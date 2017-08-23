Максим Афиногенов: Сынишке только годик, а он уже носится, как самолет!
С возрастом лучше становится лучше не только вино, но настоящие мужчины, играющие в хоккей. Доказано Максимом Афиногеновым! Лучший сезон в КХЛ в 37 лет – тому свидетельство. В эксклюзивном интервью «Советскому спорту» перед первым матчем нового чемпионата Максим рассказал о себе, семье и о своем «Витязе», совершившим прорыв в прошлом сезоне.
49 (20 + 29) очков в 62 матчах.
+10 – показатель полезности «плюс/минус».
И первый в истории «Витязя» выход в плей-офф КХЛ.
После столь праведных и результативных трудов на ледовых площадках Максим заслужил право на достойный отдых…
«БЕЛОВ – ХОРОШИЙ МОТИВАТОР»
– Как
провел отпуск
один из героев
сезона?
– с этого вопроса
началась наша
беседа с лидером
«Витязя».
– В отпуске я всегда стараюсь поехать на море – там мы отдыхаем всей семьей. Это лето мы провели в Америке и в нашем загородном доме в Подмосковье.
– Как
вы поддерживаете
форму во время
отпуска?
– После завершения сезона у меня месяц спокойного отдыха, никакой физической нагрузки! Только затем начинаю готовиться к чемпионату, постепенно увеличивая нагрузки.
– Наставника
«Витязя» Валерия
Белова называют
главным творцом
подольского
чуда-2017. В чем
секрет его
успеха?
– С приходом Валерия Геннадьевича команда преобразилась и получила свое лицо. Есть определенная тактика, которой мы придерживаемся. Тренер – хороший мотиватор, и умеет найти подход к каждому игроку. Ребята ему поверили и пошли за ним.
– А
какого тренера,
с кем вам приходилось
работать, вы
бы назвали
самым любимым?
– Естественно, многое в юношеские годы мне дал первый тренер Виктор Шкурдюк. В начале моего профессионального пути мне повезло, и я многому научился у нашей легенды – Владимира Юрзинова.
«Я – САМО СПОКОЙСТВИЕ!»
– Вернемся
к семейству
Афиногеновых.
Как часто ваша
супруга – знаменитая
теннисистка
Елена Дементьева
– посещает ваши
игры?
– Лена любит хоккей и раньше часто ходила на матчи. Два года назад она приезжала в Подольск в качестве почетного гостя и на правах олимпийской чемпионки по теннису приняла участие в церемонии символического вбрасывания. Но сейчас у нас двое маленьких детей. На стадион им пока рановато. В нынешнем сезоне, думаю, Лена уже сможет прийти на хоккей с дочерью Вероникой. А вот сынишке Сергею придется еще немного подождать...
– Елена – эмоциональный
зритель? «Подсказывает»
вам что-нибудь
по игре?
– Естественно, Лена очень переживает за меня и за нашу команду. Она очень эмоционально смотрит матчи, что-то кричит, наверное, подсказывает, но мне ничего не слышно. Ведь у «Витязя» такие громкие болельщики…
– В
одном из интервью
Елена обмолвилась:
«Моего мужа
называют Безумным
Максом. И это
очень точная
характеристика».
Не расскажите,
что именно она
имела ввиду?
– Думаю, супруга пошутила. Вообще я – само спокойствие!
«С ВОЗРАСТОМ ЧУВСТВУЮ ИГРУ НАМНОГО ЛУЧШЕ»
– Вы
растите двоих
детей. Хотели
бы вы, чтобы
они пошли по
вашим с женой
стопам и посвятили
жизнь спорту?
– Наши дети очень спортивные и подвижные. Сергею годик с небольшим, а носится по квартире словно самолет! У Веронике вообще любимая фраза: «Я устала, пойду побегаю...»
Так что попробовать себя в спорте они наверняка смогут. А получатся ли из них профессиональные спортсмены, покажет только время…
– В
сентябре вам
исполнится
38 лет. А вы продолжаете
удивлять зрителей
скоростью и
результативной
игрой. В чем
секрет вашей
«вечной молодости»?
– Никакого секрета нет! Я очень люблю хоккей. Это – моя жизнь! С опытом пришло знание и понимание, как лучше готовиться к играм и тренировкам. Стараюсь все время держать себя в форме.
– Если
вы вспомните
себя на льду
20 лет назад, что
изменилось
в вашей игре
ощутимее всего?
– Естественно, появилось больше опыта. Не так расходую силы, как раньше. Где надо приостановлюсь, где надо – ускорюсь. Чувствую игру намного лучше.