Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Металлург- : -Автомобилист
Футбол  Арарат- : -Балтика
Хоккей  СКА- : -Слован
Футбол  Сызрань-2003- : -Крылья Советов
Хоккей  Локомотив- : -ЦСКА
Футбол  ЦСКА- : -Янг Бойз
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Что нужно знать о поражении Слуцкого в кубке лиги?

Екатерина Ульченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Что нужно знать о поражении Слуцкого в кубке лиги?

Автор «Советского спорта» наводит справки.

Что такое кубок лиги: турнир среди четырех высших дивизионов английской иерархии

Количество участников: 92

Уровень престижности: наименьший среди всех местных турниров. На протяжении 35 лет кубок носит название генерального спонсора. С нынешнего сезона им стал производитель энергетических напитков «Carabao». В простонародье же его называют не иначе как «MickeyMouseCup».

Чем примечателен: чем выше ранг клуба, тем более экспериментальный состав выставляет тренер. Топ клубы АПЛ при не самой сложной жеребьевке предпочитают выставлять молодежный состав до четвертьфинала, а то и до полуфинала.

Что получает победитель: если клуб не получил путевку в еврокубки по итогам чемпионата, то кубок лиги дает билет в квалификационный раунд Лиги Европы.

Соперник «Халл Сити»: клуб лиги 1 (дивизион, следующий за чемпионшипом) «Донкастер Роверс», добившийся повышения в классе по итогам прошлого сезона.

Чем примечателен стартовый состав «Халл Сити»: Леонид Слуцкий взял с собой на выездной матч полностью молодежный состав. Даже на скамейке не было ни одного футболиста основы, игравшего в нынешнем сезоне. На поле вышли 7 дебютантов клуба, для 6 из которых матч стал дебютным в профессиональной карьере.

Как складывался матч: молодые «тигры» старались произвести впечатление на главного тренера и проявляли характер. Старт выдался многообещающим, и вратарю гостей пришлось понервничать после забегов Тайлера Хэмильтона и ударов Дэна Бэтти, Грэга Олли, Брендона Флеминга и Джеймса Вейра. В середине тайма «Донкастер» нанес свой первый опасный удар. Несколько апелляций к арбитру не увенчались для игроков «Халла» успехом, пенальти назначены не были, а счёт к перерыву не был открыт. Во втором тайме счёт быстро стал 2-0, но гости не сдавались и бились до последнего, правда, на результате это не отразилось.

Леонид Слуцкий о матче: «Мы выбыли из кубка, но следует отдать должное нашей молодёжи, которая продемонстрировала фантастический характер, дух и волю. С первой и до последней минуты они играли отлично и дали клубу повод гордиться ими».

Итог: «Халл Сити» покидает кубок лиги, но катастрофой это не станет. Леонид Слуцкий изначально намеревался опробовать игроков академии. К тому же, глубины состава на данный момент с учетом травм, трансферов и недооформленных покупок едва хватает для борьбы в чемпионшипе. Второй турнир «тиграм» не потянуть.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Локомотив» подписал чемпиона Европы, «Астана» переиграла «Селтик» в ЛЧ и 3-е кряду поражение Слуцкого в Англии. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра среды.Леонид Слуцкий: Мы играли молодежным составом против серьезной командыГлавный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение от «Донкастер Роверс» (0:2) в матче 1/32 финала Кубка английской лиги.«Халл» Слуцкого проиграл «Донкастеру» и вылетел из Кубка лиги«Халл Сити» в матче второго раунда Кубка лиги проиграл «Донкастер Роверс» со счетом 0:2.Леонид Слуцкий: В кубке лиги шанс получат молодые игрокиГлавный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от выездного матча Кубка лиги против «Донкастера».Что опять пошло не так у Слуцкого?Что опять пошло не так у Слуцкого?Автор «Советского спорта» рассказывает о втором подряд поражении «Халл Сити».
Футбол
Леонид Слуцкий: Мы играли молодежным составом против серьезной команды
Футбол
Роман Широков: Каррера рискует не дотянуть до старта в Лиге чемпионов
Футбол
«Спартак» предложил за Ньянга 23 млн, но игрок вновь отказался от переезда в Москву
Футбол
Гол Мусы помог «Лестеру» разгромить «Шеффилд Юнайтед» в Кубке английской лиги
все новости
Халл Сити
Халл Ситикалендарьстатистика
Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкийвсе новости