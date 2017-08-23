Квартальнов следит за «Автомобилистом»

Превью игрового дня.

Сегодня в чемпионате стартуют «Магнитка» и «Локомотив», «Автомобилист» и «Витязь», «Лада» и «Трактор», минское «Динамо» и «Йокерит». В фокусе уральское дерби «Металлург» Мг – «Автомобилист».

В Магнитогорске началось строительство новой команды. С уходом Зарипова у главного тренера Ильи Воробьева добавилось головной боли. Если раньше ему никак не удавалось создать конкурентоспособное второе звено, то теперь предстоит достраивать первое. Искать правильного партнера для Мозякина и Коваржа. Натаскивать Косова смысла нет, это форвард из другой системы координат. Поэтому взяли на просмотр ветерана Игоря Григоренко. Под Мозякина и Коваржа. Не путайте его с однофамильцем Евгением, ныне примерившим форму моряка во Владивостоке.

Всем известно, что Григоренко прошел семь кругов ада, перенес сложнейшие операции. Еще при Вячеславе Быкове он играл в сборной на Кубке Первого канала в тройке с Мозякиным, на позиции центрфорварда. Так Мозякин на него слегка шипел, подсказывал, куда бежать.

Верни «Магнитка» Вольски, головной боли у ее тренеров поубавилось бы. Но кто знает, в каком состоянии канадец после той жуткой травмы позвоночника, полученной прошлой осенью в домашнем матче с «Барысом».

Кстати, Майк Кинэн не сразу подобрал центрфорварда для связки Мозякин – Зарипов. Чемпионский сезон-2013/14 с ними начинал вовсе не Коварж.

«Автомобилист» летом отказался от услуг Григоренко. В Екатеринбурге вовсю идет монтаж новой команды. С серьезными задачами. Там все в порядке с экономикой. Иначе не договорились бы с тренером Дмитрием Квартальновым, у которым после ухода из ЦСКА не сросся роман с «Авангардом» и «Сибирью». В идеале он должен возглавить «Автомобилист» в следующем сезоне. Нынешний же наставник екатеринбуржцев Владимир Крикунов давно объявил, что этот чемпионат станет в его богатой тренерской карьере последним.

Впрочем, если «Авто» покатится вниз, то Квартальнов заступит к штурвалу уже в этом сезоне. Хочется, чтобы лебединая песня Владимира Васильевича не оборвалась на полуслове. Ведь слово за него в прошлом году замолвил сам Павел Дацюк. Далеко не все в команде довольны методами работы Крикунова. Но смотреть будут в первую очередь на результат.

А болельщики ЦСКА и «Локомотива» - на продолжение противостояния соперников. Железнодорожники, скинув армейцев с кубковой дороги, скинули и тренера Квартальнова. Многие ругают Ярославль за продажу Гаврикова в СКА. А я бы их за это похвалил. Таких Гавриковых можно воспитать с десяток. А вот питреские отступные за защитника сборной, играющего в основном за счет габаритов, на дороге не валяются.

Сегодня новый главком ЦСКА Игорь Никитин наверняка введет свежие силы. Не терпится увидеть в серьезном деле молодых – Светлакова, Кузьменко и особенно Окулова. В сшибке с ярославским будущем (а, может, и настоящим) – Красковским, Коршковым, Полуниным.

Легко представить, какой шум поднимется, если ЦСКА опять проиграет. Впрочем, стартовые неудачи могут стать катализатором для руководства клуба, ломающего голову над тем, как вписаться под потолок зарплат. Президент ПХК ЦСКА Игорь Есмантович, правда, заявил, что пока все шесть пятерок останутся в обойме. Но не за горами время, когда с кем-то из раздутого состава придется расстаться. Кандидаты уже сейчас вырисовываются.

«Динамо» сыграет с удобным для себя «Витязем», которого недавно победило на Кубке мэра Москвы. Хорошо, что бело-голубые начнут и, верится, проведут весь сезон на арене в Парке легенд, которая теперь сменила собственника. В кулуарах говорят о реструктуризации прежних долгов за аренду дворца. Что, мол, в новом сезоне динамовцам выставили куда большую арендную плату, чем «Спартаку», который окончательно переехал в Парк легенд и даже молодежную команду перевез.

В «Витязе» болезненно восприняли три поражения с минимальным счетом на Кубке мэра. А ветеран Максим Афиногенов признался, что будет сложно хотя бы повторить успехи прошлого сезона. Это прекрасно понимает и главный тренер команды Валерий Белов. Пока новые легионеры подмосковной команды не впечатляют. За вычетом шведского защитника Бурстрема. Но это только пока.