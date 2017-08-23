Россия потеряла звезду и получила новую, а «Зенит» оформил странный трансфер

Новичок «Локомотива» Эдер (справа) Фото: Reuters

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

ЦСКА побьется за соседство со «Спартаком»

До выхода в группу Лиги чемпионов ЦСКА остался один матч, причем из-за глупого автогола «Янг Бойз» в первом матче дома нашим достаточно сыграть и вничью. В Швейцарии у ЦСКА на самом деле, несмотря на победу, были серьезные проблемы: «Янг Бойз» и тогда был готов забивать Акинфееву, и в Москве тем более будет на это способен. Швейцарцы два года подряд выбивают из Лиги чемпионов топовые украинские команды: и «Шахтер», и «Динамо» Киев. ЦСКА очень нужен третий подряд матч на ноль, чтобы сыграть вместе со «Спартаком» на групповом этапе Лиги чемпионов.

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В «Зенит» приехал самый долгожданный аргентинец

«Зенит» продолжает проявлять аргентинскую настойчивость: вот-вот клуб объявит о переходе Эмилиано Ригони. Это полузащитник, ему 24, и он больше всего любит правый фланг. Это как раз позиция без четкого профильного игрока в «Зените», туда Манчини приходилось двигать Далера Кузяева – хотя у него и получалось успешно.

Переход Ригони – самая запутанная и странная история из всех состоявшихся зенитовских трансферов, потому что на 98 процентов Эмилиано был игроком «Зенита» почти месяц назад. Над агентом, который обозначал готовность сделки в процентах, даже Манчини шутил в интервью: говорил, что когда-нибудь сделку удастся завершить на все сто. Теперь это почти удалось: Ригони уже в Петербурге, он прошел медосмотр и наверняка согласовал все условия. Осталось только дождаться официального объявления о трансфере.

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Дзюба пообещал трансферные новости о себе

Но на самом деле главное, что происходит летом вне поля – это не срывы трансферов в «Спартак» и не подписания аргентинцев в «Зенит». Это ситуация Артема Дзюбы: в составе «Зенита» его почти нет, зато в трансферных слухах имя форварда повсюду. А главное, что в день рождения – 22 августа Дзюбе исполнилось 29 лет – сам Артем и подкинул: внезапно он пообещал новости о своем будущем в ближайшую неделю.

Ситуация в любом случае разрешится до 31 августа, и нужно сразу, чтобы потом не было разочарований, подготовить себя: если Дзюба останется в «Зените» – это тоже будет новость. Прямо сейчас, кстати, в этом раскладе чуть ли не больше удивительного и сенсационного, чем в потенциальной аренде Артема в «Локомотив» или куда-то еще.

Следующую порцию официальных трансферных новостей ждем от «Зенита» по поводу центрального защитника. Говорят, в Петербург едет игрок из чемпионата Испании.

В «Рубине» проблемы, Жонатас ушел в «Ганновер»

Курбан Бердыев постоянно напоминает: в «Рубине» все плохо с деньгами. Почему именно и насколько именно – пока ясно не до конца. Но последствия видны. Например, казанцам пришлось отпустить лидера атаки, одну из звезд всего чемпионата России – бразильца Жонатаса. Он даже в невнятном «Рубине» прошлого сезона умудрился забить девять мячей, на старте нового чемпионата успел отличиться четыре раза, сделал два дубля.

Но «Рубин» вынужден такого игрока отпускать – потому что «Ганновер» платит. По слухам, в районе 9 миллионов евро. Эти деньги и ликвидация зарплаты Жонатаса нужны Казани сейчас больше, чем сам бразилец. Откуда взялись проблемы «Рубина» с деньгами, пока никто не объяснял. Возможно, клуб уже сейчас понял, что из-за гигантских затрат под прошлогоднего Хави Грасию не впишется ни в какой фэйр-плей, если выполнит задачу и попадет в еврокубки. Тогда это ценное мышление наперед. Возможно, изменились финансовые потоки и их напор буквально этим летом – тогда расклад другой. В любом случае у «Рубина» минус Жонатас и плюс новая проблемная зона.

В «Локомотив» перешел чемпион Европы

Эта новость, кстати, перекликается с ситуацией Дзюбы: «Локомотив» договорился об аренде нападающего сборной Португалии Эдера. Этот парень не был бы звездой, если бы не пара его касаний в финале Евро-2016: Эдер там вышел на замену и ударом из-за штрафной отменил серию пенальти, к которой все шло, отнял у хозяев-французов золото и стал героем Португалии.

Теперь Эдер будет спасать «Локомотив», с таким форвардом – если у него сходу получится заиграть – фантазии на тему чемпионской гонки станут заметно реальнее.

Португалец – тот же типаж, что и Дзюба: большой, ограниченной подвижности, хоть и не без такой функции, с подыгрышем и умением бороться за все, что летит в его сторону. Если «Локомотив» остановился на аренде Эдера, такой же формат контракта параллельно и с Дзюбой будет весьма нелогичным.

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