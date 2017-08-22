Заработать на Халке – бесценно! 10 самых выгодных трансферов в истории РФПЛ

Владелец футбольного клуба, как и хозяин яхты, бывает счастлив в двух случаях: когда выигрывает чемпионский титул и когда с выгодой продает футболиста.

С первым пунктом в России проблем не возникает – раз в год хотя бы один владелец футбольного клуба становится счастливым. Вот со вторым – сложнее. Создается такое впечатление, будто мы просто не умеем выгодно продавать своих игроков.

В отдельных случаях, правда, это правило нарушается. Вы не поверите, но даже самого дорого футболиста в истории российского футбола мы умудрились продать с выгодой.

Мы уже писали о самых провальных покупках российского футбола. Настало время вспомнить самые выгодные трансферы.

10. Милош Красич, ЦСКА – выгода 12,75 млн евро

Это сейчас Милошу Красичу, выступающему в составе польской «Легии» 32 года и он практически никому не нужен. А в 2004 году, когда его покупал московский ЦСКА, он был перспективным 19-летним парнем, которого удалось приобрести всего за 2,25 млн евро.

Спустя шесть лет Красич уже в статусе чемпиона России и обладателя Кубка УЕФА переезжал в Турин – в команду мечты – «Ювентус». Итальянцы согласились заплатить за игрока сборной Сербии 15 млн евро. Не вина Милоша, что вскоре в «Юве» сменился тренер и он перестал подходить под новую тактику.

9. Ахмед Муса, ЦСКА – выгода 14,5 млн евро

В 2012 году молодого нигерийского парнишку Ахмеда Муса никто не знал. В ЦСКА он приезжал неотесанным, но быстрым и техничным пареньком, за которого, правда, пришлось достаточно много заплатить – 5 млн евро ушло в копилку голландского «ВВВ-Венло».

За несколько лет Леонид Слуцкий умудрился сделать из Мусы не просто хорошего футболиста, а капитана сборной Нигерии, который на чемпионате мира забивает в ворота будущих серебряных призеров – Аргентины. В итоге Муса уехал в английский «Лестер» за 19,5 млн евро.

8. Игорь Денисов, «Зенит» - выгода 15 млн евро

Игорь Денисов питерскому «Зениту» не стоил ничего. Он – выпускник питерской футбольной академии – собственный воспитанник. Не так часто, кстати, в российском футболе собственные воспитанники продаются за большие деньги.

В случае с Игорем Денисовым это случилось. Продаже предшествовал конфликт игрока с руководством. В итоге «Зенит» правил Игоря в Махачкалу, продав местному «Анжи» за 15 млн евро.

7. Халк, «Зенит» - выгода 15,8 млн евро

Мало кто верил, что «Зениту» удастся продать бразильца Халка с выгодой для себя. По официальной информации приобретение футболиста обошлось питерцам в 40 млн евро, которые получил португальский «Порту».

Тогда еще никто и представить не мог, что в 2016 году китайские клубы примутся бездумно тратить деньги. Именно в Китай Халк и отправился. «Зенит» продал игрока за 55,8 млн евро.

6. Андрей Аршавин, «Зенит» – выгода 16,5 млн евро

Третий подряд игрок «Зенита», проданный с огромной выгодой для клуба – Андрей Аршавин. А вы говорите, что «Зенит» может только покупать. Правда, с молотка вновь ушел собственный воспитанник, который не стоил сине-бело-голубым ничего.

Зато за него удалось получить неплохие деньги. Странно, если бы это было не так – Аршавин уходил из «Зенита» в статусе главной звезды российского футбола и настоящего открытия Евро-2008 наравне со всей сборной Испании. На тот момент он стал самым дорогим приобретением лондонского «Арсенала» в истории – за 16,5 млн евро.

5. Роман Павлюченко, «Спартак» – выгода 16,7 млн евро

Имя Романа Павлюченко всегда ассоциировалось со «Спартаком». Однако он – не воспитанник красно-белого клуба. Первой командой нападающего на профессиональном уровне был «Ставрополь», из которого он перешел в «Ротор». Уже оттуда его купил «Спартак» за 700 тысяч евро.

Вряд ли «Спартак» сумел бы так выгодно продать Павлюченко, если бы не тот же Евро-2008, на котором Роман стал звездой наравне с Аршавиным. Форвард уехал из России тем же летом – «Тоттенхэм» согласился заплатить «Спартаку» 17,4 млн евро. Говорят, Романа едва ли не выгоняли с Тарасовки.

4. Эсекиэль Гарай, «Зенит»- выгода 18 млн евро

Снова игрока выгодно продает «Зенит». Вернее, дело даже не в выгодной продаже, а в том, как выгодно питерский клуб приобрел аргентинского защитника Эсекиэля Гарая. Покупку игрока сборной Аргентины и будущего серебряного призера чемпионата мира по футболу за 6 млн евро даже рассматривали чуть ли не в суде. В итоге все закончилось хорошо.

Для «Зенита» все закончилось еще лучше, ведь через два года после приобретения футболиста у сине-бело-голубых купила «Валенсия». Сумма трансфера составила 24 млн евро.

3. Александр Кокорин, «Динамо» - выгода 19 млн евро

Тройку самых выгодных продаж в истории российского футбола открывает нынешний лидер бомбардирской гонки Александр Кокорин. Клубу, который продал его за рекордную сумму, сам форвард не стоил ничего – «Динамо» само воспитало себе футболиста.

Ушел же Александр в том же направлении, в котором некогда проследовал и Игорь Денисов – в махачкалинский «Анжи». За него заплатили 19 млн евро. Вот только ни разу выйти на поле в футболке дагестанской команды Саша не успел. Клуб сменил курс и начал распродавать своих звезд. В итоге Александр вернулся в «Динамо» за ту же сумму, а позже почти бесплатно сбежал в «Зенит». Но это уже – совсем другая история – о самых невыгодных сделках.

2. Жо, ЦСКА – выгода 19 млн евро

Сейчас Жо – один из лучших бомбардиров чемпионата Бразилии по футболу. А когда-то он забивал за ЦСКА в чемпионате России. В нашу страну он приехал малоизвестным пацаном из Бразилии – брали на вырост. Но кто-то дал ЦСКА очень серьезные гарантии его прогресса, ведь армейский заплатил за юного футболиста очень неплохие по тем временам деньги – 5 млн евро.

От тут же принялся забивать пачками. Молодого бразильца не могли не заметить в Европе. Как раз в тот момент огромные деньги начал вбрасывать на рынок «Манчестер Сити», купленный арабскими шейхами. Им срочно необходимо было купить компанию в пару к Робиньо, чтобы ему не было скучно в мрачной Англии. Выбор пал именно на Жо, за которого англичане заплатили 24 млн евро.

1. Юрий Жирков, ЦСКА – выгода 20,7 млн евро

Лучше всех в России футболистов продает все же московский ЦСКА, которому принадлежат первые две строчки нашего топа. Лидером стал Юрий Жирков, которого армейцы в 2004 году купили у тамбовского «Спартака», ныне уже не существующего, всего за 300 тысяч евро.

Спустя всего 5 лет Юрий стал одним из лидеров сборной России, чемпионом России, обладателем Кубка страны и Кубка УЕФА, бронзовым призером Евро-2008. В тот же момент Роман Абрамович, владелец «Челси» и хороший друг президента ЦСКА Евгения Гинера, решил привести в свою команду российского игрока. Выбор пал как раз на Жиркова. За Юру «аристократы» отдали 21 млн евро.