобный человек, хи-хи, ха-ха, все хорошо, результат есть. Как только результата не будет, появятся вопросы и к Слуцкому. А так пропусти мы в концовке, и все, 1:1, и кто бы вспоминал про раскрепощенность в сборной. А так выиграли – и ура-ура».