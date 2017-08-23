Что нужно знать о поражении Слуцкого в кубке лиги?

Автор «Советского спорта» наводит справки.



Что такое кубок лиги: турнир среди четырех высших дивизионов английской иерархии

Количество участников: 92

Уровень престижности: наименьший среди всех местных турниров. На протяжении 35 лет кубок носит название генерального спонсора. С нынешнего сезона им стал производитель энергетических напитков «Carabao». В простонародье же его называют не иначе как «MickeyMouseCup».

Чем примечателен: чем выше ранг клуба, тем более экспериментальный состав выставляет тренер. Топ клубы АПЛ при не самой сложной жеребьевке предпочитают выставлять молодежный состав до четвертьфинала, а то и до полуфинала.

Что получает победитель: если клуб не получил путевку в еврокубки по итогам чемпионата, то кубок лиги дает билет в квалификационный раунд Лиги Европы.

Соперник «Халл Сити»: клуб лиги 1 (дивизион, следующий за чемпионшипом) «Донкастер Роверс», добившийся повышения в классе по итогам прошлого сезона.

Чем примечателен стартовый состав «Халл Сити»: Леонид Слуцкий взял с собой на выездной матч полностью молодежный состав. Даже на скамейке не было ни одного футболиста основы, игравшего в нынешнем сезоне. На поле вышли 7 дебютантов клуба, для 6 из которых матч стал дебютным в профессиональной карьере.

Как складывался матч: молодые «тигры» старались произвести впечатление на главного тренера и проявляли характер. Старт выдался многообещающим, и вратарю гостей пришлось понервничать после забегов Тайлера Хэмильтона и ударов Дэна Бэтти, Грэга Олли, Брендона Флеминга и Джеймса Вейра. В середине тайма «Донкастер» нанес свой первый опасный удар. Несколько апелляций к арбитру не увенчались для игроков «Халла» успехом, пенальти назначены не были, а счёт к перерыву не был открыт. Во втором тайме счёт быстро стал 2-0, но гости не сдавались и бились до последнего, правда, на результате это не отразилось.

Леонид Слуцкий о матче: «Мы выбыли из кубка, но следует отдать должное нашей молодёжи, которая продемонстрировала фантастический характер, дух и волю. С первой и до последней минуты они играли отлично и дали клубу повод гордиться ими».

Итог: «Халл Сити» покидает кубок лиги, но катастрофой это не станет. Леонид Слуцкий изначально намеревался опробовать игроков академии. К тому же, глубины состава на данный момент с учетом травм, трансферов и недооформленных покупок едва хватает для борьбы в чемпионшипе. Второй турнир «тиграм» не потянуть.