Пять мобильных приложений, которые не дадут вам растолстеть

Смартфон может стать лучшим инструктором по похудению. Он будет считать ваши калории, следить за тем, сколько воды вы пьете и как часто занимаетесь спортом. А если вы ленитесь – он будет подгонять вас как самый настоящий злой тренер.

«Советский спорт» собрал пять лучших мобильных приложений, которые помогут сжечь все лишние килограммы, набранные вами в отпуске.

Lose It

Что это: комплексное приложение, которое способно взять под контроль ваш аппетит. Включает счетчик калорий, планирование ежедневного рациона, базу рецептов, дневник вашего прогресса. Кроме того, программа отлично совместима со спортивными приложениями вроде RunKeeper. Lose It проанализирует ваши беговые дневники или дневники тренировок. На выходе вы получите уникальную программу питания, скорректированную лично под вас





Счетчик калорий MyFitnessPal

Что это: удобный счетчик калорий, который не обманешь. My FitnessPal имеет на входе три опции: поддержание веса, набор массы и похудение. От вас потребуют ввести ваши личные данные: возраст, текущий вес, количество часов, которые вы тратите еженедельно на спорт и физическую активность. В опции «похудение» вас попросят ввести тот вес, которого вы хотите достичь – и поехали!

Вам нужно будет заносить в счетчик данные о каждом приеме пищи: вес порции, количество жиров-белков-углеводов, иногда даже название бренда-производителя. Счетчик будет корректировать вашу диету: он покажет, где вы употребили еды больше, чем нужно, сколько калорий нужно для следующего приема пищи, какие продукты рекомендованы вам – и так, день за днем, пока от лишних килограммов не останется и следа.





Как тренироваться после отпуска

E-код пищевые добавки

Что это: удобная база по пищевым добавкам с кодом Е. Вы вводите цифровое значение добавки в поиск, а тот выдает вам всю ее подноготную: описание, воздействие на организм, вредные побочные эффекты.

Приложение рассчитано на тех, кто смотрит состав продуктов, перед тем, как их приобрести. Благодаря ему вы узнаете, какие Е чреваты осложнениями в виде аллергических реакций (сыпи, зуда), провоцируют возникновение различных заболеваний и противопоказаны детям, а какие Е относительно безобидны и не наносят вреда.

В нашем мире, где еду готовят из стабилизаторов, консервантов, красителей, эмульгаторов и усилителей вкуса без гида не обойтись.





Noom Coach: Weight Loss Plan

Что это: приложение, которое, как заявляют его разработчики, «помогает похудеть 9 из 10 активных пользователей». Используют более 15 миллионов человек по всему миру.

Приложение включает варианты планов похудения, рассчитанные на разное время (один из самых популярных – на 16 недель). Оно рассчитывает питание на каждый день, имеет цветовой индикатор «вредности» продуктов, по которому вы легко сможете определять, какая еда вам подходит.

Noom Coach – полноценный тренер. Помимо контроля еды, он следит, сколько вы прошли пешком за день, занимались ли вы спортом. И, если вам трудно или вы ленитесь, он мотивирует вас примерами других пользователей, которые уже с успехом прошли свой путь к хорошей форме.

Помимо прочего, приложение подсказывает, какие полезные продукты легче найти в вашем регионе. А если и искать лень – в вашем распоряжении интерактивная карта с ресторанами местной кухни.





Пять гаджетов, которые упростят бег

WaterBalance

Что это: недостаток воды в организме способен поставить крест на похудении и успешных тренировках. Вода помогает лишнему весу уходить, а мышцам расти и быть крепкими. От того, сколько воды вы выпиваете ежедневно, напрямую зависит ваше самочувствие. Слабость, упадок сил в течение дня, плохой сон и головные боли – все это может быть следствием того, что вы пьете мало воды.

Приложение WaterBalance фиксирует все, что вы выпиваете в течение дня. С помощью таймера оно напоминает вам, когда пришло время выпить очередной стакан воды. Оно показывает, сколько жидкости отнимают и выводят из организма «вредные напитки» - кофе, алкоголь, энергетики и анализирует влияние на организм молока, сока и газировок. Все, что нужно от пользователя – внести профильные данные (вес, пол, возраст) и не забывать вносить в базу все, что вы пьете.