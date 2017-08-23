Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Металлург- : -Автомобилист
Футбол  Арарат- : -Балтика
Хоккей  СКА- : -Слован
Футбол  Сызрань-2003- : -Крылья Советов
Хоккей  Локомотив- : -ЦСКА
Футбол  ЦСКА- : -Янг Бойз
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Мозгов пришел в шоу Big Russian Boss. И срубил миллион просмотров на YouTube!

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Мозгов пришел в шоу Big Russian Boss. И срубил миллион просмотров на YouTube!

Осторожно, тут много ругаются матом! А вообще центровой «Бруклина» Тимофей Мозгов открыл новые горизонты.

Кто такой Большой Русский Босс? Это 26-летний рэпер Игорь Лавров из Самары, который сделал YouTube-проект – пародию на американский гангстерский хип-хоп. Плохой парень с черной бородой из Майами, вокруг женщины, золотые цепи, шубы, черные очки.

В общем, фишка зашла. К этому дню канал Big Russian Boss Show имеет 2,5 миллиона подписчиков и почти 200 миллионов просмотров. Это очень круто. 

Кто такой Тимофей Палыч Мозгов? 31-летний центровой клуба «Бруклин Нетс». Он и Александр Каун – первые российские чемпионы НБА, случилось это в 2016 году. Тогда же Мозгов подписал четырехлетний контракт на $64 млн. Можно сказать, тоже срубил хайп.

Вообще Тимофей любит расширять горизонты – снялся в комедийном сериале «Счастливы вместе», был гостем в «Вечернем Урганте», снимался в телепередаче «Южное Бутово». И вот теперь он пошел в YouTube.

Для меня это – лишнее подтверждение, что интернет уже теснит телевидение. Ну вот где еще Мозгов мог получить такую аудиторию? А за сутки он собрал больше 1,1 млн просмотров. И в целом держался неплохо.

С моей точки зрения, это не очень смешное шоу. Но вопрос о дедовщине мне понравился.

BRB: - Есть ли дедовщина в НБА?

Мозгов: - Есть. Но не как в армии.

BRB: - Тебя Леброн мазал зубной пастой во время тихого часа?

Мозгов: - Новичков НБА заставляют приносить на игру пончики. Отправляют молодого, и он на утреннюю тренировку перед игрой привозит целую коробку.

Целиком вы можете посмотреть шоу по ссылке. Вставлять видео в заметку не будем – там очень много ругаются матом.

ВИДЕО

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Леброн Джеймс: Это были великолепные три года, КайриФорвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс поблагодарил разыгрывающего Кайри Ирвинга, который был обменян в «Бостон Селтикс», за годы, проведенные в одной команде.«Бостон» объявил о переходе ИрвингаРазыгрывающий защитник «Кливленд Кавальерс» Кайри Ирвинг перешел в «Бостон Селтикс», сообщает официальный НБА.Трещины в экономической модели НБА. Как в лучшей лиге мира «сливают» сезоны?Трещины в экономической модели НБА. Как в лучшей лиге мира «сливают» сезоны?Джонатан Джаркс затронул в своей недавней публикации любопытный вопрос: почему Адам Сильвер не сможет изменить структуру НБА?Арсен Венгер: Люблю смотреть матчи НБАГлавный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер заявил о своей любви к баскетболу и другим командным видам спорта.Мэйвезер собирается приобрести клуб НБААмериканский боксер Флойд Мэйвезер рассказал о желании приобрести баскетбольный клуб.
Бруклин
Бруклинкалендарьстатистика
Тимофей Мозгов
Тимофей Мозговвсе новости
НБА
НБАтаблицакалендарьстатистикатексты/новости