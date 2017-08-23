Лучший боец мира вновь попался на допинге. Что об этом известно?

30 июля на турнире UFC 214 Джон Джонс победил Даниэля Кормье нокаутом в третьем раунде и вернул себе звание чемпиона промоушена в полутяжелом весе и стал лучшим бойцом вне зависимости от весовых категорий.

Перед боем бойцы сдали допинг-пробы. Сегодня стало известно, что Джонс употреблял допинг. По сообщениям американских СМИ, в его организме был обнаружен стероид туринабол. Теперь он будет лишен чемпионского звания, и, скорее всего, будет дисквалифицирован на два или три года. Пояс вернется к Даниэлю Кормье.

Уполномоченный представитель Атлетической Комиссии штата Калифорния Энди Фостер прокомментировал ситуацию.

«Комиссия была ознакомлена с результатами проб, взятых у Джонса. Сейчас мы детально все изучаем. Все меры будут приняты после того, как пройдет тщательный анализ».



«Мы потеряли дар речи, - рассказывает менеджер Джонса Малки Кава. - Вся наша команда в шоке. Джон, его тренер, диетологи на протяжении года честно работали, не покладая рук. Мы проверим все пробы заново. Все мы очень расстроены. Нужно Джонса сейчас поддержать, а не поливать грязью».

Даниэль Кормье, у которого Джонс отобрал титул чемпиона, сейчас находится также в плохом моральном состоянии. По его словам, он очень расстроен тем, что его главный соперник в жизни вновь попался на употреблении запрещенных препаратах.

«Мне сложно что-либо говорить сейчас. Не могку описать того, что испытываю. Не могу комментировать до тех пор, пока на 100 процентов не станет известно, что случилось. Я сражался против Джонса на турнире UFC 214 и проиграл. Сейчас я обескуражен», - сказал Кормье.

Президент компании UFC Дана Уайт считает Джонса лучшим бойцов в истории ММА. И проваленный допинг-контроль Джона не пойдет никому на пользу. По словам Уайта, в декабре промоушен собирался устроить супербой чемпионов двух дивизионов: Стипе Миочича (тяжелый вес) и Джона Джонса (полутяжелый).

«Невероятно. Джонс — лучший боец ММА в истории. Очень горько все это сейчас переносить. Он может получить три года дисквалификации. Это можно назвать концом карьере. Ему сейчас уже 30 лет. Он мог еще очень сделать много для ММА и для всего спорта. Не знаю, что теперь делать. Теперь Кормье вновь станет чемпионом дивизиона. Он единственный, кто проигрывал только Джонсу», - рассказал Уайт в интервью во время шоу Contender Series.

Что будет дальше с карьерой Джона Джонса станет известно примерно через 4-5 дней. Скорее всего, он получит длительную дисквалификацию, а пояс в тяжелом весе разыграют Даниэль Кормье и Волкан Оздемир из Швейцарии.

Джонс не впервые нарушил правила антидопинговой политики

7 июля 2016 года антидопинговое агентство США уведомило UFC о потенциальном нарушении Джоном Джонсом антидопинговой политики организации, выявленном во время внеконкурсного тестирования, состоявшегося 16 июня. Позже стало известно, что Джон Джонс попался на блокаторе эстрогенов. В результате, главное событие вечера на турнире UFC 200 сорвалось. Напомним, что Джонс должен был встретиться как раз с Дэниэлем Кормье во второй раз.



Джонс собрал пресс-конференцию, где со слезами на глазах заявил, что не считает себя виновным в использовании допинга.



«В первую очередь хочу извиниться перед всеми фанатами, которые приехали на UFC 200 поддержать меня. Хочу извиниться перед Даниэлем Кормье. Знаю, что этот бой для него много значит, как и для меня. Даже не знаю, что сказать. Мне жаль, что такое случилось. Это ужасно. Они говорят, что что-то у меня нашли, а я не знаю, что это. Даже произнести не могу. Я против допинга, и ужасно, что меня обвинили в его употреблении. Это худшее, что случалось в моей карьере».





Комиссия USADA отстранила Джона от состязаний до того момента, как пройдут полные слушания по вопросу применения допинга бойцом. Дата слушаний будет определена позже, но сообщается, что они пройдут октябре.



Комиссия приняла решение отстранить Джон Джонса на один год



Специальная комиссия вынесла решение по делу о провале Джоном Джонсом антидопингового тестирования. В организме Джонса был обнаружен гидрокси-кломифен и метаболиты летрозола, который является ингибитором ароматазы, то есть препятствует действию фермента, преобразующего тестостерон в эсторогены.