Нью-Йорк ждет Шарапову! Почему Марии дали wild card на US Open

Мария Шарапова уже брала главный приз US Open в 2006, повторит ли она это в этот раз? Фото: Gettyimages.ru

Во вторник на кортах «Флашинг Мидоуз» стартовали первые матчи квалификации Открытого чемпионата США. Но Мария Шарапова отборочный раунд пропустит – организаторы турнира дали ей wild card в основу. «Советский спорт» называет пять причин, почему.

ИНОЕ ПОДХОД К СИТУАЦИИ

Собственно, приглашение Шараповой сразу в основную сетку Открытого чемпионата США сенсацией не стало. Наоборот – оно было ожидаемо. Где-то на 99 процентов – именно столько от общего числа крупных турниров, по словам самой Марии, предложили дать ей wild card еще до истечения срока дисквалификации. Экс-первая ракетка мира – желанный гость везде. Ее имя на афише – это лучшая продажа билетов, повышенный интерес прессы и большее число телетрансляции. В общем, все то, что приносит деньги. А кто от них откажется?

По сути, единственный чемпионат, не ставший приглашать Марию – «Ролан Гаррос». Французы таким образом решили вырваться из «серой массы». Мол, нам неважно, чего раньше добилась Шарапова (титул в Париже она брала два раза). «Мы готовы помочь тем, кто стоит низко в рейтинге из-за травмы, но не из-за дисквалификации за допинг» - отметили организаторы. Правда, тянули с объявлением до последнего – когда продажа билетов была завершена. Для многих зрителей отсутствие Шараповой списке участников стало пренеприятнейшим сюрпризом.

Уимблдон тоже долго не мог определиться, давать Марии wild card или нет. Но россиянка избавила британцев от дилеммы – отозвала собственный запрос на приглашение, поскольку получила травму в Риме. И больше прецедентов не было – любой турнир, где теоретически могла сыграть Шарапова, сам предлагал ей место в сетке. Тут US Open исключением не стал.

ОТНОШЕНИЕ, КАК К СВОЕЙ

Конечно, любой «Большой шлем» - не чета рядовому турниру. Чемпионат США (как и Australian Open, и «Ролан Гаррос» с Уимблдоном) – вещь самодостаточная. Он проживет и без Шараповой.

Но для американцев Мария – своя. Пусть сама теннисистка постоянно отмечает, что ощущает себя русской и никогда не сменит спортивное гражданство, для фанатов в США это неважно. Шарапова выросла в этой стране. Живет в этой стране. Большинство ее рекламных контрактов – и, соответственно, доходов – связано с Америкой. В России экс-первая ракетка мира проводит лишь пару дней в году. О том, что у Шараповой – российский паспорт – серьезно вспомнили лишь из-за мельдония. Это ведь выгодно. Попалась на допинге – русская. Выходит на корт – считай, почти американка. Так к ней относится большинство болельщиков за океаном. А мнение болельщиков организаторы обязаны учитывать. Закон «Клиент всегда прав» лучше всего работает именно в Штатах.

Плюс, и сама Шарапова любит заигрывать с местными зрителями. Выступив в Стэнфорде, где она вернулась после травмы и обыграла Дженнифер Брэйди в первом круге, Мария подчеркнула:

- Для меня этот матч – особенный. Ведь я живу в Америке. Здесь – мой дом. И я сыграла дома впервые почти за два года.

Правда, затем снялась с матча второго раунда из-за проблем с рукой, но это уже было неважно. Полные трибуны на матче первого круга стадион в Стэнфорде не видел, возможно, никогда. И это – отличная иллюстрация к тому, как ждут и как болеют за Марию в Штатах.

АГЕНТСТВО IMG

Делами Шараповой с самого детства занимается компания IMG – крупнейшее и самое известное спортивное агентство в мире. Личный агент Марии – Макс Айзенбад – вице-президент этой компании. У IMG – солидный список клиентов, колоссальный бюджет и огромные связи. В Америке спорт – прежде всего, шоу. А успех любого шоу зависит от присутствия звезд. Теоретически, организаторы чемпионата США могли пойти на принцип и отказаться от wild card для Шараповой под тем же соусом, как это сделали в Париже: «Мы не приемлем допинг и не будем помогать тем, кто на нем попался». Популизм чистой воды, но иногда он работает… Только не в Штатах. Если бы угроза отсутствия Марии на кортах «Флашинг Мидоуз» стала реальной, у IMG нашлись бы рычаги, как повлиять на коллег из Нью-Йорка.

ЧЕМПИОНКА

Ассоциация тенниса Соединенных Штатов (USTA) – организатор US Open – официально пояснила свое решение предоставить Марии wild card.

- Ее отстранение за допинг завершилось и не стало фактором, который бы на нас повлиял. Мы следуем своим традициям, согласно которым выдаем специальные приглашения бывшим чемпионам турнира, если они не могут на него попасть.

Вообще, в Нью-Йорке есть четкая система предоставления wild card. В обеих одиночных сетках их выдают по 7 штук. Приглашения в основу гарантированно получают победители юниорских чемпионатов США в разных возрастах, чемпионы американской летней серии челленджеров, а также кто-то из игроков (по одному мужчине и женщине) на усмотрение Французской федерации тенниса согласно договору о сотрудничестве (аналогично представителям США дают wild card на «Ролан Гаррос»). Остальные «билетики» достаются американским теннисистам, стоящим выше всех в рейтинге, но не проходящих в основу напрямую.

Однако есть исключение. И оно описано выше – если экс-чемпион турнира по какой-то причине нуждается в специальном приглашении, он имеет полное право его получить. Так в 2009 году wild card дали бельгийке Ким Клийстерс, вернувшейся в спорт после травмы и рождения ребенка. Она брала титул в Нью-Йорке в 2005 году, но не успевала подняться высоко по рейтингу для попадания в основу. От квалификации ее избавили. В итоге Клийстерс… сходу вновь стала чемпионкой!

Шарапова, если кто не помнит, тоже выигрывала чемпионат США - в 2006-м.

ОСТРАЯ НЕХВАТКА ЗВЕЗД

Последний, но очень немаловажный нюанс – US Open и так уже остался без большого количества звезд. Из-за травм с турнира снялись Новак Джокович, Кеи Нишикори, Станислас Вавринка (все досрочно завершили сезон из-за травм). Есть вероятность, что не сыграют Энди Маррей (у шотландца проблемы с бедром) и Милош Раонич (канадец повредил запястье). Все – игроки топ-10 мирового рейтинга. Женская часть чемпионата не досчиталась Серены Уильямс (американка ждет ребенка) и Виктории Азаренко (судится с бывшим бойфрендом за опекунство над общим сыном). На кого звать зрителей? Терять в этой ситуации еще и Шарапову – нанести удар под дых самим себе!

В общем, неудивительно, что Марии дали wild card. Главное – чтобы она все-таки сыграла. В Торонто и в Цинциннати ее тоже позвали в основу. Но травма руки заставила Шарапову сняться с трех последних американских турниров.