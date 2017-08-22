«Норвежцев судим не мягче, чем русских». Как Йохауг добавили срок

Олимпийская чемпионка Тереза Йохауг не сможет выступить на Играх в Пхенчхане. Спортивный арбитражный суд увеличил ее дисквалификацию за употребление клостебола с 13 до 18 месяцев. «Советский спорт» - о допинг-истории со звездной лыжницей из Норвегии.

КТО ТАКАЯ ЙОХАУГ?

Если вы далеки от лыжных гонок, вот вам краткий список титулов норвежской спортсменки. На ее счету:

- 1 золото олимпийских игр, завоеванное в Ванкувере-2010 в женской эстафетной гонке.

- 1 серебро и бронза Олимпиады в Сочи (2014) на дистанциях 30 км и 10 км, соответственно.

- 7 золотых наград чемпионатов мира, три из которых пришлись на ЧМ 2015 года в шведском Фалуне – тогда Тереза Йохауг стала самой успешной лыжницей турнира

- 42 победы на этапах Кубка мира

- 2 Больших хрустальных глобуса за победу в общем зачете Кубка мира (2014, 2016).

Даже в богатой на звезд лыжной сборной Норвегии Йохауг выделяется количеством трофеев. По популярности и коллекции титулов Тереза уступает разве что Петеру Нортугу и Марит Бьерген. При этом ей всего 29 лет, а значит – впереди еще годы успешной карьеры…. Могли бы быть. Если бы спортсменку не поймали на допинге.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

13 октября 2016 года, незадолго до начала нового сезона, всех шокировала новость: в допинг-пробе Йохауг, взятой 16 сентября, обнаружены следы анаболического стероида – клостебола. В тот же день на специальной пресс-конференции Тереза заявила, что вещество попало в ее организм при использовании мази для губ торговой марки «Трофодермин» в период 4-15 сентября. Она отказалась признать свою вину в умышленном применении допинга и оправдывала себя тем, что препарат дал ей доктор Фредерик Бендиксен – уважаемый (на тот момент) специалист, работающий с национальной сборной Норвегии. Бендиксен подтвердил слова спортсменки и признался, что невнимательно ознакомился с составом мази, в котором оказалось запрещенное ВАДА вещество. Сам Бендиксен после такой коллизии, разумеется, покинул свой пост.

КАК РАЗВИВАЛИСЬ СОБЫТИЯ?

Йохауг немедленно отстранили от выступлений – до вынесения решения о наказании, которое должен был принять Национальный олимпийский комитет Норвегии. Антидопинговое агентство этой страны рекомендовало дисквалифицировать ее на 14 месяцев.

- Не понимаю, почему наказание за использование крема для губ должно быть таким жестким, - сокрушалась Тереза.

Наконец, 10 февраля был объявлен вердикт – срок отлучения от спорта составил 13 месяцев. Чуть позже Йохауг сообщила, что не будет подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS). Однако…. внезапно о подобном желании заявила Международная лыжная федерация (FIS). Ее руководству показалось, что наказание для спортсменки выбрано слишком мягкое (по правилам в данном случае оно могло составить от 12 до 24 месяцев).

КАК ЭТО ВОСПРИНЯЛИ?

Реакция была жесткой. После второй части известного доклада Ричарда Макларена мир зимних видов спорта сотрясали скандалы с обвинением российских атлетов в употреблении допинга. Кого-то из наших спортсменов отстранили на время расследования (в частности, лыжников Александра Легкова и Максима Вылегжанина, взявших золото и серебро в марафоне на Олимпиаде в Сочи), у России отобрали чемпионат мира по бобслею и скелетону, зарубежная пресса, болельщики и даже мировые звезды резко высказывались о необходимости исключить нашу команды из международных стартов. На этом фоне спустить на тормозах скандал с Йохауг без последствий и широкого резонанса при всем желании было просто невозможно (чтобы избежать обвинений в политике двойных стандартов). Тем более, незадолго до этого другого представителя сборной Норвегии – не менее титулованного и знаменитого Мартина Сундбю – за превышение содержания сальбутомола в крови отстранили от спорта… всего на 2 месяца (и заодно лишили титула чемпиона «Тур де Ски»-2015). Правда, Сундбю наказали не за стероиды, а за нарушение правил применения противоастматического препарата, на которое у него было разрешение. Тем не менее, столь короткий срок дисквалификации многим показался слишком мягким. Да и отбыл Мартин его летом – до начала нового сезона.

В итоге Йохауг оказалась в незавидном положении. Даже в родной Норвегии больше половины болельщиков считало, что лыжница заслуживает дисквалификации. Шведский журналист Лассе Анрелл и вовсе выступил с разгромной статьей, в которой утверждал, что 63 процента норвежских лыжников принимают допинг под видом противоастматических препаратов, а «несчастные российские легкоатлеты, не допущенные до Олимпиады в Рио, по сравнению с Йохаунг выглядят невинными ягнятами».

Анреллу, кстати, после этого угрожали расправой.

А лучше всего позицию FIS по поводу поданной в CAS апелляции высказал вице-президент Международной федерации Сверре Сееберг:

- Теперь никто не скажет, что норвежцев мы наказываем мягче, чем русских.

ЧТО В ИТОГЕ?

Йохауг с трудом перенесла вердикт в виде дисквалификации на 13 месяцев. Она потеряла многомиллионный контракт со своим спонсором (известным производителем лыж), отказалась от идеи подать в суд на Бендиксена и наняла для слушаний в CAS адвоката Майка Моргана. Солидный, кстати, юрист – именно он защищал в Спортивном арбитражном суде Марию Шарапову, Альберто Контадора, наших легкоатлетов накануне Рио и еще ряд менее известных, но титулованных спортсменов (например, хорватского теннисиста Марина Чилича – чемпиона US Open-2014). Несмотря на солидный срок первоначального наказания, у Терезы был шанс вернуться до Олимпиады в Пхенчхане. И она цеплялась за возможность поехать на Игры до самого конца…

Однако усилия оказались тщетными. Не помог даже Морган. CAS принял во внимание доводы FIS и вынес свое решение – увеличить срок дисквалификации до 18 месяцев начиная с 18 октября 2016 года. В Корею Йохауг теперь поедет разве что туристкой.

- Я сломана, - рассказала Тереза. – Выступить на Играх в Пхенчхане было моей мечтой. Я каждый день тренировалась, чтобы добиться там успеха. И не понимаю, почему получила столь жесткое наказание. На мой взгляд, оно несправедливо.