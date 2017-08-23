Максим Афиногенов: Сынишке только годик, а он уже носится, как самолет!

С возрастом лучше становится лучше не только вино, но настоящие мужчины, играющие в хоккей. Доказано Максимом Афиногеновым! Лучший сезон в КХЛ в 37 лет – тому свидетельство. В эксклюзивном интервью «Советскому спорту» перед первым матчем нового чемпионата Максим рассказал о себе, семье и о своем «Витязе», совершившим прорыв в прошлом сезоне.

49 (20 + 29) очков в 62 матчах.

+10 – показатель полезности «плюс/минус».

И первый в истории «Витязя» выход в плей-офф КХЛ.

После столь праведных и результативных трудов на ледовых площадках Максим заслужил право на достойный отдых…

«БЕЛОВ – ХОРОШИЙ МОТИВАТОР»

– Как провел отпуск один из героев сезона? – с этого вопроса началась наша беседа с лидером «Витязя».

– В отпуске я всегда стараюсь поехать на море – там мы отдыхаем всей семьей. Это лето мы провели в Америке и в нашем загородном доме в Подмосковье.

– Как вы поддерживаете форму во время отпуска?

– После завершения сезона у меня месяц спокойного отдыха, никакой физической нагрузки! Только затем начинаю готовиться к чемпионату, постепенно увеличивая нагрузки.

– Наставника «Витязя» Валерия Белова называют главным творцом подольского чуда-2017. В чем секрет его успеха?

– С приходом Валерия Геннадьевича команда преобразилась и получила свое лицо. Есть определенная тактика, которой мы придерживаемся. Тренер – хороший мотиватор, и умеет найти подход к каждому игроку. Ребята ему поверили и пошли за ним.

– А какого тренера, с кем вам приходилось работать, вы бы назвали самым любимым?

– Естественно, многое в юношеские годы мне дал первый тренер Виктор Шкурдюк. В начале моего профессионального пути мне повезло, и я многому научился у нашей легенды – Владимира Юрзинова.

«Я – САМО СПОКОЙСТВИЕ!»

– Вернемся к семейству Афиногеновых. Как часто ваша супруга – знаменитая теннисистка Елена Дементьева – посещает ваши игры?

– Лена любит хоккей и раньше часто ходила на матчи. Два года назад она приезжала в Подольск в качестве почетного гостя и на правах олимпийской чемпионки по теннису приняла участие в церемонии символического вбрасывания. Но сейчас у нас двое маленьких детей. На стадион им пока рановато. В нынешнем сезоне, думаю, Лена уже сможет прийти на хоккей с дочерью Вероникой. А вот сынишке Сергею придется еще немного подождать...

– Елена – эмоциональный зритель? «Подсказывает» вам что-нибудь по игре?

– Естественно, Лена очень переживает за меня и за нашу команду. Она очень эмоционально смотрит матчи, что-то кричит, наверное, подсказывает, но мне ничего не слышно. Ведь у «Витязя» такие громкие болельщики…

– В одном из интервью Елена обмолвилась: «Моего мужа называют Безумным Максом. И это очень точная характеристика». Не расскажите, что именно она имела ввиду?

– Думаю, супруга пошутила. Вообще я – само спокойствие!

«С ВОЗРАСТОМ ЧУВСТВУЮ ИГРУ НАМНОГО ЛУЧШЕ»

– Вы растите двоих детей. Хотели бы вы, чтобы они пошли по вашим с женой стопам и посвятили жизнь спорту?

– Наши дети очень спортивные и подвижные. Сергею годик с небольшим, а носится по квартире словно самолет! У Веронике вообще любимая фраза: «Я устала, пойду побегаю...»

Так что попробовать себя в спорте они наверняка смогут. А получатся ли из них профессиональные спортсмены, покажет только время…

– В сентябре вам исполнится 38 лет. А вы продолжаете удивлять зрителей скоростью и результативной игрой. В чем секрет вашей «вечной молодости»?

– Никакого секрета нет! Я очень люблю хоккей. Это – моя жизнь! С опытом пришло знание и понимание, как лучше готовиться к играм и тренировкам. Стараюсь все время держать себя в форме.

– Если вы вспомните себя на льду 20 лет назад, что изменилось в вашей игре ощутимее всего?

– Естественно, появилось больше опыта. Не так расходую силы, как раньше. Где надо приостановлюсь, где надо – ускорюсь. Чувствую игру намного лучше.