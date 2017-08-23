Максим Жигалов: Мы все понимаем, что Россия на любой турнир едет за победой

Максим Жигалов

Диагональный сборной России Максим Жигалов – о «Финале шести» Мировой лиги, подготовке к чемпионату Европы, польских волейбольных залах, ближайших соперниках и многом другом.

«НА ТРЕНИРОВКЕ В БРАЗИЛИИ МЕРЗЛИ УШИ»

- В «Финале шести» Мировой лиги у сборной не все получилось по результату, но матч с Бразилией был отличным и по игре, и по эмоциям. Какие впечатления у вас остались от этого турнира?

- Конечно, при определенных обстоятельствах, результат мог быть и лучше. Возможно, мы не были физически готовы к нестандартным погодным условиям и разнице во времени. В принципе, матч с Бразилией показал, что мы способны на равных бороться с командами серьезного уровня даже в таком составе. Да, было видно, что бразильцы более опытные и сыгранные, за нас играли молодость, амбиции и желание, но только на этом не уедешь. Так что этот матч помог нам обрести необходимый опыт и понимание того, что мы можем обыгрывать любого соперника.

- Что произошло в матче с Канадой (0:3)? В какой-то момент показалось, что команда психологически надломилась.

- Я бы не сказал, что мы надломились психологически. Все игроки были хорошо настроены и хотели победить. Я думаю, что на нашей игре сказался целый ряд факторов, к которым мы не смогли приспособиться: это и разница во времени, и открытый стадион, и низкая температура. Мы играли на открытом солнце, что также вносило определенные неудобства. В конце концов, есть ощущение, что в тот день у нас просто не пошло.

- Вы лично впервые в карьере играли, по сути, на улице или уже был подобный опыт?

- Если не считать тренировочные матчи в пляжном волейболе, то да, впервые.

- При этом температура воздуха была очень низкой – в районе 13-15 градусов тепла. Как можно играть в таких условиях?

- Когда мы вышли на первую тренировку, было вообще 10 градусов. Я впервые в карьере испытал подобные ощущения. Стоит тебе на пару секунд остановиться, как начинают мерзнуть уши, от малейшего дуновения ветра пот на спине леденеет, все это было не очень приятно. На второй день было уже более комфортно, светило солнце, но игровые ощущения были совсем не те, что в зале. Впрочем, теперь уже об этом нет смысла говорить.

- Какие-то особенные впечатления остались от игры на футбольном стадионе и поддержки болельщиков?

- Я бы не сказал, что на нашем матче против Канады болельщики как-то по-особенному себя проявляли или аниматоры активно заводили толпу. Вот на матче с Бразилией было очень много народа, даже верхние ярусы стадиона были заполнены наполовину. В таких условиях играть очень интересно, против тебя болеет весь зал, и это добавляет эмоций и желания себя проявить. Плюс сам факт того, что ты играешь против сборной Бразилии в ее сильнейшем составе, подзадоривал.

- Вы впервые играли против этого соперника?

- Да, это был мой первый опыт игры с бразильцами. Я получил огромное удовольствие. Они уже много лет доказывают, что являются лидерами мирового волейбола. Это видно по их сыгранности и тому, как их игроки ведут себя на площадке. У них есть, чему поучиться.

- После матча вам удалось пообщаться с кем-то из бразильцев в неформальной обстановке, обменяться опытом?

- Нет, не удалось. После игры мы собрались всей командой, обсудили свою игру, разгрузились эмоционально.

«ОБ УСТАЛОСТИ В СБОРНОЙ ГОВОРИТЬ НЕ ПРИХОДИТСЯ»

- Сколько выходных дал вам тренерский штаб после того матча перед стартом подготовки к чемпионату Европы?

- Те, кто не принимал участия в Мировой лиге, приехали в сборную сразу же после нашего возвращения с «Финала шести». Сергей Константинович (Шляпников – Прим. ред.) дал нам восемь дней на отдых, после чего мы присоединились к остальным ребятам в Новогорске и готовились вместе.

- Неужели восьми дней хватило на восстановление?

- В данном случае стоит сказать «спасибо», что они вообще были. По опыту других ребят я знаю, что некоторые после клубного сезона вообще без отдыха играли и тренировались в сборной.

- От волейбола не устали?

- Наша основная задача заключалась в подготовке к чемпионату Европы, поэтому об усталости говорить не приходится. Безусловно, она чувствуется, мы не роботы, упорно работаем на тренировках, тратим энергию. При этом мы все понимаем, что готовимся к главному турниру этого лета, поэтому эмоции и желание перекрывают эту усталость.

- Насколько распространенной в мировом волейболе является практика длительных сборов у национальных команд?

- Все зависит от тренера, который ведет команду. Насколько я знаю, сборы у всех длятся не менее трех недель, но бывает и дольше – некоторые могут сидеть и месяц, и полтора. Я думаю, что в какой-то степени это оправданно, в любом случае, тренировочный график составляет тренер, все зависит от него.

- Но ведь за время длительных сборов игроки успевают друг другу надоесть, некоторые могут поругаться между собой и подойти к турниру не в лучшем психологическом состоянии. Или это исключено?

- До такого, конечно, не доходит. Что касается эмоциональных перепадов, то они бывают и на менее длительных этапах подготовки. И потом, мы же не все время проводим вместе. Три дня тренируемся, потом нам дают один выходной. В эти дни есть возможность повидаться с семьями, вторыми половинками, это помогает отвлечься от тренировочной рутины, добавляет позитивных эмоций.

