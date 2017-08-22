Эдгард Запашный: Был готов носить за Емельяненко и полотенце, и капу

В гостях у «Советского спорта» был директор Большого московского государственного цирка на Цветном бульваре Эдгард Запашный рассказал о том, как сбылась его мечта – сопровождать Федора Емельяненко перед боем с американцем Мэттом Митрионом на турнире Bellator 180.

Секундант слишком громкое слово, я был помощником

- Где-то года полтора назад при разговоре с моим давним другом Федором Емельяненко, мы стали делится друг другом своими мечтами. Я ему рассказал, что мечтаю идти сзади него, когда он идет на ринг, и мне все равно, что там делать: нести полотенце, нести капу или ведро, пояс Федора, что угодно, главное идти рядом. Просто я помню, как меня выводили на ринг в шоу Первого канала «Король Ринга».

И я Федору это и озвучил, а он запомнил. Полгода назад мне позвонил Федор и говорит: «Полетели! Я беру тебя в свою команду». Я сказал спасибо большое, но я не могу, у меня концерты, представления, шоу, но я был в шоке от самого предложения. Тот бой не состоялся, тогда у Митриона возникли проблемы с почками, но я сидел дома готовился, а тут такой облом.

Потом второй бой и он опять мне звонит: «Ну что там, твоя мечта никуда не делась?». Я ему сказал, что это моя главная мечта в жизни, я ни за одним спортсменом не готов так идти, только за ним. Он сказал, чтобы тогда я собирал вещи и летел с ним в Америку. А у меня в субботу было два выступления. Я подошел к своему брату Аскольду и говорю, что я улетаю на бой Федору Емельяненко. Он, конечно, знал о моей мечте и поэтому согласился отработать эти выступления без меня.

Я прилетел в США за два дня до боя, а его команда была там уже больше недели. Она состояла из его помощника Дениса, троих голландских тренеров: по физподготовке, по питанию и по кардионагрузкам и еще одного человека, чью должность я даже не знаю и вот я. Я наблюдал всю его подготовку, и это было лучшее, что я видел в жизни. Не многим дано увидеть настоящего Федора Емельяненко, который готовится к бою.

В день поединка я спросил у Дениса что мне делать. Он ответил: «Главное, не мешай. Никуда не лезь, ничего не делай, ничего не спрашивай, если что-то понадобится, то мы тебе скажем». Пока Федор разминался и экипировался, в гримерную к нам принесли огромную глыбу льда. Организаторы не предусмотрели то, что нужен был расколотый лед. И тогда Денис попросил меня наколоть льда, чтобы взять его с собой к рингу, ведь целый кусок брать с собой было запрещено. Федор вернулся с разминки и начал раздавать четкие указания кому и что нужно будет делать, мне вручили полотенце. Все, Федя разминается, бьет по лапам, общается с тренерами, попросил полотенце, я дал полотенце, попросил капу, ответственный за капу тут же ее подал. Все четко выполняли свои функции, никто не спорит, никто не разговаривает, никто ничего не советует, он ведет диалог только со своими тренерами.





Мечта осуществилась, но не полностью

- По сценарию Федор выходил на ринг один, и поэтому сзади него никто не шел. Денис тогда сказал, что у нас с ним есть одна миссия – повесить рекламный баннер. Он показал мне место, куда надо вешать и этот кадр попал в эфир. Вот тогда-то и заговорили о том, что я его секундант. А ведь, если бы на моем месте был кто-то другой, то никто бы на него и не обратил внимание. Да и вообще секундант очень громкое слово, для того, что я там делал. Я был просто его помощником. Да, я не прошел за Федором до ринга, но можно сказать, что мечта сбылась, я был счастлив быть с ним рядом в этот день.

Федор сам причинил себе урон

- Ну, такое бывает. Никто не ожидал, что с соперником такого класса может произойти такой инцидент, а это именно инцидент. Ни один боец топ-уровня не мог бы предположить, что Емельяненко с Митрионом так жестко пойдут в обмен ударами. Я убежден, что Федор сам себе причинил урон, потому что он бил, попал, но американец «выкинул» руку, на которую нарвался Емельяненко. Митрион не бил, просто получился лаки-панч. Мэтт, по-моему, просто спасал свою жизнь, и он этого и не скрывает. Он после боя зашел к нам в гримерную, и пока Федя был в душе, он рассказывал, как сильно боялся смотреть в глаза «Последнему императору». Американец стоял и ждал, когда выйдет его кумир, которого он минутами ранее нокаутировал.

«Он быстрее меня, сильнее, профессиональнее, это для меня какое-то счастье, то, что сейчас было на ринге» - сказал Митрион после боя. У меня после этого поступка появилось такое уважение к нему! Он не вел себя, как король, который только что победил Федора. Нет! Мэтт вообще не говорил про бой. Его для него как будто его вообще не было вообще.

Саша Емельяненко – это прямая противоположность Федору

- Я с Сашей познакомился намного раньше, это именно он познакомил меня с Федором, просто немного позже. Саша с Федей как плюс и минус, но если смотреть по физическим данным, то плюсы явно на стороне у Сашки. Он выше, тяжелее, руки длиннее, и, конечно, это дает определенное преимущество. Федор всю жизнь дрался с большими соперниками, которые превосходили его по росту или по весу, такова уж его участь. А Александр обычно выходил на бой в ранге физического фаворита, под два метра ростом, с весом далеко за сто килограмм. Ну что поделать, у него такой характер, что сказать. Я его не видел после того, как он вышел, мы только созванивались. Он пригласил меня к себе на бой 27 сентября, и я обязательно пойду. Надеюсь, он там исправился и изменил свое отношение. Алкоголь до добра никогда не доводил.

