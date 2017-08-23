Андрей Сметанин: Для меня Андрей Лунев – основной голкипер сборной России

Накануне матча 1/32 финала Кубка России по футболу между командами «Арарат»-»Балтика» мы поговорили с тренером вратарей московской команды Андреем Сметаниным.

- Андрей Русланович, как получилось, что Вы оказались в московском «Арарате»?

- Очень просто. Я готовил вратарей в «Юность Москвы «Спартак-2». Мы были давно знакомы с президентом клуба Валерием Оганесяном. По выходным идет первенство Москвы, мы встретились с ним, пообщались, он предложил мне работать с вратарями «Арарата».

- Это был один из громких трансферов команды.

- На бумаге если только (смеется).

- Расскажите про Ваших подопечных в «Арарате».

- У нас дружный коллектив вратарей. Практически с первого дня вместе в клубе. У нас нет разделения на первого, второго, третьего. У каждого есть шанс проявить себя. Самый старший – Сергей Ревякин, которого многие знают. Сейчас из-за лимита, действующего во втором дивизионе (на поле одновременно должно находиться два игрока не старше 21 года), вратарская позиция у нас получается, закреплена за молодым игроком. Но у Сергея есть шансы проявить себя в Кубке России, где он является основным голкипером. В среду он будет играть против «Балтики». Володя Сугробов был заявлен перед самым стартом чемпионата. А самый молодой мой подопечный Антон Шитов: ему всего 17 лет, но он уже играет за юниорскую сборную России, где является основным стражем ворот. Всем нашим вратарям мы даем шанс. Ну а работа на тренировках с такими мастерами, как Павлюченко, Измайлов, Ребко, Лебеденко и остальными ребятами дает им такой необходимый опыт.

- Вы в свое время тоже из второй лиги пробились в Высшую лигу Советского Союза. Говорите об этом ребятам?

- Они об этом знают. А Володя Сугробов, когда нас познакомили, сказал, что у него дома лежит футболка саратовского «Сокола» с моим автографом, с тех времен, когда я там играл.

- Андрей Русланович, если бы Вам предложили собрать вратарскую бригаду для сборной России, кого бы Вы взяли?

- Я бы взял только своих парней: Ревякина, Сугробова и Шитова.

- Хорошо. С какой линией обороны Вам было проще всего защищать свои ворота?

- Когда я играл в «Динамо» и «Спартаке» и там и там была шикарная линия защиты. Я не могу даже их сравнить, все защитники были великолепны.

- А если взять тех, кто играет сейчас в российском чемпионате, за чьей спиной Вам было бы спокойней играть?

- Затрудняюсь ответить. Слежу и за сборной, и за РФПЛ, но никого назвать не могу. Кроме Джикии. Он, и все… С остальными неспокойно (смеется).

- Два клуба, где Вы выигрывали медали и кубки в прошлом сезоне, стали чемпионами: «Спартак» выиграл РФПЛ, «Динамо» ФНЛ. Следили за командами? За кого переживали?

- На «Спартак» я даже ходил на стадион – я живу рядом с ним. Смотрел, переживал. За «Динамо» следил и переживал, но в силу загруженности не смог попасть на стадион, но за парней очень рад. Очень надеюсь, что в команде начался период стабильности. У «Спартака» же сейчас опять что-то не клеится. Вратари не спасают, защита ошибается. Но надо быть в коллективе, чтобы понять, что происходит, что случилось после чемпионского сезона.

- В «Динамо», кого бы Вы выбрали первым номером? Шунина?

- Нет. Себя (смеется). Скажу и по «Динамо», и по «Спартаку». В обоих клубах в этом сезоне нет крепкого «первого номера». Просто нет. А в «Динамо» первым номером всегда будет Лев Иванович Яшин. Когда я играл, в каждой команде были отличные вратари. Всегда было ясно, кто первый, кто запасной. А сейчас даже стали привозить вратарей из-за границы, делать им гражданство, в сборную тащить. Зачем это? У нас есть отличные молодые вратари – тот же Лунев. Парень отлично проявил себя в «Уфе», шикарно играет в «Зените». Про Селихова я не могу так сказать. Когда его брали в «Спартак», я думал, что это готовый первый номер для «красно-белых», но что-то случилось с ним. Видимо, пересидел на скамейке парень. Сейчас он просто не готов к играм такого накала.

- Если все-таки вернуться к вратарской бригаде сборной, Лунев в ней был бы точно…

- Он был бы первым номером сборной. Лунев, Акинфеев, Беленов. Именно в такой последовательности. Пора давать дорогу молодым. Для меня Андрей Лунев – основной голкипер сборной России на данный момент.

- Андрей Русланович, Вы много раз называли своим лучшим матчем победный финал Кубка России, когда был выигран последний трофей московского «Динамо», а самый худший матч, который резанул по памяти?

- Их было два, и оба за «Динамо». Они обидны по счету, но не по игре. 1:7 от «Спартака» еще в чемпионате СССР. Много лет считал, что там все мячи мои, а тут впервые пересмотрел. Да там нет моей вины ни в одном из пропущенных мячей! А тогда… Молодой, голову пеплом посыпаю, чуть ли не каюсь на поле. Смотрю, вся команда на меня переключилась и давай мне одному за голы «пихать». Я не выдержал и говорю: «Да пошли вы все! Вы из меня козла отпущения не сделаете!» После этого все успокоились. А вторая игра – это матч с «Айнтрахтом» 0:6, когда Газзаев ушел в отставку. Но там тоже такое залетало, что в любом другом матче пролетело бы мимо.

- Четыре тренера: Бесков, Газзаев, Романцев, Бышовец, можете их сравнить?

- С Константином Ивановичем мы за два года выиграли серебро и взяли Кубок России, а звон штанги после удара Веретенникова с пенальти слышали даже в Волгограде. Бесков – это глыба! А Газзаев, Романцев и Бышовец и сейчас могут на хорошем уровне руководить командами, которые у них будут занимать высокие места.