- Когда к сборной присоединились опытные игроки, тренировочный процесс сильно изменился? Стало тяжелее?

- Я бы не сказал, что на тренировках стало тяжелее. Скорее, интереснее. Тренировки с сильными игроками всегда дают больше, чем с равными тебе товарищами. Эти занятия позволяют прибавлять в мастерстве, подогревают личные амбиции и усиливают желание показать себя с лучшей стороны. Сплошные плюсы.

- На тренировках чувствовали конкуренцию со стороны Максима Михайлова?

- В первую очередь, мы команда. Кто будет стоять в составе, решать тренеру. Со своей стороны могу сказать, что физически и эмоционально я готов, и если мне выдастся любая возможность выйти на площадку, я буду пользоваться ей по максимуму.

- По ходу сборов повреждения получили Илья Власов и Егор Клюка. Они будут готовы к старту чемпионата Европы?

- Да, они уже вернулись в сборную. С Ильей все в порядке, он тренируется вместе с нами. Егор пока занимается по индивидуальной программе и по мере готовности будет подключен к тренировочному процессу.

- Связующий Дмитрий Ковалев не поможет сборной, он перенес операцию. Как-то поддержали партнера?

- Насколько я знаю, еще по ходу Мировой лиги Дима понимал, что ему предстоит операция. Травма его беспокоила достаточно давно, и он через боль отыграл целый турнир. За это ему огромное спасибо, Дима просто красавец! Этот чемпионат Европы не последний в его карьере, а операция ему пойдет на пользу. Так что, все будет хорошо у него.

«В ФИНАЛЕ ОЛИМПИАДЫ ВЕРИЛ В РЕБЯТ»

- Неделю назад вы играли на тестовом турнире перед ЧЕ – мемориале Вагнера. Что случилось в игре с Польшей, где вы уверенно вели 2:0 по партиям, а потом проиграли на тай-брейке?

- Тут может быть много факторов. Допускаю, что нас несколько сбил десятиминутный перерыв перед третьей партией, когда нам пришлось уйти в раздевалку, а потом заново разминаться. Потом мы просто не сумели поймать игровой ритм. Да, поляки молодцы, они бились перед своими болельщиками, но я не могу сказать, что этот результат очень важен. Главный турнир для нас – чемпионат Европы.

- Поддержка у поляков была сумасшедшей даже на таком турнире?

- Да, был практически полный зал. Этот турнир был 15-м по счету, на него приехало большое количество почетных гостей, звезд волейбола, и поляки на матче с нами болели за своих, как они умеют. Молодым игрокам сборной Польши это помогло.

- Как вам лично атмосфера в польских залах? У Алексея Спиридонова отношения с поляками, например, не складываются.

- Я не знаю, из-за чего Леша конфликтует с польскими болельщиками. Мне в Польше играть комфортно, мне нравятся местные арены, на которых проходят волейбольные соревнования. Стадион в Кракове, мне кажется, вообще один из самых удобных, на которых я когда-либо играл. Там приятно играть, наблюдать за болельщиками, впитывать энергетику, которая от них исходит. При этом не важно, за кого они болеют, они просто придают тебе сил и эмоций.

- В чем удобство арены в Кракове?

- На разных аренах всегда есть масса нюансов, которые могут повлиять на игру. В Кракове зал максимально удобен и для зрителей, и для волейболистов – там нет проблем с ориентирами и освещением, организаторов можно только поблагодарить за такое внимание к деталям.

- На групповом этапе нашими соперниками станут сборные Болгарии, Словении и Испании. Какая из этих команд самая опасная?

- Я думаю, что нам в любом случае нужно настраиваться на каждый матч. В первой игре нам будут противостоять болгары, с ними мы встречались в рамках Мировой лиги, поэтому представляем, что от них ждать. Потом у нас будут словенцы, которые на предыдущем ЧЕ преподнесли сюрприз, заняв второе место, поэтому к ним нужно отнестись со всей серьезностью. Да и вообще, на этом турнире нет слабых команд, здесь все могут на равных соревноваться друг с другом. Нам нужно отдельно настраиваться на каждый матч, как на отдельное соревнование, и только так мы сможем добиться победы.

- В Мировой лиге мы проиграли Болгарии, ведя 2:0 по сетам. Хочется вернуть должок?

- Первоочередная задача для нас – просто выйти и обыграть их. Должок тоже хочется отдать, в какой-то степени. Другое дело - кто это будет делать. Если мне выдастся возможность, выйду и буду отдавать.

- Тренерский штаб не перегружает команду ответственностью и ожиданиями только победы?

- Я не в курсе, как тренеры настраивали ребят в предыдущие годы, но зато прекрасно знаю, что сборная России на любое соревнование едет только за победой. Я не думаю, что это каким-то образом может давить на игроков, все прекрасно понимают ответственность и едут на турнир с должным настроем.

- В этом году исполнилось пять лет с момента победы сборной России на Олимпиаде-2012. Вы тот матч смотрели или выключили при счете 0:2?

- Телевизор я не выключал, потому что верил, что ребята смогут перевернуть ход матча. Какие эмоции я тогда испытал? Без сомнения, гордость за такое проявление силы воли, характера и мастерства, был очень рад за ребят. Помню, что в тот момент меня очень сильно накрыло эмоционально, а в голове было только одно: я хочу быть там, хочу играть в финале Олимпиады и побеждать.

- Ребят из той сборной, которые сейчас в составе, поздравили с юбилеем победы?

- Никаких банкетов по этому случаю, конечно, не было. Разумеется, мы поздравили ребят и тренеров из той олимпийской команды, такие победы не забываются.