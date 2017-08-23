Алексей Игонин: Кокорина все всегда называли суперталантом

Экс-капитан «Зенита» Алексей Игонин – о преображении Александра Кокорина и пользе лимита.

«ГДЕ ЖЕ НАЙТИ ТАКИХ ЗВЕЗДНЫХ, КАК ХАЛК И ЗА РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ?»

- Кокорин продолжает забивать, такими темпами и до «золотой бутсы» недалеко. В чем причина такого преображения?

- Да, темп взял хороший… Кокорина все всегда называли суперталантом. Мне не удалось с ним пересекаться на тренировках, но специалисты в один голос заверяли, что у парня большой потенциал. И, видимо, Кокорин этот потенциал сейчас оправдывает.

- Сам Кокорин говорит, что Манчини его поставил на ту позицию, где ему комфортно – то есть, на позицию центрфорварда, из-за этого он преобразился.

- Дело не в позиции, и даже не только в голах, а в отношении к делу. Мы разбирали его игру на «Матч ТВ» в двух первых матчах и удивились – Кокорин-то, оказывается, может делать подкаты, хорошо в отборе играет. И не у своих ворот, а в центре поля. Это человек, который может и хочет отрабатывать по полной. То есть, у него совершенно другое отношение к игре.

- Что его так мотивировало изменить кардинально отношение к делу – не состоявшийся обмен в «Краснодар», полушутливое, полусерьезное задание Манчини забить 35 голов, правда, на двоих с партнером, который уже, видимо, отпал?

- Часто бывает, что у футболиста где-то идет, а где-то не идет. Особенно это нападающих касается. Бывает так, что человек забивает в каждом матче, а потом вдруг раз – и не может забить на протяжении целого круга. Так что в отношении голов история может в любой момент поменяться. Но, еще раз повторяю, дело не голах, они придут, а в отношении к делу, к игре.

- Пока новички-аргентинцы «Зенита», как говорит молодежь, не рвут танцпол. Что скажете?

- Когда-то «Зенит» подписал Халка и Витселя, которые на фоне чемпионата России выглядели звездами. Но где же найти таких же звездных, и при этом молодых, перспективных, которые еще и хотели бы ехать в Россию и еще стоили реальных денег? Не все так просто.

«ХОРОШО, В СБОРНОЙ ЕСТЬ ЛИМИТ, ИНАЧЕ ЗА РОССИЮ ИГРАЛИ БРАЗИЛЬЦЫ И СЕРБЫ»

- Но у аргентинцев есть очевидные плюсы: они молодые, голодные, с горящими глазами…

- Именно. Теперь возникает вопрос, как их расставить? Меня не очень радует ситуация, когда в основе выйдут семеро аргентинцев. Мы тогда не сможем кричать во всю, что это питерский «Зенит»…

- Скорее, это «Бока Хуниорс»…

- Если их будет порядка трех-четырех, то тогда у наших ребят появятся шансы. Если же семеро или больше иностранцев, но они будут давать результат, кто-то будет говорить, что это хорошо, но у наших ребят тогда туманные перспективы.

- Артур Юсупов правильную вещь сказал: если б не было лимита, за «Зенит» выходили бы 11 аргентинцев, а за «Спартак» 11 бразильцев, они бы разыгрывали золото чемпионата России.

- А в Перми или Туле вышли бы 11 чехов. Хорошо, что в сборной есть лимит. Иначе чиновники работали бы интенсивно с паспортами, а за сборную России играли сербы и бразильцы. И многие фамилии мы бы не смогли выговорить.

- Дзюбу видели в Москве на днях.

- Это интересная история в назидание. Пришел новый тренер и сказал то ли в шутку, то ли всерьез, что у нас есть два форварда, они должны забить 35 голов. И у Кокорина получилось, а у Дзюбы нет. Эта история будет очень полезна молодым футболистам: недавние звезды вынуждены менять команду, где у них еще недавно все получалось.

- Переход Дзюбы в «Локомотив» самый реальный вариант для него?

- Надо исходить из реалий. «Спартаку» вряд ли он нужен из принципиальных соображений. ЦСКА? «Динамо»? Совсем маловероятно. И если посмотреть на города и команды, куда Дзюба может перейти, то методом исключения самым реальным остается вариант с «Локомотивом».