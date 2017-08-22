«Разберемся жесточайшим образом!» Борцы греко-римляне остались без золота ЧМ

Роман Власов (справа) проигрывает Эльвину Мурсалиеву Фото: Gettyimages.ru

Впервые с 1953 года сборная страны по греко-римской борьбе осталась без золота чемпионата мира.

ПРЕМЬЕРА В ПАРИЖЕ

Нынешний чемпионат мира во многом — особенный. Он впервые проходит в Париже, городе, где в начале прошлого века по сути возродилась греко-римская борьба. Формат турнира тоже необычный — все четко регламентировано: первые два дня соревнуются «греко-римляне», в среду и четверг — женщины, наконец, в пятницу и субботу — вольники. Меры безопасности — тоже беспрецедентные — Париж практически выиграл гонку за право принять Олимпийские игры 2024 года и инциденты городу ни к чему. Поэтому вокруг зала «Берси» (сейчас он носит название известной сети отелей) полным-полно автоматчиков.

Первый день чемпионата мира оставил россиян без побед. Олимпийский чемпион Рио Давит Чакветадзе (85 кг) досадно проиграл схватку за выход в финал турку Матехану Башару: россиянин вел в счете, но получил серьезную травму и в итоге даже не смог выйти на поединок за третье место. Еще двое россиян — Муса Евлоев (98 кг) и Александр Чехиркин (75 кг) — до финалов дошли, однако в решающих схватках уступили.

Таким образом, на выступающих во второй день легла дополнительная ответственность — ведь с 1953 года не было такого чемпионата мира, чтобы «классики» оставались без золотых наград. Победы ждали в первую очередь от двукратного олимпийского чемпиона Романа Власова. Однако новосибирский борец неожиданно уступил в первой же схватке очень крепкому, но не великому борцу из Азербайджана Элвину Марсалиеву. Возможно, сказался тот факт, что Роман пошел в этом сезоне на повышение весовой категории (с 75 до 80 кг). Также сложилось впечатление, что физически Роман был готов не лучшим образом: схватку он начал активно, набрав два балла, однако уже где-то к четвертой минуте у российского борца кончился «бензин». Итоговый счет — 2:2, по последнему результативному действию победил Марсалиев, а Власов, уходя с ковра, без сил повис на табло...

МАРЯНЯН: НАШИ БОРЦЫ СТРАДАЮТ БЕЗ ПАРТЕРА

Что не получилось у Романа, должно было получиться у Артема Суркова (66 кг). В этом году Сурков, пожалуй, самый яркий наш борец. Он — единственный среди российских «греко-римлян», кто выиграл чемпионат Европы. Причем в финале победил не абы кого, а олимпийского чемпиона Давора Штефанека, у которого есть все самые престижные награды кроме золота первенства континента. Суркову больше всех из российских борцов подходят новые правила без партера. Артем единственный, кто по этим правилам стабильно набирает баллы. Кстати, в начале года среди российских борцов в соцсетях прошла «битва хэштегов»: Власов запустил хэштег: #вернитепартер, Сурков ответил - #хочешьпартер-переведи.

Вопрос — вернут или не вернут партер, решат именно на парижском чемпионате мира. Пока же надо бороться в тех условиях, которые есть. По первым соперникам Сурков «прокатился» асфальтоукладчиком, а вот кореец Рю вырос на его пути непреодолимым «лежачим полицейским». Есть, конечно, и вопросы к судейству, однако ничего выходящего за рамки приличий не случилось...

В итоге вместо золота наши борцы во вторник сражались за бронзу. Сурков одолел армянина Асланяна, а Степан Марянян — одержал досрочную победу над киргизом Жолчубековым.

– Все схватки прошел хорошо, – вздыхал после победы в поединке за третье место Марянян. – Кроме одной — с японцем, не смог навязать ему свою борьбу.

– Борьба без партера — это правильно?

– Считаю, что партер должны вернуть — много наших борцов страдает без партера. Если бы сейчас был партер, я бы возможно, и выиграл.

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили пообещал со своей стороны проанализировать ситуацию в греко-римской борьбе «жесточайшим образом» и сделать оргвыводы». При этом призвал не посыпать голову пеплом — главная задача сформировать боеспособный состав к Играм-2020.