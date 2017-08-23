Мозгов пришел в шоу Big Russian Boss. И срубил миллион просмотров на YouTube!

Осторожно, тут много ругаются матом! А вообще центровой «Бруклина» Тимофей Мозгов открыл новые горизонты.

Кто такой Большой Русский Босс? Это 26-летний рэпер Игорь Лавров из Самары, который сделал YouTube-проект – пародию на американский гангстерский хип-хоп. Плохой парень с черной бородой из Майами, вокруг женщины, золотые цепи, шубы, черные очки.



В общем, фишка зашла. К этому дню канал Big Russian Boss Show имеет 2,5 миллиона подписчиков и почти 200 миллионов просмотров. Это очень круто.

Кто такой Тимофей Палыч Мозгов? 31-летний центровой клуба «Бруклин Нетс». Он и Александр Каун – первые российские чемпионы НБА, случилось это в 2016 году. Тогда же Мозгов подписал четырехлетний контракт на $64 млн. Можно сказать, тоже срубил хайп.

Вообще Тимофей любит расширять горизонты – снялся в комедийном сериале «Счастливы вместе», был гостем в «Вечернем Урганте», снимался в телепередаче «Южное Бутово». И вот теперь он пошел в YouTube.

Для меня это – лишнее подтверждение, что интернет уже теснит телевидение. Ну вот где еще Мозгов мог получить такую аудиторию? А за сутки он собрал больше 1,1 млн просмотров. И в целом держался неплохо.

С моей точки зрения, это не очень смешное шоу. Но вопрос о дедовщине мне понравился.

BRB: - Есть ли дедовщина в НБА?

Мозгов: - Есть. Но не как в армии.

BRB: - Тебя Леброн мазал зубной пастой во время тихого часа?

Мозгов: - Новичков НБА заставляют приносить на игру пончики. Отправляют молодого, и он на утреннюю тренировку перед игрой привозит целую коробку.

Целиком вы можете посмотреть шоу по ссылке. Вставлять видео в заметку не будем – там очень много ругаются матом.

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