«Хотел покончить с футболом. И жизнью». Что нужно знать о новичке «Локо» Эдере

«Локомотив» арендовал у «Лилля» 29-летнего нападающего Эдера, героя финала Евро-2016 и всей Португалии.

БОМБАРДИР ИЗ «БРАГИ»

Лучшие годы карьеры Эдера пришлись на «Брагу». Свои сумасшедшие бомбардирские качества футболист показал в дебютном сезоне 2012/13 – 13 голов в 18 матчах чемпионата Португалии. Закрепить успех помешали травмы, зато игрок вновь раскрылся в сезоне 2014/15 при Сержиу Консейсау. Фанат яркого и эмоционального футбола Консейсау разбудил не только Эдера, но и поспособствовал прогрессу Зе Луиша. В результате оба форварда были проданы за хорошие деньги.

После «Браги» Эдер играл за «Суонси» и «Лилль», но его бомбардирское чутье куда-то пропало. То же было и в сборной. На Эдера будто наложили проклятие – нападающий мазал со всех возможных позиций, попадал в штанги, перекладины, вратаря. И свой первый гол в официальных матчах за Португалию забил…в финале Евро-2016.

За 29 лет Эдер не раз переживал сложные периоды в жизни, терял веру в себя, не знал, ради чего жить. Вновь обрести уверенность ему помогла тренер по личностному росту Сузана Торрес.

После победы на Евро новичок «Локомотива» откровенно рассказал о своей жизни и месте футбола в ней в интервью телеканалу SIC.

ГОЛ В ФИНАЛЕ ЕВРО-2016

«МИСТЕР, НЕ ВОЛНУЙТЕСЬ. Я ЗАБЬЮ»

Было ли ощущение, что забью в финале? Да. Когда тренер давал указания перед выходом на поле, сказал ему: «Мистер, не волнуйтесь. Я забью». Так и произошло. Когда забил, даже дышать не мог. И голос пропал от радости, и силы резко закончились…

БЕЛАЯ ПЕРЧАТКА

«Я – КАК ФЕНИКС»

Сначала изображаю руками крылья феникса. Почему именно феникса? Потому что эта птица возрождается из пепла, как и я. Не так давно у меня был очень неудачный сезон, преследовали травмы, за год пришлось сделать три операции. Тем не менее, я смог и дальше играть в футбол на высоком уровне. А возвращаться после долгого перерыва сложно как в психологическом плане, так и в физическом. Белая перчатка, которую я надел сразу после гола – символ преодоления. Это как история моей жизни. На перчатке написано слово «Верь». Этим хочу сказать, что теперь нахожусь в мире с самим собой.

КРИТИКА

«МЕНЯ НАЗЫВАЛИ КОНУСОМ»

Трудно было справиться с эмоциями, когда все ждали от меня голов, а забить никак не получалось. Одно время искал оправдания: мне не дают мяч, защита хорошо играет, вратарь поймал кураж. Обиднее всего было осознавать, что все настроены против, что болельщики не хотят видеть меня в сборной. Какие только прозвища не придумывали. Называли и «конус», и «минус один».

Я и злился, и расстраивался, и чувствовал вину. Постепенно превращаешься в человека, которого представляет себе публика. И сложно выбраться обратно. Было время, когда боялся выходить на улицу и слышать от людей оскорбления. Иногда не мог заснуть, думал, как бы хорошо начать все с нуля там, где меня никто не знает.

ДЕТСТВО

«НЕ ПОНИМАЛ, ЧТО ДЕЛАЮ»

Когда мне было три года мы с матерью переехали из Гвинеи-Бисау в Португалию. Сначала жили с ней, потом отец взял к себе. Сколько себя помню, всегда был между двух огней.

Когда переехал к отцу, дома почти не появлялся. Приходил из школы и тут же бежал играть с ребятами в футбол, возвращался уже затемно. Когда мне исполнилось шесть, отцу пришлось отдать меня в интернат где-то под Брагой. Приспосабливался, как мог, хотя я почти не понимал, что происходит. Почему родители так поступили? До сих пор не знаю, возможно, из-за финансовых проблем.

Было время, когда я не знал, что делать. Думал, что всем мешаю, даже самому себе. И хотел покончить с футболом. И, возможно, даже с жизнью. Не видел света в конце тоннеля, и не понимал, что я вообще делаю.

РОДИТЕЛИ

«ОТЕЦ СИДИТ ЗА УБИЙСТВО»

Мне было 12 лет, когда отца посадили в тюрьму в Англии. За убийство моей мачехи. Он до сих пор сидит. Время от времени мы общаемся. Но отец так и не извинился за то, что оставил меня одного. Думаю, он должен был это сделать. И должен был бороться за меня.

С матерью я какое-то время не виделся. Возобновили общение, когда посадили отца. Думаю, он просто не позволял ей меня навещать. После победы на Евро мама меня поздравила, сказала, что гордится.

Есть ли счастливые воспоминания, связанные с родителями? Есть, – после долгой паузы отвечает Эдер, но не уточняет, какие именно. – Хотя их могло бы быть куда больше. Возможно ли справиться с тем, что родители отсутствуют? Мне кажется, нет. Но скучать по близким мне было некогда. Я просто пытался о них забыть.

КНИГА «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО»

Не так давно нападающий представил книгу о своей жизни. Главный посыл – верить в себя и не переставать мечтать, только так можно преодолеть все трудности.

Книгу написала Сузана Торрес, та самая тренер по личностному росту. Кстати, там же можно прочитать и о том, как именно она работала с Эдером.

- Думаю, мы не должны переставать мечтать только потому, что нам говорят «нет», что мы не сможем, что у нас нет нужных качеств. Верить в себя очень важно, - постоянно подчеркивает футболист.