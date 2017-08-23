Россия потеряла звезду и получила новую, а «Зенит» оформил странный трансфер
В рубрике «Пока вы
спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.
ЦСКА побьется за соседство со «Спартаком»
До выхода в группу Лиги чемпионов ЦСКА остался один матч,
причем из-за глупого автогола «Янг Бойз» в первом матче дома нашим достаточно
сыграть и вничью. В Швейцарии у ЦСКА на самом деле, несмотря на победу, были
серьезные проблемы: «Янг Бойз» и тогда был готов забивать Акинфееву, и в Москве
тем более будет на это способен. Швейцарцы два года подряд выбивают из Лиги
чемпионов топовые украинские команды: и «Шахтер», и «Динамо» Киев. ЦСКА очень
нужен третий подряд матч на ноль, чтобы сыграть вместе со «Спартаком» на
групповом этапе Лиги чемпионов.
В «Зенит» приехал самый долгожданный аргентинец
«Зенит» продолжает проявлять аргентинскую настойчивость: вот-вот
клуб объявит о переходе Эмилиано Ригони. Это полузащитник, ему 24, и он больше
всего любит правый фланг. Это как раз позиция без четкого профильного игрока в «Зените»,
туда Манчини приходилось двигать Далера Кузяева – хотя у него и получалось
успешно.
Переход Ригони – самая запутанная и странная история из всех состоявшихся зенитовских трансферов, потому что на 98 процентов Эмилиано был игроком «Зенита» почти месяц назад. Над агентом, который обозначал готовность сделки в процентах, даже Манчини шутил в интервью: говорил, что когда-нибудь сделку удастся завершить на все сто. Теперь это почти удалось: Ригони уже в Петербурге, он прошел медосмотр и наверняка согласовал все условия. Осталось только дождаться официального объявления о трансфере.
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Дзюба пообещал трансферные новости о себе
Но на самом деле главное, что происходит летом вне поля –
это не срывы трансферов в «Спартак» и не подписания аргентинцев в «Зенит». Это
ситуация Артема Дзюбы: в составе «Зенита» его почти нет, зато в трансферных
слухах имя форварда повсюду. А главное, что в день рождения – 22 августа Дзюбе
исполнилось 29 лет – сам Артем и подкинул: внезапно он пообещал новости о своем
будущем в ближайшую неделю.
Ситуация в любом случае разрешится до 31 августа, и нужно
сразу, чтобы потом не было разочарований, подготовить себя: если Дзюба
останется в «Зените» – это тоже будет новость. Прямо сейчас, кстати, в этом
раскладе чуть ли не больше удивительного и сенсационного, чем в потенциальной
аренде Артема в «Локомотив» или куда-то еще.
В «Рубине» проблемы, Жонатас ушел в «Ганновер»
Курбан Бердыев постоянно напоминает: в «Рубине» все плохо с
деньгами. Почему именно и насколько именно – пока ясно не до конца. Но
последствия видны. Например, казанцам пришлось отпустить лидера атаки, одну из
звезд всего чемпионата России – бразильца Жонатаса. Он даже в невнятном «Рубине»
прошлого сезона умудрился забить девять мячей, на старте нового чемпионата
успел отличиться четыре раза, сделал два дубля.
Но «Рубин» вынужден такого игрока отпускать – потому что «Ганновер»
платит. По слухам, в районе 9 миллионов евро. Эти деньги и ликвидация зарплаты Жонатаса
нужны Казани сейчас больше, чем сам бразилец. Откуда взялись проблемы «Рубина»
с деньгами, пока никто не объяснял. Возможно, клуб уже сейчас понял, что из-за
гигантских затрат под прошлогоднего Хави Грасию не впишется ни в какой
фэйр-плей, если выполнит задачу и попадет в еврокубки. Тогда это ценное мышление
наперед. Возможно, изменились финансовые потоки и их напор буквально этим летом
– тогда расклад другой. В любом случае у «Рубина» минус Жонатас и плюс новая
проблемная зона.
В «Локомотив» перешел чемпион Европы
Эта новость, кстати, перекликается с ситуацией Дзюбы: «Локомотив» договорился об аренде нападающего сборной Португалии Эдера. Этот
парень не был бы звездой, если бы не пара его касаний в финале Евро-2016: Эдер
там вышел на замену и ударом из-за штрафной отменил серию пенальти, к которой все
шло, отнял у хозяев-французов золото и стал героем Португалии.
Теперь Эдер будет спасать «Локомотив», с таким форвардом –
если у него сходу получится заиграть – фантазии на тему чемпионской гонки станут
заметно реальнее.
Португалец – тот же типаж, что и Дзюба: большой,
ограниченной подвижности, хоть и не без такой функции, с подыгрышем и умением
бороться за все, что летит в его сторону. Если «Локомотив» остановился на
аренде Эдера, такой же формат контракта параллельно и с Дзюбой будет весьма нелогичным.
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