Дубль Алонсо, голы Чичарито, Руни в Манчестере. Главные события второго тура АПЛ

Второй тур в английской премьер-лиге выдался богатым на события: возвращение, героическая игра в меньшинстве, курьезный автогол. «Советский спорт» рассказывает все, что нужно знать о втором туре в АПЛ.

Матч тура. «Саутгемптон» - «Вест Хэм»

Настоящий триллер нам подарили команды. 0:2 к 34-й минуте при численном меньшинстве, что может быть хуже для нынешнего «Вест Хэма»? Однако подопечные Билича мало того что сравняли счет усилиями Хавьера Эрнандеза, так еще и «перестреляли» хозяев по ударам (14-16). Но на радость фанатам «святых», на 91-й минуте с пенальти забил Чарли Остин и вырвал оказавшиеся не такими легкими три очка.

В игре была дуэль вратарей сборной Англии (Форстер - Харт). Матч показал, что у национальной команды большие проблемы с этой позицией.

«Саутгемптон» прервал свою «сухую» серию на домашнем стадионе (9 часов 15 минут) и забил сразу 3 гола;

Марко Арнаутович уже второй год подряд удаляется в поединке против «Саутгемптона».

Чичарито забил первые голы после возвращения в премьер-лигу (последний в ворота «Ньюкасла», когда за «МЮ» играли: Кагава, Бюттнер и Янузай, а тренером этой «банды» являлся Дэвид Мойес).

Слова Билича во время послематчевого флеш-интервью:

- Мы очень разочарованы, потому что не набрали очков, хотя многое показали. Мы показали характер, мастерство, мы играли в меньшинстве и забили два мяча, а могли забить и больше. Это очень обидный способ проиграть матч. Нет смысла говорить об удалении, я горжусь своей командой, они показали всё, что я просил. Ответственность, характер, командный дух. Мы не сдавались, несмотря ни на что.



Герой тура. Маркос Алонсо

Статистика Алонсо в матче:

59 касаний мяча;

Оба удара в створ ворот Льориса нанес Алонсо;

100% выигранных единоборств;

100% удачных обводок;

Испанский защитник забил уже 7 голов в 2017 году в АПЛ - это рекордный показатель для защитников.



Казус тура. Автогол Батшуайи

Бельгиец весь прошлый сезон доказывал Конте свою профпригодность и в целом у него это получалось: 8 голов и 3 передачи в 28 матчах, где в большинстве выходил на замену. Чего только стоит его «золотой» гол в ворота «Вест Бромвича». В этом сезоне он уже трижды появлялся на поле, но все равно никак не мог стать основным игроком «синих», тем ужаснее выглядит его автогол и выражение лица, отражающее все самые негативные человеческие чувства.

Забавно, но вчера появилась информация о том, что нападающий может перейти в «Лилль» за 40 миллионов евро

Событие тура. 200-й гол Руни в АПЛ

Уже второй тур подряд форвард становится главным ньюсмейкером: сначала - первый гол после возвращения на «Гудиссон», а в этот раз - его 200-ый мяч в АПЛ. Руни осталось забить 60 голов до рекорда Алана Ширера.

«Было одиноко в «клубе 200» премьер-лиги. Поздравляю и добро пожаловать, Уэйн!» - так отреагировал Ширер в своем твиттер-аккаунте.

Бонус: Кайл Уокер получил первую красную карточку во взрослом футболе в его 200-ом матче АПЛ.

Таким был второй тур. Все только начинается!