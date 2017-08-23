«Вынуждены приглашать новичков. 10 человек ушли!» «Зенит» готовится к «Утрехту»

Ригони уже в команде, Дзюба и Шатов готовы играть, а Манчини пока не уверен, будут ли в «Зените» новые игроки.

Квадрат для Ригони

Утром среды Эмилиано Ригони официально еще не числился игроком «Зенита», но понятно, что в этой истории остались формальности в виде подписанного контракта. Во вторник аргентинца видели у медицинского центра, где зенитовцы регулярно проходят медосмотр. Новичок сине-бело-голубых тоже успешно его посетил. Иначе ему бы вряд ли разрешили тренироваться с командой.

Так и произошло в среду: полузащитник вышел на открытую тренировку с «Утрехтом» и работал в общей группе. В ней не было только вратарей – они занимались отдельно – и Александра Анюкова с Юрием Жирковым, которые из-за травм пропустили выезд в Пермь.

На открытой части занятия аргентинца удалось посмотреть только, как он катает мяч с партнерами по атаке и бегает в аргентино-русском квадрате. Ригони поприветствовали аплодисментами и первым загнали в квадрат. Выбраться из него получилось не сразу: новичка гоняли долго.

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Тоннель аргентинцу пока не организовали. Как и Артему Дзюбе, который накануне праздновал день рождения и обещал новости по трансферу до конца месяца. По словам самого форварда, гарантия – 100 процентов.

Дмитрий Полоз: Надеемся, атмосфера будет, как на матче со «Спартаком»

Между открытой тренировкой и пресс-конференцией – час. Можно подумать, что на брифинг Манчини придет с Ригони и официально представит его как игрока «Зенита». Но это лишь предположения. Их разрушило появление в пресс-центре Дмитрия Полоза.

– Какое у вас физическое состояние после матча с «Амкаром»?

– Все хорошо. Сейчас было важно восстановиться за два дня. Хорошо себя чувствую и готов к игре.

– Голевая комбинация в Перми – это импровизация?

– Мы отрабатываем комбинации на тренировках, но та ситуация получилась спонтанной. Хорошо, что забили.

– Все билеты проданы. Рассчитываете на невиданную поддержку?

– Ждем как можно больше болельщиков. Игра очень важная, и их поддержка очень нужна. Рассчитываем только на положительный результат и надеемся, что атмосфера будет примерно такой же, как на матче со «Спартаком».

Роберто Манчини: По будущему Дзюбы новостей нет

– Когда можно рассчитывать увидеть на поле Ригони? – итальянца сразу атаковали вопросом о новичке.

– Это одна из его первых тренировок в «Зените». Посмотрим, как он проявит себя в ближайшие дни и будет ли способен выйти на поле в воскресенье.

– Почему пригласили именно Ригони? Кого еще из новичков ожидать?

– Посмотрим, что может случиться. Никакой конкретики нет. Нас покинуло огромное количество хороших футболистов – больше 10 человек. В их числе были Хави Гарсия и Жулиано, которые знали российский чемпионат очень хорошо и выступали на высоком уровне. Мы вынуждены приглашать других футболистов, но не знаю, кто именно придет. Ригони – сильный полузащитник, хороший игрок, но посмотрим на поле.

– Полозу не грозит участь Жулиано? Бразилец был на пресс-конференции перед матчем с «Бней Иегудой», а потом ушел из команды.

– Жулиано предпочел тот клуб, в составе которого мог бы постоянно выходить на поле. Ему было необходимо игровое время, чтобы его взяли в сборную Бразилии.

– Шатов и Дзюба могут помочь в матче?

– Они восстановились, могут сыграть завтра и в воскресенье. Завтра точно не можем рассчитывать на Анюкова и Жиркова, а по поводу их участия в воскресном матче – посмотрим.

– Есть ли новости о будущем Дзюбы?

– Ничего нового. Он тренируется, готов играть завтра и в воскресенье. Никаких новостей.

– Через неделю после поражения в Голландии можете определить, почему команда проиграла? Как сделать, чтобы завтра был другой «Зенит»?

– Проиграли, потому что в футболе бывают победы, ничьи и поражения – это нормально. Невозможно, чтобы команда выигрывала в каждом матче. Матчи квалификации и особенно плей-офф вдвойне опаснее: это только начало сезона, не все игроки в оптимальных физических кондициях, поэтому случаются поражения. Завтра есть 90 минут, чтобы сыграть лучше, чем неделю назад, и пройти в групповой этап. В Голландии мы играли на равных с соперником, вполне могла быть ничья, но совершили глупую ошибку и пропустили.

– Поделитесь эмоциями от посещения хоккея, – в понедельник Манчини вместе с игроками «Зенита» побывал на армейском дерби СКА – ЦСКА.

– Эмоции исключительно положительные, это мой первый опыт. Я раньше никогда не был на хоккее. Мне все очень понравилось. Я в хоккее не разбираюсь, но показалось, что СКА – это сильная команда, и она показала высокий уровень хоккея.

Их как будто спустили с цепи! СКА снова выдрал Кубок у ЦСКА. И вдохновил «Зенит»