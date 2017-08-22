Как не заглянуть в пропасть - что должен сделать ЦСКА для прохода дальше

Выиграв в первом матче у «Янг Бойз» со счетом 1:0, ЦСКА в значительной степени предрешил судьбу двухраундового противостояния. Однако расслабляться армейцам не то что рано - смерти подобно. Лучше вообще постараться забыть о победе.

Мои знакомые, зная о моем увлечении автогонками и участии в них, часто задают, как им кажется, очевидные вопросы - например, большая ли скорость нужна, чтобы перевернуть автомобиль. Очень удивляются, когда им говоришь - 30 км/ч для этого вполне достаточно. Прикладной опыт на эту тему имеется - когда на Ходынском поле еще были самолеты, и проводились автогонки, эксперимент подтвердил: кажущееся невозможным - возможно.

ЦСКА вроде бы в абсолютно безопасном положении. И если он «не доедет» до лиги чемпионов - то как раз и станет тем автомобилем, сделавшим «уши» на полупешеходной скорости. Почему именно расслабляться нельзя?

В квалификации Лиги чемпионов ЦСКА провел три матча, и ни разу не пропустил. Учитывая его умение создавать себе трудности на ровном месте, степень «необязательности» мячей, влетающих в армейские ворота - это повод быть очень осторожным. Не играть «от обороны», ни в коем случае. Но постараться максимально надежно действовать сзади. Идеально - представлять себе счет 0:0 в первой игре.

Швейцарцам терять сейчас абсолютно нечего. На кону стоят достаточно большие, по меркам такого клуба деньги, и они сделают все, чтобы постараться забрать их себе. И не надо ссылаться на довольно робкую игру «Янг Бойз» в Киеве, то был первый матч, а не ответный, и даже 1:3 им хватило.

Лично у меня наибольшее беспокойство вызывает моральное состояние игроков ЦСКА. Тот самый настрой, существование которого отрицают многие тренеры. За последние годы, ЦСКА, казалось, настолько привык к неудачам в Лиге чемпионов, что на игры выходил, как на заклание. И пресловутый рекорд обновлялся и обновлялся - потому, что в возможность его зафиксировать перестали верить даже исполнители. Правда, все это касалось только основного турнира, в квалификации ЦСКА и «волевые» варианты выдавал.

Насколько Виктору Гончаренко удалось изменить привычку пропускать? Судя по сыгранным трем встречам - вполне. Но если в четвертой все будет испорчено - три предыдущие не будут иметь никакого значения. Судя по всему, во всех этих трех случаях армейцы очень хорошо понимали свое задание на игру, понимали, что их ждет, и как этому противостоять. В «Янг Бойз» выездного формата нет ничего страшного, но сколько раз за последние годы российские клубы неожиданно «обрушивались» в домашних играх. «Зенит» вот давеча играл с «Бней-Йегудой», и что получилось? Понятно, что виноваты бакланы, но все же…

И все же предыдущие игры (в том числе и в чемпионате) убеждают меня в том, что рассчитывать стоит на лучшее. По сути, грандиозный срыв у ЦСКА был только один - против «Локомотива». В другом турнире, с другой стратегией игры. Да и отношение к «Локомотиву» было другим - после 4:0 уже под руководством Гончаренко. К «Янг Бойз» никакого высокомерия у ЦСКА быть не только не должно, да и не может. Если появится - это будет первый шаг в пропасть. Это ведь только кажется, что она далеко. На самом деле - очень рядом, и надо пройти по краю