Скоро ли попросят из Грозного Кононова?

Главный редактор «Советского спорта» пытается спрогнозировать очередную тренерскую отставку. Что не так в отношениях Олега Кононова с клубом и игроками – в полемическом монологе.

Полыхать в нашем футболе может абсолютно по-разному. Могут гореть синим пламенем стадионы, строящиеся в разных городах к чемпионату мира. Может от «риэлторского поджога» в один день выгорать исторический центр Ростова-на-Дону, аккурат там, где, по уверениям местных жителей, должны быть построены гостиницы к мундиалю. Может иногда просто тлеть. Как тлеют, уже не давая тепла, многие футбольные клубы. Мы уже подробно описывали причины увядания «Анжи», даже тренерские отставки в котором не вызывают уже никакого брожения в умах. Сегодня стоит упомянуть о клубе, в котором, возможно, вскоре произойдет вторая отставка рулевого в нынешнем розыгрыше чемпионата.

Нет, оснований полагать, что Олег Кононов близок к тому, что у руководства ФК «Ахмат» называется «утрата доверия», наверное, пока что еще нет. Точнее, нет на эту минуту. Но вектор совершенно очевиден. Работоспособный и небесталанный тренер оказался в среде, к которой он по психотипу своему оказался абсолютно не готов. Когда работаешь в «Тереке»/»Ахмате», нужно хорошо владеть восточным церемониалом. Ведь дело даже не в том, что здесь по-особому работают с судьями, инспекторами (не всякого сюда и назначат) – пересказывать истории, рассказываемые этими людьми «не под запись», можно долго, все футбольные деятели их прекрасно знают (например, как машина от аэропорта везет судью мимо лесополосы очень-очень медленно, в полнейшей тишине). Дело не в том, что иные полевые командиры (как, например, нынешний президент клуба Магомед Даудов, известный здесь как Лорд) готовы пообщаться с наставником команды, вызвав его среди ночи в гостиничный холл – там не бьют, там просто с тобой разговаривают, обсуждают состав команды, какие-то игровые и тренировочные вопросы.

Но разговаривать в окружении автоматчиков – это для любого адекватного и рефлексирующего человека понятный стресс. Не скажу, что так происходит со всеми тренерами. Потому что общался не со всеми, кто работал в Грозном, чтобы делать глобальные обобщения. Но из всего, что известно, вывод можно сделать только один: выживает (в творческом смысле) здесь тот, кто хорошо знает весь этот, скажем так, восточный церемониал, кто знает, как себя вести, как правильно общаться, как правильно реагировать на все происходящее. Люди восточного склада культуры здесь успешно работали, иногда по несколько сезонов (Рашид Рахимов так и вовсе целых три года отработал). Порой выжимали из команды-середнячка немало, подходя к зоне еврокубков (но раз за разом удивительным образом не цепляясь за нее).

Про Олега Кононова человек, близкий к ФК «Терек» (тогда это был еще «Терек»), сказал в частной беседе примерно так:

- Хороший тренер, игру глубоко понимает, но… как бы это корректно сказать… посмотри, как он ручки складывает. Такого у нас уважать точно не будут.

В принципе, такой подход к оценке наставника очень сложно комментировать.

Да, миновали те времена, которые были похожи на забавный анекдот: поговаривали, что тренер Рууд Гуллит, в 2011-м призванный поднимать «Терек», понял не с первого тура, что вовсе не он определяет состав на игру. На поле выходили те, кого он писал в стартовом протоколе, а в шестом или седьмом туре вышли на поле не совсем те, кого он написал. Именно тогда и выяснилось, что просто в первых турах состав от тренера и от почетного президента клуба совпадал. Когда совпадать перестал – основным оказался вовсе не тренерский вариант.

Перечислять дикторские выкрики в микрофон, потасовки в потрибунных помещениях, избиение Спартака Гогниева прямо на поле (за что дисквалификацию получил не стадион, не клуб, а сам Гогниев) – можно долго. Все это слышали, все это помнят, это не более чем штрихи к грозненскому футбольному пейзажу, пазлы из общей атмосферы.

Вопросы здесь решают просто: иногда без намеков, впрямую. Автору этих строк пресс-служба «Терека» за суждения о неспортивном характере одного из странных матчей вообще намекала, чтобы оберегал отдельные части своего лица.

У всех клубов в РФПЛ есть свой способ достичь результата. Например, у «Зенита» - это покупки дорогих игроков (в том числе с очевидным наличием инсайда, что лимит на иностранцев скоро отменят). У тех, кто работает с Курбаном Бердыевым – опора не только на тренерские таланты, но и на умение обеспечивать результат не только на футбольном поле. Про каждого можно выделить какую-то основную составляющую пути к успеху. Наверное, даже в «Спартаке» с его нынешними внутренними разборками такую можно отыскать. А вот что происходит в грозненском клубе? Какие у него средства для достижения цели? Похоже, что главный аргумент – это звучавший в июне тезис о том, что все, что в Чечне носит имя «Ахмат», резко улучшает свои спортивные результаты, многими в клубе воспринимается всерьез.

Клуб очевидным образом «поплыл». Результатов нет. Возможно, придется бороться за выживание в этом сезоне. Но Кононова если уволят, то не за это. Он здесь ну совсем уж не свой. И дело не в полевых командирах вокруг команды, не в окружении. Для сложившегося коллектива игроков он слишком интеллигентный. А интеллигентность – это слабость. Здесь в чести другие качества.