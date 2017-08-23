Тень Бердыева над «Зенитом». Колонка Сергея Микулика

Ей-богу, если б не неотложные дела в Москве, рванул бы на «Сапсане» в Петербург поддержать «Зенит» в его главном матче лета. И вовсе не потому, что без «Зенита» в дальнейшей Лиге Европы мне жизнь не в жизнь – просто если европоход команды Манчини провалится, то чемпионат России автоматом превратится в соревнование пятнадцати команд за места со второго по последнее.

Нет, вы, конечно, можете сказать, что это и безотносительно еврокубков почти уже случилось, но так хотя бы борьба какая-то за первенство будет вестись, а тут моментально улетучится даже самая ее видимость. Оставшись без Европы, «Зенит» оставит наш чемпионат без главной интриги – получится, что к нам ненароком зарулила на несколько месяцев какая-нибудь «Бавария», из-за нарушения ФФП снявшаяся с евросезона.

Но самое главное – 90% процентов всех этих грандиозных летних изменений в клубе вмиг окажутся совершенно не нужными. Начиная с возвращения Фурсенко и заканчивая последним на сегодня приобретением Ригони.

Ибо та команда, из которой вежливо, но твердо попросили Мирчу Луческу, для того, чтобы воцариться на российских просторах, абсолютно не нуждалась – вы не поверите! – не то что в оптовом – даже в розничном завозе аргентинской футбольной рабсилы. Ей в межсезонье достаточно было одного-единственного тихо-скромного легионерского трансфера, причем бесплатного. Он, собственно, и состоялся первым – Нобоа покинул «Ростов», когда Бердыев еще формально не расстался с клубом, а Манчини еще официально не подписался с «Зенитом». И вот тогда...

Да нет, раньше, конечно – прежнее руководство «Зенита» могло спастись красиво и результативно, если бы столько лет зашорено не смотрело в сторону дорогих, но ой как не всегда эффективных иностранных «мистеров». После того, что Бердыев сотворил с безденежным «Ростовом» сначала у нас, а потом и в Европе, его просто нельзя было не затащить летом в «Зенит» – причем именно со всеми его прибамбасами, от которых только пользы больше бы вышло.

Бердыев, говорите, во всех своих командах ставил первейшее условие, что он главный еще и по трансферам?! Да бога ради! У вас в итоге и без него оказались Нобоа с Терентьевым и Полоз с Ерохиным, а он бы еще Граната с Кудряшовым как минимум подтащил. Все эти люди давно уже деньги видели урывками, а тут бы все разом оптимизировалось: в самом финансово благополучном клубе страны да под крылом обожаемого Бикиича! Да это ж сказка, а не жизнь!

А «немистер» бы еще жестом фокусника поднял с лавки Новосельцева, попутно скомандовав сбагрить куда-нибудь Нету – и сейчас Лунев рассказывал бы, кому он благодарен за помощь в такой длинной «сухой» серии. И связка Кокорин – Полоз заиграла бы у него почти с листа. А когда бы Бердыев в первый раз тихим своим голосом сказал, что Дзюбу неплохо было бы рокирнуть на Бухарова, руководители сперва подумали бы, что Курбан Бекиевич шутить изволят, но, нарвавшись на немигающий его взгляд, пошли бы набирать номер ростовских коллег.

И пришлось бы тогда Станиславу Саламовичу Черчесову квартиру в Санкт-Петербурге снимать.

Но сейчас вместо него жилье там впору подыскивать Хорхе Сампаоле. Вот только едва ли даже ему интересно будет на все это смотреть, если «Зенит» возьмет да и пролетит-таки мимо Лиги Европы.