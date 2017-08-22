Эрик Карлссон на «минималках». 12 самых крутых дебютантов КХЛ. 2 часть

Вторая и заключительная часть материала о самых интересных игроках, которые в этом сезоне будут удивлять любителей КХЛ.

Никлас Йенсен, 24 года, нападающий, «Йокерит»

Робин Ганзл (в центре в белом)

«Йокерит» любит датчан. Петер Регин уже который год один из лучших нападающих финской команды, а с прошлого сезона еще и капитан. При этом ему явно не хватало поддержки партнеров. Регин постоянно что-то выдумывал, играл с шайбой, создавал моменты для Йормакки, О’Нила и любого другого игрока, который находился с ним на площадке, но все это редко материализовывалось в голы.

Генеральный менеджер «шутов» Ярри Курри эту проблему разглядел и ликвидировал за межсезонье. Никлас Йенсен – один из самых качественных нападающих, которые были доступны на рынке. В юношестве он считался одним из главных датских талантов десятилетия. Уже в 16 лет он играл во взрослом чемпионате Дании и загружал там приличные 12 шайб в 34 матчах. Неплохо для масочника, не так ли?

Игровой стиль и габариты Йенсена говорили о том, что его ждет большая карьера за океаном, куда он отправился в 17 лет. Уже через год «Ванкувер» взял его в конце первого раунда под 29 номером, тогда же Йенсен сыграл первые матчи в АХЛ. Однако должного развития его карьера не получила. Датчанин не смог закрепиться в составе «Кэнакс», хотя исправно забивал за «Ютику», а потом оказался в системе «Нью-Йорк Рейджерс», за который провел всего 7 матчей. Зато стал вторым снайпером минувшего сезона в АХЛ, набрав 55 (32+23) очков в 70 матчах за «Хартфорд».

Очень странно, что у Йенсена не получилось застолбить место в основе клуба НХЛ, ведь он отличный универсал, который с одинаковым успехом может быть как форвардом первого звена, так и чекером. У него приличный бросок, он здорово играет на чужом пятачке и в углах площадки. В «Йокерите» его совершенно точно будут использовать в тройке с Регином, и это будет та еще связочка. Особенно опасны они будут в большинстве, у капитана «Йокерита» потрясающее видение площадки, он может исполнить почти любую передачу, а Йенсену в таком раскладе останется только грамотно закатиться под бросок.

Магнус Хеллберг, 26 лет, вратарь, «Куньлунь»

Райан Гарбутт (слева)

Судя по составу, от прошлогоднего «Куньлуня» остался лишь остов. В этом сезоне Майку Кинэну приходится почти с нуля возводить игровые конструкции. Понятно, что на первых порах китайский коллектив не будет блистать надежностью в обороне, но при этом надо как-то брать очки. Обычно в таких ситуациях на помощь приходит надежный вратарь.

Нельзя сказать, что прошлогодняя бригада киперов Макаров-Кархунен провалилась, но и особыми геройствами эти парти не отмечались. Теперь Андрей в «Нефтехимике», а на помощь Кархунену подъехал Магнус Хеллберг из системы все того же «Нью-Йорк Рейнджерс». Да, за главную команду он практически не играл, зато всегда был основным вратарем в АХЛ и в сезоне 2014/15, играя за «Милуоки», вызывался на матч всех звезд.

Как вы понимаете, ни Лудквиста, ни Раанту он подвинуть не смог, хотя свои два матча в основе провел более чем прилично. Но теперь Хеллберг в КХЛ, и для «Куньлуня» это большая удача. У него отличные габариты, он достаточно спокоен, не плывет под градом бросков и если по технике к нему есть вопросы, то реакция у Магнуса, практически как у мангуста.

Трафик, игра в ближнем бою – это все его стихия. Кстати, на предсезонных турнирах он свой скилл уже показал. У Хеллберга неброская манера игры, по количеству красивых сэйвов он вряд ли будет в топе, зато по надежности наверняка войдет в десятку лучших киперов КХЛ.

Николас Шаус, 31 год, защитник, «Металлург» Мг

«Металлург» вынужденно вступил на путь перестройки. Многолетний костяк команды начал разбегаться в поисках новых вызовов, а Геннадий Величкин оказался в ситуации, когда у него просто нет возможности найти равноценную замену ушедшим. В попытках подлатать край первого звена на просмотровый контракт пригласили Игоря Григоренко. Линию защиты после отъезда в НХЛ Антипина и Береглазова призван укрепить опытный, но уже 35-летний Денис Денисов.

Ну а вместо Криса Ли, который провел четыре великих сезона в Магнитогорске, а теперь, не то завершил карьеру, не то надеется продолжить ее за океаном, роль защитника-бомбардира будет исполнять Ник Шаус. Он уже совсем не мальчик - ему 31, и последние четыре года этот защитник провел в Европе. В свое время он долго играл в NCAA, но в итоге, толком не заиграл даже в АХЛ.

Торчать в Лиге Восточного побережья ему не захотелось, парень выбрал какой-никакой, но все-таки хоккей, поехал в Норвегию и стал там чемпионом в составе «Ставангера». Потом были Германия с Чехией, где Шаус прилично забивал и отдавал, но там он выступал за не самые сильные команды, мягко говоря.

