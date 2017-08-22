«Какая-то зараза сидит в раздевалке!» Как отжигали тренеры «Сибири» и «Спартака»

Главный тренер ХК "Сибирь" Павел Зубов Фото: ХК «Сибирь»

- Меня беспокоило, как войдут в игру молодые ребята, - начал свой победный монолог главный тренер «Сибири» Павел Зубов. - Опыта им не хватает. Поэтому в первом периоде самым важным было сбить волнение. Слава Богу, что в обморок никто не упал. Все остались в сознании.

…При этих словах в обморок чуть не грохнулась пресс-атташе новосибирцев Мария Левицкая, закатившая глаза к потолку. А Зубов тем временем «поддал жарку»:

- Забили два быстрых гола, но потом… Я генеральному менеджеру предложил вызвать санэпидемстанцию. Потому что в раздевалке сидит какая-то зараза с прошлого года! Как гол пропускаем, команда сразу прекращает играть! Поэтому пришлось не дожидаясь перерыва взять тайм-аут и встряхнуть ребят. Вернуть им веру в себя. Для молодой команды это самое важное. Аритмию эту, кардиограмму, которая гуляет верх и вниз, надо постоянно успокаивать. Это я не про пульс говорю. Но надо, чтоб все было ровно. Спасибо ребятам, что дотерпели и отдельная благодарность – Сане Салаку! Мы сделали первый шаг, но мы только в самом начале длинного пути. Работы будет много. За полтора месяца команду не сделаешь, чтоб у игроков все от зубов отлетало.

- Что скажете о своем первом официальном поединке в роли главного тренера «Сибири»?

- Когда я первый раз приехал в КХЛ и начал работать помощником главного, дрожи намного больше было в груди. А сегодня я был так спокоен, что сам удивился. Покрутил перед матчем велосипед, в бассейн сходил… Для меня важно было ребят настроить, а не себя. Понимаю, что это придется делать не только перед стартовым матчем. Надо, чтоб они поверили в себя! Спортивная наглость города берет.

- Со стороны как раз казалось, что «Сибири» не хватает уверенности при переходе из обороны в атаку.

- Вот как раз неуверенность и сковывала защитников. Можно за два хода все сделать. А мы делаем пять-шесть. Детский мат, игроков, вишь ты, не устраивает. Им подавай турецкий гамбит. Хотя и соперник хорошо играл. Мне вообще «Спартак» понравился. Чувствуется, что команда возвращает свой дух. Вадим же тоже из этого профсоюза.

Главный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев тоже удивил, объяснив поражение своей команды низким качеством льда.

- В нашей игре, особенно во втором периоде не хватало целостности. – признал наставник красно-белых. - Пропустили два очень быстрых гола. Потом вернулись в игру, владели преимуществом, могли сравнять счет. Но голкипер соперников и качество льда нам этого не позволили. Не хватало и игрока перед воротами, чтобы закрывать Салаку обзор. Он все наши броски отлично видел. А «чистые» шайбы – это еще и хорошее начало для контратаки. Первый блин комом. Продолжаем тяжелую серию.

- Какие у вас ощущения от дебюта в КХЛ в роли главного тренера?

- Ничего нового. Не важно, в какой ты лиге. Везде хочется побеждать. И вот это ощущение единственно важное.

- Вы настолько недовольны Станиславом Чистовым, что он даже в состав не проходит?

- Будет ротация, все еще наиграются. Матчи до первой паузы идут почти через день. Всем наесться хоккеем возможности хватит.