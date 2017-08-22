«Мой папа – почетный сталевар!»Как «Магнитка» вдохновлялась перед стартом сезона

Главный тренер Илья Воробьев / фото Максим Шмахов

«Металлурги» из Магнитогорска по традиции сходили в храм, пообщались с настоящими сталеварами, побывав в главных цехах меткомбината, а также встретили новичка команды. На просмотре в «Магнитке» находится Игорь Григоренко. Сыграет ли он в стартовом для своей новой команды матче 10-го сезона КХЛ?

Сергей Мозякин

Ключарь магнитогорского храма Вознесения Господня, Максим Малюшкин, – давний знакомый «Металлурга». Именно он напутствовал игроков и тренеров команды перед сезонами, ставшими в итоге для «Магнитки» «золотыми» в КХЛ. А сколько лет этой традиции – завершать предсезонку коллективным походом в церковь – и не вспомнить. Вот и на этот раз за пару дней до старта сезона «сталевары» пешком отправились в храм (идти всего-то несколько сот метров). К игрокам присоединились тренеры и руководство команды.



Отец Максим встретил делегацию традиционным приветственным словом. Батюшка неплохо разбирается в хоккее, ведь в Магнитогорске этот вид спорта – своего рода религия. По-христиански же ключарь напомнил, что важно помнить не только о совершенствовании здорового, спортивного тела, но и воспитании силы духа.



«Все мы под Богом ходим», – спортсмены как никто знают это наверняка. И, самое главное пожелание, прозвучавшее от священнослужителя: «Без травм и с крепким здоровьем – в новый сезон». В эту честь, а также в качестве благословения доблестных хоккейных рыцарей на поход за новым Кубком Гагарина, отзвучал специальный молебен.



– Все мы, в минуты радости и грусти, так или иначе, обращаемся к Богу, просим помощи, благодарим его за то, что дает нам силы и здоровье, – выйдя из храма, сказал вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин. – Все ребята пришли, посетили храм даже все наши иностранцы. Духовно это очищает нас и подготавливает к сложному, серьезному сезону.



Больше величественных видов классического христианского храма вдохновить, пожалуй, может только Магнитогорский металлургический комбинат. Стальной гигант, индустриальный собор, чья площадь занимает 26 000 футбольных полей.

Но поражает комбинат не своими исполинскими масштабами, а несгибаемыми людьми, сталеварами, которые своим титаническим каждодневным трудом заставляют биться стальное сердце нашей Родины.



Обычно на ММК едут только новички «Металлурга». Но на этот раз компанию новобранцам составили Ян Коварж и Оскар Осала. Финн вообще не пропускает экскурсии на комбинат: весной знакомил с производством земляка Санталу, теперь захватил с собой подругу Линду.



– Что общего у металлурга-доменщика и хоккеиста-»сталевара»? – спросили немного ошарашенную увиденным спутницу Оскара у доменной печи.



– Они трудятся не покладая рук! – не растерялась девушка.



Тем временем всего в нескольких метрах от гостей комбината пошла плавка чугуна. Именно с первым чугуном связано рождение комбината в далеком 1932-м году. За 85 лет в работе доменщиков мало что изменилось. По-прежнему эти металлурги каждый день дружат с настоящим огнем, находясь в паре шагов от раскаленного до нескольких тысяч градусов потока металла.



– Мой папа – почетный сталевар, – не без гордости рассказывал защитник «Магнитки» Александр Будкин. – В детстве часто бывал у него на работе, на мартене. Но здесь, на ММК, масштабы просто поражают. Титанический труд людей!



На Стане-5000, без которого не обходится ни одна экскурсия, все только и успевали ахать от сыпавшихся фактов. Автоматизированное производство, будущее металлургии. 5000 – цифра, обозначающая ширину листа. А продукцию стана используют в производстве магистральных трубопроводов и строительстве атомных подлодок.



– Очень, очень круто, – не мог сдержать эмоций Николас Шаус, американец, новичок «Металлурга». – Я родился и вырос в Баффало, это тоже – металлургический город. И всегда мечтал попасть на производство. И вот – мечта сбылась! Люди, работающие здесь, достойны огромного уважения. А сколько интересного узнал!



У металлургов из Магнитогорска есть девиз: «Вытянемся в нитку – не подведем «Магнитку». Судя по бесчисленным фото на память и горящим глазам, хоккеисты команды Ильи Воробьева готовы соответствовать ему на сто процентов.

P. S. А форварду Игорю Григоренко только предстоит побывать с экскурсией на ММК. Но для этого новобранцу «Металлурга» необходимо закрепиться в составе. Игорь прибыл в расположение магнитогорцев за день до игры с «Автомобилистом», заключив просмотровый контракт. Он уже потренировался с новыми партнерами, но сыграет ли в стартовом матче – решится непосредственно перед игрой.