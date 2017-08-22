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«Слышать такое от президента ИААФ Коу, который был в курсе, просто омерзительно»

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Валентин Балахничев (справа)
Валентин Балахничев (справа)Фото: «Советский спорт»

Экс-глава ВФЛА Валентин Балахничев рассказал «Советскому спорту», почему он не ждал от суда в Лозанне положительного решения.

Вчера Международный спортивный суд в Лозанне (CAS) оставил в силе решение комиссии Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) о пожизненном отстранении от участия в спорте бывшего главы Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева.

- Как вы узнали о решении СAS – из сообщения на сайте?
- Не только, мой адвокат получил копию решения, - поясняет Валентин Балахничев. – Это стандартная процедура.

- Положа руку на сердце, наверняка не рассчитывали, что суд отменит решение комиссии по этике ИААФ?
- Не рассчитывал. Но это нужно было сделать. Если б я не подал апелляцию, то выходит, что я признал свое поражение. Признал, что я виновен и потому согласен с решением комиссии по этике ИААФ. Хотя все это обошлось мне не дешево.

- Почему так долго, чуть ли не полгода, тянулось рассмотрение вашей апелляции?
- Это все ужасно, все так долго. И мне очень неприятно было слышать лживые слова господина Коу (президента ИААФ. - Прим. ред.). Он поблагодарил СAS за такое решение. Слышать это от человека, который был в курсе всех дел, просто омерзительно.

- Были еще арестованы ваш счет в банке в Монако. Здесь подвижки есть?
- Мой счет пока находится под арестом, но эти деньги никакого отношения к СAS и дисквалификации не имеют. Это политика в чистом виде. Сейчас я сужусь в Верховном суде Монако с прокуратурой Франции, которая приняла это решение. Опять адвокаты, расходы… Но что делать?

- Шесть медалей наши легкоатлеты выиграли на ЧМ в Лондоне. Хотя некоторых россиян допустили в последний момент. Как оцените такой результат?
- Организаторы просто хотели видеть сильнейших спортсменов на ЧМ, у них не было выхода. Представьте, если б в женских прыжках в высоту не выступала бы Ласицкене. А результат – хороший, молодцы.

- Почему в августе исполком ИААФ продлил отстранение ВФЛА, хотя прогнозы вроде бы были оптимистичными?
- Это все итог информационной войны против России, здесь политическая подоплека.

Решение суда в Лозанне касается также бывшего тренера сборной России по легкой атлетике по группе выносливости Алексея Мельникова и бывшего консультанта по маркетингу ИААФ Папа Массат Диака.

Напомним, 7 января 2017 года Балахничев, Мельников и Диак, который является сыном бывшего главы ИААФ Ламина Диака, были пожизненно отстранены комиссией по этике ИААФ от любой деятельности, связанной с легкой атлетикой.

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