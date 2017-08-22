Это Промес сглазил?! Как «Спартак» потерпел первое поражение в сезоне

Квинси Промес

Перед стартовым поединком чемпионата КХЛ красно-белые получили напутствие от футбольных одноклубников. И уступили «Сибири» - 1:3.

«Спартак» начал чемпионат пятиматчевым турне от Новосибирска до Риги. Не самое простое, конечно, начало. Но продиктовано оно жесткой необходимостью.

В нынешнем сезоне «Спартак» проведет все свои домашние поединки в «ВТБ Ледовом дворце», который будет делить вместе с «Динамо». Поэтому бело-голубые начинают турнир в среду с четырехматчевой домашней серии. А красно-белые, соответственно, отправились наносить визиты. И начали с «Сибири», собравшей традиционный аншлаг на первый матч сезона. Сомневаться в котором не приходилось не только по закрывшимся еще накануне кассам. Каждый из 7420 зрителей перед входом во дворец получил специальный браслет, который светился на протяжении всего хоккейного вечера.

ПОДДЕРЖКА ОТ ФУТБОЛИСТОВ

В дорогу красно-белых напутствовали футболисты-одноклубники.

- Я люблю «Спартак»! Я люблю хоккей. Удачи, - заявил неожиданно по-русски и игрок сборной Голландии Квинси Промес, пообещавший вместе с другими партнерами лично посетить домашние матчи хоккейных «гладиаторов» и поддержать их.

Эх, футбольному «Спартаку» поддержка самому бы сейчас не помешала! Ну а мне накануне вылета красно-белых из Москвы довелось накоротке пообщаться с хоккеистам. И оказалось, что долгое путешествие на старте их нисколько не пугает даже наоборот!

- И хорошо, что начинаем чемпионат на выезде, - заявил форвард Денис Толпеко. – Как раз будет время обтереться, войти в сезон. Ведь свои трибуны всегда немного давят на психологию…

Ну а как не давить, если прошлый сезон «Спартак» завершил далек не блестяще – серией обидных поражений, не позволявших даже мечтать о плей-офф?

Сами игроки утверждают, что перезагрузились. Да и тренерский штаб полностью поменялся. Конечно, опыта в КХЛ у Вадима Епанчинцева пока недостаточно. До этого он руководил командами только в Высшей лиге. Однако, он сделал мудрый ход, пригласив себе в помощники опытного Андрея Потайчука, который работал в «Спартаке» еще при Милоше Ржиге. И судя по выступлениям «гладиаторов» на Кубке мэра Москвы, в организации игры красно-белые прибавили.

Да и состав их скорее усилился, чем ослаб. Из потерь можно выделить защитника Мэтью Гилроя, ушедшего в «Йокерит». Но тут стоит отметить, что с одной стороны американец стал лучшим бомбардиром «Спартака» в прошлом сезоне – 38 очков. А с другой – закончил сезон с показателем «минус 18», одним из самых худших в команде. Также команду покинул Константин Глазачев. Поводом для разрыва контракта послужили многочисленные травмы, преследовавшие форварда в последние годы.

Взамен москвичи, благодаря «родственным» связям, получили из СКА двух молодых добротных игроков – нападающего Александра Хохлачева и защитника Дмитрия Юдина.

При этом не вписавшийся в состав питерцев Хохлачев перешел в «Спартак» буквально на днях. Но в Новосибирске с ходу занял место в ударном звене.

ЗАЯВЛЕНИЕ РАДИЛА

Красно-белые также сохранили двух опытных легионеров – Райана Стоа и Лукаша Радила. У обоих, кстати, есть дополнительный стимул «рвать жилы» в этом сезоне, чтобы попасть в свои национальные сборные на ОИ-2018.

- У меня появился шанс сыграть на Олимпиаде и я хочу его использовать, - доверительно сообщил мне Радил. – У сборной Чехии длинный шорт-лист, там сейчас около 70 игроков. Но я надеюсь, что меня вызовут в сборную на Кубок Карьяла, где наша команда начнет подготовку к Играм.

«Сибирь» же нынешним летом в основном теряла бойцов. Одновременно с главным тренером Андреем Скабелкой, перешедшим в «Авангард», клуб покинули и лидеры атаки – Максим Шалунов, Сергей Шумаков и Константин Окулов, которые предпочли продолжить карьеру в ЦСКА.

И в целом это грустный момент, потому что «Сибирь», еще недавно один из лидеров Востока, сегодня мечтает уже только о возвращении в зону плей-офф, продолжив расслоение нашей лиги на сильных и слабых.

ВОЗВРАЩЕНИЕ САЛАКА

Конечно, знаковым стало возвращение в состав новосибирцев вратаря Александра Салака. Но и тут надо учитывать, что почти весь прошлый сезон (с 15 октября) чех залечивал тяжелейшую травму. Полученную, кстати, в матче со «Спартаком».

Тем не менее, новый наставник сибиряков Павел Зубов не побоялся доверить Салаку ворота. И не прогадал. Чех начал поединок надежно. Не сказать, что у голкиперов было слишком много работы. Но соперники обменивались удалениями, сражались в меньшинстве…

Не обошлось и без потасовки у ворот гостей. В которой мощный сибиряк Глеб Зырянов успел помахаться сперва с Алексеем Бондаревым, а потом с Виктором Бобровым.

А счет хозяева открыли сразу после перерыва после грубейшего ляпа москвичей в своей хоне. Спартаковцы в безобидной ситуации потеряли шайбу прямо напротив собственных ворота! И опытный Сергей Коньков тут же воспользовался «подарком» и, лихо заложив вираж перед опешившим голкипером гостей, отправил шайбу в сетку.

Это был нокдаун. И через 79 секунд «Сибирь» удвоила разрыв в счете. На этот раз хозяевам удалась великолепная контратака, лихо начатая шведами, а завершившаяся точным броском Андрея Сигарева в дальнюю девятку.

ОТВЕТ ЛЕЩЕНКО

В боксе поединок, скорее всего, на этом был бы закончен. Но хоккей – не обмен мощными ударами на ринге. И второй пропущенный гол, наоборот, вывел спартаковцев из состояния грогги.

Спустя 12 секунд на табло уже горело 2:1 – после стремительного рывка Вячеслава Лещенко в чужую зону. Интересная деталь – после гола спартаковец, как вкопанный остановился перед вратарем «Сибири». Соперники смотрели прямо друг другу в глаза и их лица разделяли считанные сантиметры.

Такой гипноз на Салака, впрочем, не подействовал. Учитывая, что после этого гола ситуация на площадке резко изменилась. Москвичи зажали хозяев в зоне и напряжение у ворот «Сибири» резко возросло. На 33-й минуте Александру пришлось даже сдвинуть ворота, чтобы разрядить обстановку. И получить за это двухминутный штраф. Но и в меньшинстве голкипер не сплоховал.

А в третьем периоде «Сибирь» дожала некогда грозных гостей. 3:1. Победную точку поставил ее капитан Степан Санников.