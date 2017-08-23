Пиджак Гончаренко и тельняшка Слуцкого. Превью к матчу ЦСКА – «Янг Бойз»

Превью обозревателя «Советского спорта» Юрия Цыбанева к ответному матчу ЦСКА с «Янг бойз»

Странная – благодаря самострелу хозяев – победа ЦСКА над «Янг бойз». Странное – внезапной немощью – фиаско «Зенита». Странный – для строгого жанра плей-офф – развеселый матч «Краснодара». Интрига перед ответными матчами еврокубков, куда ни глянь, напружинилась. И не угадаешь, чем выстрелит в ближайшие среду и четверг. Но ЦСКА выглядит наиболее защищенным от неудачи.

Пока Леонид Слуцкий воспроизводит, теперь силами «Халла», качельный футбол (робость – натиск – сбой – вспышка), Виктор Гончаренко предлагает нашему вниманию другой ЦСКА, альтернативный прежнему. Во всяком случае – в Лиге чемпионов.

Команда будто надевает пиджак, застегивая его на все пуговицы. Полагается на бесперебойную собранность. Не сказать, что такой ЦСКА сильнее прежнего, этого мы пока не можем знать – какой сильнее. Но он, по моим ощущениям, интереснее! Тем хотя бы, что неизвестна планка его возможностей.

Не дать себя цапнуть кусачим «Янг бойз» – в этом ведь тоже есть футбольное искусство. Да, в Берне ЦСКА сыграл необычайно прилежно, но и весьма скупо. Исполнил этакий упор в положении полуприсед. И разговоры об ограниченных его возможностях прозвучали чуть не в каждом отклике. Но я поспорю немножко. Мне видится, что Гончаренко скрупулезно выверяет меру атакующей вольности, какую команда может себе позволить в каждом конкретном матче. И для гиперответственных игр квалификации Лиги чемпионов выбирает минимальную дозу. Чтоб без приключений на свою голову.

Теоретизировать о цеэсковских слабостях можно, конечно, долго и развернуто. Короткая скамейка, нерасторопный центр обороны, сникшие нападающие, мало похожий на себя лучших времен Дзагоев… И все это правда. Но ведь что делает Гончаренко? Он маскирует слабости. Ответственностью в каждом эпизоде. Компактностью на каждом участке. Плюс этот ЦСКА умеет ошеломить соперника на противоходе. Фрагментарным, но полноценным натиском.

Непростая, словом, у Гончаренко команда. Мне она напоминает хоккейные творения Петра Воробьева. Во всяком случае – на стадии квалификации, где нет права на ошибки. И заметьте: красно-синим, в отличие от некоторых, не требуются скидки на сверхплотный августовский график. Четыре матча за десять дней – для них нормально.

Дома в среду ЦСКА наверняка поведет игру так же сдержанно и аккуратно, как и в Берне. И верится, что выйдет в групповой этап. А там поглядим: может, Виктор Михайлович и удивит чем-то новеньким. Плавал, знает. Бивал на этой стадии силами БАТЭ даже кое-кого из знатных.