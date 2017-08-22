«Отличие ЛЧ и РФПЛ? В Европе умеют позиционно атаковать». Уважайте «Янг Бойз»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко перед ответной игрой в Лиги чемпионов против «Янг Бойз» как всегда спокоен и четок в ответах, а его австрийский коллега Адольф Хюттер окончательно отошел от глупого поражения в Берне (0:1).

АУ!

Если вы считаете, что швейцарский «Янг Бойз» - это ни о чем, проверьте на всякий случай подключение к интернету. Либо его отключили, либо лента новостей настойчиво требует обновления. Ау! Уже 2017-й год. Стив Джобс давно совершил революцию в мире технологий, Гвардиола изменил футбол, а Алексей Сапогов забил туркам в издевательском прыжке головой. Будущее наступило.

Непонятно, как можно неуважительно относиться к команде, которая два года подряд выбивает из Лиги чемпионов главные команды Украины – «Шахтер» и «Динамо» Киев. Назовите хоть один российский клуб, который может стопроцентно повторить подобный трюк.

Это не ЦСКА играл в Швейцарии плохо, это «Янг Бойз» играл хорошо. Тот же Киев, по словам главной звезды украинского футбола Андрея Ярмоленко, мог пропустить в Берне и четыре, и пять голов. ЦСКА же сделал третий «сухарь» подряд в еврокубках – это самое важное. Потому что именно проблемы в обороне не позволяли гораздо более укомплектованной команде Слуцкого выходить из группы Лиги чемпионов хоть куда-то.

Виктор Гончаренко, конечно, понимает, что в Москву приехали не мальчики из соседнего двора. А добротная европейская команда. И поэтому на вопросы о «стыдной» игре против «скромной команды» отвечал грамотно и четко.

- Это работа журналистов – анализировать, критиковать. Это нормально. У нас другие заботы – максимально качественно подготовиться к Лиге чемпионов, - говорил тренер ЦСКА. - Думаю, российским клубам часто мешает то, что после жеребьевок все начинают прикидывать, кто сильнее. Сейчас вообще сложно говорить о скромности той или иной команды. Это ведь Лига чемпионов – тут не идет речи о скромности.

Думается, Гончаренко донес эту мысль и до игроков. Это очень важно. Если ЦСКА выйдет расслабленным, будет больно. Всем. Поэтому радует, что, несмотря на ничью в Екатеринбурге, ЦСКА прибывает в боевом настроении. Виктор Савельевич Онопко гоняет молодежь в квадрате, как в лучшие годы. Вернблум задиристо улыбчив, Игнашевич сосредоточен. Идиллия. И главное: все здоровы. Сейчас для ЦСКА потеря даже одного игрока может быть фатальной.

«ОЛАНАРЕ ОБЪЯСНИЛИ ЕГО ОШИБКУ»

- Можно сказать, что матч против «Янг Бойз» был самым сложным в сезоне? ЦСКА еще никто так не прижимал к воротам, - продолжали задавать вопросы Гончаренко журналисты.

- Это к слову и об отличиях чемпионата России и Лиге чемпионов. Нам действительно пришлось хорошо поработать в обороне. Особенно во втором тайме. Надо понимать, что в Лиге чемпионов встречаются команды, обладающие психологией победителя. Здесь команды любят и умеют играть в позиционном нападении, много прессингуют соперника на чужой половине поля. Поэтому, конечно, мы довольны результатом. И ни в коем случае не думаем, что надо только удержать преимущество. Наша задача – усилить атаку.

- После столкновения Оланаре и Дзагоева в первом матче, показалось, что Алан перестал пасовать на нигерийца.

- Если бы мы больше владели мячом, то, думаю, вопрос бы так не стоял. Тогда было бы и больше передач в сторону Оланаре.

- Помимо этого Оланаре выигрывал мало единоборств. Хотя форвард мощный, статный. Почему?

- Соглашусь по единоборствам, но он их не то, чтобы проигрывал. Он изначально неправильно вступал в борьбу. Получается, еще до начала был в невыгодной позиции. Мы ему доступно объяснили, как улучшить свои показатели. Это важный момент.

- У «Янг Бойз» не будет главной звезды – экс-форварда ПСЖ Гийома Оаро. Что это меняет?

