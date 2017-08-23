«Россия не хочет видеть Овечкина на Олимпиаде». Дон Черри снова атакует

Самый авторитетный хоккейный аналитик Северной Америки снова высказался об Александре Овечкине. Теперь – в контексте Олимпиады.

Дону Черри уже 83 года, но он по-прежнему считается самым крутым хоккейным аналитиком Северной Америки. И вот что сказал в радиошоу на этот раз бывший тренер «Бостона», когда-то признававшийся лучшим в НХЛ. Речь шла об Олимпиаде.

«Игры будут начинаться в три часа утра по нашему времени, - воскликнул Черри. – Черт возьми, кто будет смотреть хоккей в три утра? Может, силенок хватит только на финальный матч. Я рад, что НХЛ не участвует в этом соревновании. И я рад, что мы туда не едем, потому что сама затея мне не нравится.

Кто вообще хочет ехать в Южную Корею или в Северную Корею, или черт возьми, где это там все находится?»

Может, у Дона Черри есть проблемы с географией, но хоккейную кузню он знает хорошо.

«Вот нам хор людей настойчиво говорит: «Ну что вы, надо ехать на Олимпиаду!» Ага, конечно. Но если Кэри Прайс получит там серьезную травму – что будет с «Монреалем»? Или вы в феврале скажете фанатам, что сезон окончен? А если сломается Сидни Кросби?»

Черри высказался и об Александре Овечкине, который ранее говорил, что поедет в Пхенчхан в любом случае.

«Не думаю, что Россия хочет, чтобы Овечкин поехал на Олимпиаду. Алекс не показал ничего особенного на прошлых Играх. Вообще считаю, что никто из НХЛ не поедет на Олимпиаду. А если найдутся дезертиры, у них возникнут большие проблемы».

Да, Черри шутил насчет Овечкина. Но тут есть доля правды – Александр связан контрактом с «Вашингтоном», и даже ИИХФ вряд ли допустит его до Игр в Пхенчхане, потому что НХЛ отказалась от официального участия.

Олимпиада – не тот уровень, где бывают самоволки. Но как говорил Овечкин, «шанс есть всегда». Подождем новостей до февраля.