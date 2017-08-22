«Ястреб» Пьянов забил гол с вбрасывания (видео)

Редкую по исполнению шайбу забросил в матче «Авангарда» с рижским «Динамо» (3:1) форвард омичей Валентин Пьянов. Этот гол стал победным.

Шестая минута третьего периода. 63-мя секундами ранее хозяева сравняли счет. Вбрасывание в зоне рижан. На точке сошлись Валентин Панов и подающий надежды Микс Индрашис. Латвиец проигнорировал или не обратил внимания на одну деталь – а именно на то, как держал соперник клюшку соперник. Чуть ли не за середину черенка. Чтобы укоротить рычаг. Для быстроты движения. Все говорит за то, что «ястреб» заранее нацелился на дерзкий бросок. Как только шайба, выпущенная лайнсменом упала на лед, Пьянов вогнал ее в ближнюю от канадского вратаря Дажстина Питерса девятку. Канадец, к слову в 2010 году приезжал с «Каролиной» в Санкт-Петербург на выставочный матч со СКА и недавно сообщил о намерениях пробиться в олимпийскую сборную.

Еще через 58 секунд хозяева в третий раз огорчили бедолагу Питерса. Забив три шайбы за 121 секунду.

26-летний Пьянов хоть и технарь, но не всегда попадает в состав «Авангарда». Такие голы даже для кудесников шайбы – большая редкость. Правда, в прошлом сезоне перед Новым годом нечто подобное исполнил Константин Окулов из «Сибири». 28 декабря в Новокузнецке он забил с вбрасывания Владиславу Подъяпольскому. Причем та шайба, как и Пьяновп, оказалась победной в матче, да еще и единственной.

Не исключено, сибиряк взял пример с сибиряка. Ныне, правда, Окулов носит форму ЦСКА и на предсезонке стал главным бомбардиром звездной команды. Вряд ли эти молодые нападающие помнят Владимира Петрова, Фила Эспозито, Вячеслава Анисина и куда более молодого Сергея Гомоляко, забивавших с вбрасывания.

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Анисин как-то рассказал, что огорчил «Трактор». Петров же подсмотрел этот прием у великого канадца Эспозито. В ключевой момент решающего матча Олимпиады-1976 советский центрфорвард с вбрасывания не забил, но выиграл шайбу себе вперед, после чего сделал передачу на пустой угол Валерию Харламову.

