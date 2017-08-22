Заработать на Халке – бесценно! 10 самых выгодных трансферов в истории РФПЛ
Владелец футбольного клуба, как и хозяин яхты, бывает
счастлив в двух случаях: когда выигрывает чемпионский титул и когда с выгодой
продает футболиста.
С первым пунктом в России проблем не возникает – раз в год
хотя бы один владелец футбольного клуба становится счастливым. Вот со вторым –
сложнее. Создается такое впечатление, будто мы просто не умеем выгодно
продавать своих игроков.
В отдельных случаях, правда, это правило нарушается. Вы не
поверите, но даже самого дорого футболиста в истории российского футбола мы
умудрились продать с выгодой.
Мы уже писали о самых провальных покупках российского футбола. Настало время вспомнить самые выгодные трансферы.
От Макгиди до Эдуардо. 10 самых провальных трансферов в истории РФПЛ
10. Милош Красич, ЦСКА – выгода 12,75 млн евро
Это сейчас Милошу Красичу, выступающему в составе польской
«Легии» 32 года и он практически никому не нужен. А в 2004 году, когда его
покупал московский ЦСКА, он был перспективным 19-летним парнем, которого
удалось приобрести всего за 2,25 млн евро.
Спустя шесть лет Красич уже в статусе чемпиона России и
обладателя Кубка УЕФА переезжал в Турин – в команду мечты – «Ювентус».
Итальянцы согласились заплатить за игрока сборной Сербии 15 млн евро. Не вина
Милоша, что вскоре в «Юве» сменился тренер и он перестал подходить под новую
тактику.
9. Ахмед Муса, ЦСКА – выгода 14,5 млн евро
В 2012 году молодого нигерийского парнишку Ахмеда Муса никто
не знал. В ЦСКА он приезжал неотесанным, но быстрым и техничным пареньком, за
которого, правда, пришлось достаточно много заплатить – 5 млн евро ушло в
копилку голландского «ВВВ-Венло».
За несколько лет Леонид Слуцкий умудрился сделать из Мусы не
просто хорошего футболиста, а капитана сборной Нигерии, который на чемпионате
мира забивает в ворота будущих серебряных призеров – Аргентины. В итоге Муса
уехал в английский «Лестер» за 19,5 млн евро.
8. Игорь Денисов, «Зенит» - выгода 15 млн евро
Игорь Денисов питерскому «Зениту» не стоил ничего. Он –
выпускник питерской футбольной академии – собственный воспитанник. Не так
часто, кстати, в российском футболе собственные воспитанники продаются за
большие деньги.
В случае с Игорем Денисовым это случилось. Продаже
предшествовал конфликт игрока с руководством. В итоге «Зенит» правил Игоря в
Махачкалу, продав местному «Анжи» за 15 млн евро.
7. Халк, «Зенит» - выгода 15,8 млн евро
Мало кто верил, что «Зениту» удастся продать бразильца Халка
с выгодой для себя. По официальной информации приобретение футболиста обошлось
питерцам в 40 млн евро, которые получил португальский «Порту».
Тогда еще никто и представить не мог, что в 2016 году
китайские клубы примутся бездумно тратить деньги. Именно в Китай Халк и
отправился. «Зенит» продал игрока за 55,8 млн евро.
6. Андрей Аршавин, «Зенит» – выгода 16,5 млн евро
Третий подряд игрок «Зенита», проданный с огромной выгодой
для клуба – Андрей Аршавин. А вы говорите, что «Зенит» может только покупать.
Правда, с молотка вновь ушел собственный воспитанник, который не стоил
сине-бело-голубым ничего.
Зато за него удалось получить неплохие деньги. Странно, если
бы это было не так – Аршавин уходил из «Зенита» в статусе главной звезды
российского футбола и настоящего открытия Евро-2008 наравне со всей сборной
Испании. На тот момент он стал самым дорогим приобретением лондонского
«Арсенала» в истории – за 16,5 млн евро.
5. Роман Павлюченко, «Спартак» – выгода 16,7 млн евро
Имя Романа Павлюченко всегда ассоциировалось со «Спартаком».
Однако он – не воспитанник красно-белого клуба. Первой командой нападающего на
профессиональном уровне был «Ставрополь», из которого он перешел в «Ротор». Уже
оттуда его купил «Спартак» за 700 тысяч евро.
Вряд ли «Спартак» сумел бы так выгодно продать Павлюченко,
если бы не тот же Евро-2008, на котором Роман стал звездой наравне с Аршавиным.
Форвард уехал из России тем же летом – «Тоттенхэм» согласился заплатить
«Спартаку» 17,4 млн евро. Говорят, Романа едва ли не выгоняли с Тарасовки.
4. Эсекиэль Гарай, «Зенит»- выгода 18 млн евро
Снова игрока выгодно продает «Зенит». Вернее, дело даже не в
выгодной продаже, а в том, как выгодно питерский клуб приобрел аргентинского
защитника Эсекиэля Гарая. Покупку игрока сборной Аргентины и будущего
серебряного призера чемпионата мира по футболу за 6 млн евро даже рассматривали
чуть ли не в суде. В итоге все закончилось хорошо.
Для «Зенита» все закончилось еще лучше, ведь через два года
после приобретения футболиста у сине-бело-голубых купила «Валенсия». Сумма
трансфера составила 24 млн евро.
3. Александр Кокорин, «Динамо» - выгода 19 млн евро
Тройку самых выгодных продаж в истории российского футбола
открывает нынешний лидер бомбардирской гонки Александр Кокорин. Клубу, который
продал его за рекордную сумму, сам форвард не стоил ничего – «Динамо» само
воспитало себе футболиста.
Ушел же Александр в том же направлении, в котором некогда
проследовал и Игорь Денисов – в махачкалинский «Анжи». За него заплатили 19 млн
евро. Вот только ни разу выйти на поле в футболке дагестанской команды Саша не
успел. Клуб сменил курс и начал распродавать своих звезд. В итоге Александр
вернулся в «Динамо» за ту же сумму, а позже почти бесплатно сбежал в «Зенит».
Но это уже – совсем другая история – о самых невыгодных сделках.
2. Жо, ЦСКА – выгода 19 млн евро
Сейчас Жо – один из лучших бомбардиров чемпионата Бразилии
по футболу. А когда-то он забивал за ЦСКА в чемпионате России. В нашу страну он
приехал малоизвестным пацаном из Бразилии – брали на вырост. Но кто-то дал ЦСКА
очень серьезные гарантии его прогресса, ведь армейский заплатил за юного
футболиста очень неплохие по тем временам деньги – 5 млн евро.
От тут же принялся забивать пачками. Молодого бразильца не
могли не заметить в Европе. Как раз в тот момент огромные деньги начал
вбрасывать на рынок «Манчестер Сити», купленный арабскими шейхами. Им срочно
необходимо было купить компанию в пару к Робиньо, чтобы ему не было скучно в
мрачной Англии. Выбор пал именно на Жо, за которого англичане заплатили 24 млн
евро.
1. Юрий Жирков, ЦСКА – выгода 20,7 млн евро
Лучше всех в России футболистов продает все же московский
ЦСКА, которому принадлежат первые две строчки нашего топа. Лидером стал Юрий
Жирков, которого армейцы в 2004 году купили у тамбовского «Спартака», ныне уже
не существующего, всего за 300 тысяч евро.