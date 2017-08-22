Кинэн скушал Кречина – и не поперхнулся. Крутые разборки в китайском «Куньлуне»

Внезапная новость прилетела к нам из Азии. В день первого матча «Куньлуня» в сезоне КХЛ там убрали генменеджера Владимира Кречина.

Оглушительная новость на официальном сайте «Куньлуня»: «Владимир Кречин освобожден от должности генерального менеджера клуба в связи с серьезными просчетами в работе. Обязанности генерального менеджера возложены на главного тренера команды КХЛ Майка Кинэна».

Ого! Мы напомним, что Кречин стоял у истоков создания «Куньлуня» вместе с главным тренером Владимиром Юрзиновым-младшим. Да, клуб появился и вступил в КХЛ по политической воле двух стран, Китая и России. Местная сборная должна готовиться к домашней Олимпиаде-2022, где сыграет на правах хозяйки.

Но все равно Кречин и Юрзинов были старожилами. Главный тренер добровольно покинул свой пост после того, как вывел «Куньлунь» в плей-офф в дебютном сезоне. Это большой успех, но Юрзинов принял такое решение. Его заменил Железный Майк – 67-летний Кинэн вернулся к работе после того, как покинул «Магнитку», с которой завоевал Кубок Гагарина.

И вот теперь убран Кречин. Что же произошло? Мне известно следующее.

Во-первых, Кинэн с Кречиным не сошлись характерами. Но это не главная причина. Просто Майк брал власть в китайском клубе шаг за шагом: главный тренер, сборная Китая. Теперь Кинэн – еще и генеральный менеджер «Куньлуня».

Во-вторых, Майк Кинэн сыграл большую роль в комплектовании клуба в межсезонье. Многие игроки шли в «Куньлунь» специально к нему. И зачем нужен человек, который стоит над тобой?

Да, когда Кинэн работал в «Магнитке», то был в подчинении у Геннадия Величкина. Так тот же Величкин в итоге его и убрал, переведя в «свадебные генералы». Возможно, Кинэн не захотел, чтобы история повторилась. Вот и подвинул конкурента.

Разница также в том, что Кинэна в Магнитогорск тот же Величкин и приглашал. А вот в Китай канадский тренер приехал по приглашению президента клуба, господина Нгок Ян Юу.

Как относиться к этим «маленьким разборкам в большом Китае»? Как к данности – что случилось, то случилось. И теперь вся оперативная власть в «Куньлуне» в руках Майка Кинэна. Но и отвечать за результат теперь будет полностью он.

Напоследок вспомним, чего добился Кинэн, когда совмещал оба поста. С ним это пару раз случалось в НХЛ.

В сезонах 1994-97 он так рулил «Сент-Луисом». В том году Кинэн завоевал Кубок Стэнли с «Рейнджерс» и считался едва ли не лучшим тренером НХЛ. Но тогда у Железного Майка случился конфликт с главным снайпером Бреттом Халлом, а в плей-офф «Блюз» только однажды прошли первый круг (но вылетели во втором).

Во другой раз такой опыт Майк имел в сезоне 2005-06, но тогда он был только генменеджером «Флориды», а тренером работал Жак Мартен. Команда не попала в плей-офф.

Как будет на этот раз в Китае? Скоро узнаем.