- Структурно почти ничего. У «Янг Бойз» хорошо поставлена командная игра. Да, Оаро – важный игрок, один из лидеров, но у них есть и другие варианты. Например, тот, что они использовали в Киеве – против «Динамо», когда вышли с одним нападающим. К тому же, вторым форвардом может сыграть и 18-й номер (Нсаме. – Прим. Ред.). Это тоже игрок хорошего уровня

- Выход в Лигу чемпионов – это гарантированные финансовые средства. Поможет ли это клубу усилиться?

- Любые дополнительные средства идут в плюс. Но мы работаем не для удлинения скамейки. Наша задача – взять игрока, который был бы в чем-то сильнее тех, что есть сейчас. Или молодого перспективного футболиста. Для удлинения скамейки у нас есть наша молодежь.

ХЮТТЕР: НЕ СКАЗАЛ БЫ, ЧТО ЦСКА МАШИНА

Главный тренер швейцарского «Янг Бойз» Адольф Хюттер на пресс-конференции был неожиданно улыбчив. И уж точно не напоминал убитого глупейшей ошибкой человека. На вопрос об автоголе на 90-й минуте в первой игре он даже чуть рассмеялся.

- Тренер предыдущего соперника ЦСКА – греческого АЕКа – сказал, что ЦСКА – это машина. Согласны?

- Не машина, но очень хорошо сыгранная команда. Это мы увидели в Берне. Конечно, ЦСКА – фаворит. Но мы попробуем сделать все возможное, что не уступить им, - начал Хюттер.

- В чем ваш план: сразу идти в атаку? Или будете выжидать? Все-таки разница в один мяч не требует большой спешки.

- Исходная ситуация говорить, что надо атаковать, забивать голы. Но пока не могу сказать, что мы с первых минут пойдем вперед.

- Игорь Акинфеев – классный вратарь, но порой он ошибается. Будете это использовать? – спрашивает швейцарский коллега.

- Он абсолютный топ-уровень. А ошибки допускает каждый. Наша задача переиграть весь ЦСКА.

- Существует ли в вашей команде система штрафов? И был ли как-то наказан Нуху, забивший курьезный автогол? – подобрались журналисты к главному моменту первой игры.

- Такой системы в Швейцарии нет, - будто даже удивился вопросу Хюттер. - Наоборот, мы должны сплотиться и играть лучше. А нелепую ошибку может допустить любой. Наша задача ее исправить. Скажу, что и счет 0:0 мало бы что изменил. Нам все равно необходимо было бы забивать.

- Кого бы выделили у ЦСКА?

- ЦСКА не так активно атаковал в первом матче, что бы выделять кого-то одного. Но мы знаем о высоком уровне Головина, Витиньо, Дзагоева. Хорошо представляем, как могут подключаться вперед Щенников и Фернандес. Уверен, в Москве они будут действовать значительно агрессивнее.

«УВЕРЕН, ЕСЛИ НЕ СДАМСЯ, ГОЛЫ ПРИДУТ»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов, забивший в семи последних матчей весны пять голов, в начале нынешнего сезона идет без голов.

- Почему так происходит? Не могу сказать, - не дрогнул голос Чалова. - Выкладываюсь так же, как и весной. И буду продолжать это делать. Уверен, тогда голы придут. Кстати, Васин и Щенников сказали, что забьют перед одним из матчей. И забили. Надеюсь, тоже получится.

- Георгий Щенников сейчас один из лучших бомбардиров команды. Подкалываете его по этому поводу?

- Нет, конечно. Очень рады за него. Это были очень нужные голы для команды.

- Как оцениваете первую игру с «Янг Бойз»?

- Она получилась очень тяжелой. «Янг Бойз» хорошо играл на контратаках. Было непросто играть на искусственном поле. Но самое главное, что мы добились нужного результата. Надеюсь, получится и в ответной игре удержать преимущество.

- В чем разница между РФПЛ и Лигой чемпионов?

- В Лиге чемпионов лучшие турниры, лучшие команды. И хочется проявить себя соответствующе. Показать, на что способен.

- ЦСКА победил в гостях 1:0. Чего вам бояться в ответной игре?

- Нечего. Мы готовы на все сто процентов. Восстановились после игры с «Уралом», готовы побеждать.





