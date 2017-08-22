3 элегантных способа закончить отношения с… животом!

Здесь, как и в вопросах с противоположным полом, надо судить по ситуации. Главное - вовремя сообразить: между вами не любовь, а болезненная привязанность. Отношения должны быть динамичными. А если пустите все на самотек, результат будет плачевным. Но поводов для отчаяния нет. Выходы найдутся из любой, даже самой запущенной ситуации.

Профилактика

Он: такой же, как и прежде. Радует вас ежедневно в зеркале. Идеально выглядит и ничем не выдает своего желания испортить вашу жизнь. Казалось бы, можно расслабиться и жить в удовольствие. Возможно. Но лучше быть начеку.

Что делать: в этом случае совет прост. В черном теле не держите – не выдержит и поведет себя скверно. Но и баловать не стоит. Уберите подальше все калорийное, сытное. На видное место – фрукты, соки и водичку. И вообще, желательно дома держать как можно меньше готовой еды. Вкусный салат с морепродуктами легко можно съесть на ночь, а вот мороженую рыбу вряд ли вы надумаете приготовить перед сном. Жуйте медленнее. Давно известно, что желудок реагирует на поступающую пищу через двадцать минут после начала еды. Но, безусловно, ему нужны удовольствия. Три-четыре раза в день пейте зеленые коктейли на основе зелени и овощей. Самый страшный враг ваших с Ним идеальных отношений – калорийные перекусы. Все они первым рейсом отправляются в талию.

Намеки

Он: пока лишь начинает «конфликт». Слегка изменился, уже не всегда вас радует. В некоторых ситуациях и платьях уже как-то слишком расслаблен. Привычные «втягивания» помогают не всегда. Вы смотрите на него и понимаете: нам нужны перемены.

Что делать: действуйте аккуратно, он обязательно исправится. Дайте ему шанс! Предложите детокс-диету. Самое главное, ваш организм очиститься от токсинов, а попутно уйдут лишние килограммы. Без страданий и стресса. Подобная пища разнообразна и вкусна: брокколи, свекла, сладкий красный перец, яблоки, виноград, спаржа, цитрусовые, артишоки, морская капуста, чернослив, бананы, руккола, гранаты, злаки, морковь, ростки и побеги трав. Иногда допускается употребление птицы, рыбы и сыра. С утра обязательно стакан теплой воды с лимоном – для храбрости. В течение дня – свежевыжатые соки.

Правда придется отказаться от сладостей, кофе, мучного и алкоголя. Но оно того стоит, вот увидите! Он вновь станет таким, каким вы хотите его видеть.



Долгие отношения

Он: В этом случае стоит приложить немного больше усилий. Вы уже пережили тот момент, когда он вас напрягал. Уговорили себя: с этим можно жить. Я просто куплю себе новой одежды. Ему нужна свобода. Возьму широкое платье. И юбочку на размер больше. А ножки по-прежнему хороши…

Что делать: действовать решительно. Здесь поможет правильное питание и спорт. С едой несложно. Та же детокс диета или доставка боксов с правильным питанием – самый легкий способ наладить правильный рацион. В контейнере с едой, как правило, богатый выбор правильной пищи. Есть можно все и в нормальных количествах: овощные и фруктовые миксы, диетические супы и многое другое, в зависимости от ваших гастрономических пристрастий. И, конечно, спорт. Бейте со всех сторон. Докажите, кто главный в этих отношениях.