И тут сразу «Магнитка». Да, Ник отлично двигает шайбу, хлестко бросает, но в позиционной игре у него есть проблемы. Это бросалось в глаза на предсезонных турнирах. Безусловно, данные огрехи можно списать на процесс адаптации, но мне кажется, что от Шауса в принципе не стоит ждать каких-то подвигов сразу, и уж тем более, мерить по лекалам Криса Ли. Но при этом не стоит исключать вариант, что Геннадий Величкин опять угадал, и в КХЛ появился очень крутой атакующий защитник.

Робин Ганзл, 28 лет, нападающий, «Нефтехимик»

Робин Ганзл (в центре в белом)

То, что Ганзл скоро попадет в КХЛ, стало понятно, когда тренерский штаб сборной Чехии взял его на последний чемпионат мира. Робина долго игнорировали, несмотря на то, что несколько сезонов подряд он демонстрировал приличную статистику в Экстралиге и становился чемпионом в составе «Литвинова». В сборной Ганзл не стал сходу главной звездой, но перед ним такую задачу никто и не ставил.

Его приглашение именно в «Нефтехимик» Назарова не удивляет, Чеду Рау и Дэну Секстону в партнеры нужен центральный нападающий именно такого плана. Ганзл умеет не только забивать и хорошо заигрывать партнеров в чужой зоне, но и четко действует в обороне. Так что все огрехи крайних нападающих без проблем подчистит.

При этом чех не потеряется, даже если его поставят в третье звено. Он сам называет себя универсальным нападающим, так что для него не будет проблемой побегать чекером с молодежью или персонально поддушить кого-то из лидеров соперника. В системе Андрея Назарова такие универсальные солдаты имеют особую ценность.

Но, все-таки, атакующий потенциал Ганзла хотелось бы увидеть. Вопреки распространенному мнению о деревянности большинства чешских нападающих, он обладает хорошей техникой и умеет находить момент для передачи. Так что, если к концу регулярки на счету этого форварда будет 20-25 передач, не удивляйтесь.

Давид Рундблад, 26 лет, защитник, СКА

Кажется, уже все привыкли к историям, когда СКА привозит в КХЛ очередного обладателя Кубка Стэнли. Но эта трансферная компания для петербуржцев получилась не совсем типичной. Все межсезонье они постепенно теряли частицы магического атакующего паззла, но брали при этом только защитников.

То, что в Питер приедет Давид Рундблад стало известно давно и некоторые после этого посчитали, что дни Максима Чудинова в СКА подходят к концу, ведь швед известен, как сугубо атакующий защитник. А их и так было в избытке. Но вообще, жизнь учит простым истинам: если есть возможность взять Рундблада, то ей надо пользоваться.

У шведа великолепное катание, он работает с шайбой не хуже некоторых нападающих, из-за чего иногда упивается своим техническим превосходством и творит в своей зоне странные вещи. С броском у него тоже полный порядок, и в КХЛ Рундблад будет заметной фигурой. Можно сказать, что это Эрик Карлссон на минимальных настройках.

В НХЛ он столкнулся с тем, что его бэкграунд атакующего защитника практически никого не интересовал. Некоторые тренеры ставили Рундблада в третью пару, не давали играть в большинстве, а потом сильно удивлялись, когда он привозил. Из-за этого у него не получилось ни в «Оттаве», ни в «Финиксе».

Ситуация изменилась в «Чикаго». Там Джоэль Кенневилль мог позволить себе держать в составе защитника под большинство, поэтому Давид провел в регулярке почти полсотни матчей и стабильно набирал очки, в основном выходя на реализацию лишнего. Однако в плей-офф, когда нужна была надежность, вместо шведа играли другие люди.

Тем не менее, в СКА Рундблад будет очень крут и наберет гору очков, особенно если его, как и на предсезонке, будут использовать в первой паре с Антоном Беловым.

Райан Гарбутт, 32 года, нападающий, ХК «Сочи»

Иногда так бывает, что силовики из третьих звеньев команд НХЛ приезжают в КХЛ и становятся здесь лидерами. Взять того же Кайла Чипчуру, который выдал очень приличный сезон за «Слован», а теперь будет биться за «Куньлунь». Гарбутт абсолютно из той же категории форвардов, но в отличие от того же Чипчуры, у него есть сезон жизни, когда в 75 играх за «Даллас» он набрал 32 (17+15) очка.

После этого он попылил в «Чикаго» и «Анахайме», но к таким показателям близок не был. Но тут надо понимать, что в этих командах никто от него бомбардирских подвигов и не ждал. Что в «Блэкхоукс», что в «Дакс» его использовали в третьем-четвертом звене, и там было гораздо важнее не пропустить. Что и говорить, получалось не всегда, именно поэтому прошлый сезон Гарбутт доигрывал в АХЛ.

Сейчас он приехал в обновленный «Сочи», который постепенно строит Сергей Зубов и должен стать одним из ключевых игроков в его системе. Исполнительный, мощный нападающий, который будет копать на пятачке, убивать соперника прессингом и заталкивать шайбы в чужие ворота вместе с вратарем и защитниками.

Сам Гарбутт заявил, что принимал решение об отъезде в КХЛ, помня о том, что Олимпиада пройдет без игроков НХЛ. Он уже успел сыграть за один из вариантов олимпийской сборной Канады на мемориале Пучкова и всерьез рассчитывает оказаться в окончательном списке Уилли Дежардена. Для этого нужно прилично бомбить за «Сочи». Что, собственно, Гарбутт и собирается делать.