«Вынуждены приглашать новичков. 10 человек ушли!» «Зенит» готовится к «Утрехту»
Ригони уже в команде,
Дзюба и Шатов готовы играть, а Манчини пока не уверен, будут ли в «Зените»
новые игроки.
Квадрат для Ригони
Утром среды Эмилиано Ригони официально еще не числился игроком «Зенита», но понятно, что в этой истории остались формальности в виде подписанного контракта. Во вторник аргентинца видели у медицинского центра, где зенитовцы регулярно проходят медосмотр. Новичок сине-бело-голубых тоже успешно его посетил. Иначе ему бы вряд ли разрешили тренироваться с командой.
Так и произошло в среду: полузащитник вышел на открытую тренировку с «Утрехтом» и работал в общей группе. В ней не было только вратарей – они занимались отдельно – и Александра Анюкова с Юрием Жирковым, которые из-за травм пропустили выезд в Пермь.
На открытой части занятия аргентинца удалось посмотреть только, как он катает мяч с партнерами по атаке и бегает в аргентино-русском квадрате. Ригони поприветствовали аплодисментами и первым загнали в квадрат. Выбраться из него получилось не сразу: новичка гоняли долго.
Тоннель аргентинцу пока не организовали. Как и Артему Дзюбе, который накануне праздновал день рождения и обещал новости по трансферу до конца месяца. По словам самого форварда, гарантия – 100 процентов.
Дмитрий Полоз: Надеемся, атмосфера будет, как на матче со «Спартаком»
Между открытой тренировкой и пресс-конференцией – час. Можно подумать, что на брифинг Манчини придет с Ригони и официально представит его как игрока «Зенита». Но это лишь предположения. Их разрушило появление в пресс-центре Дмитрия Полоза.
– Какое у вас
физическое состояние после матча с «Амкаром»?
– Все хорошо. Сейчас было важно восстановиться за два дня. Хорошо себя чувствую и готов к игре.
– Голевая комбинация
в Перми – это импровизация?
– Мы отрабатываем комбинации на тренировках, но та ситуация получилась спонтанной. Хорошо, что забили.
– Все билеты проданы.
Рассчитываете на невиданную поддержку?
– Ждем как можно больше болельщиков. Игра очень важная, и их поддержка очень нужна. Рассчитываем только на положительный результат и надеемся, что атмосфера будет примерно такой же, как на матче со «Спартаком».
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– Когда можно
рассчитывать увидеть на поле Ригони? – итальянца сразу атаковали вопросом о
новичке.
– Это одна из его первых тренировок в «Зените». Посмотрим, как он проявит себя в ближайшие дни и будет ли способен выйти на поле в воскресенье.
– Почему пригласили
именно Ригони? Кого еще из новичков ожидать?
– Посмотрим, что может случиться. Никакой конкретики нет. Нас покинуло огромное количество хороших футболистов – больше 10 человек. В их числе были Хави Гарсия и Жулиано, которые знали российский чемпионат очень хорошо и выступали на высоком уровне. Мы вынуждены приглашать других футболистов, но не знаю, кто именно придет. Ригони – сильный полузащитник, хороший игрок, но посмотрим на поле.
– Полозу не грозит
участь Жулиано? Бразилец был на пресс-конференции перед матчем с «Бней
Иегудой», а потом ушел из команды.
– Жулиано предпочел тот клуб, в составе которого мог бы постоянно выходить на поле. Ему было необходимо игровое время, чтобы его взяли в сборную Бразилии.
– Шатов и Дзюба могут
помочь в матче?
– Они восстановились, могут сыграть завтра и в воскресенье. Завтра точно не можем рассчитывать на Анюкова и Жиркова, а по поводу их участия в воскресном матче – посмотрим.
– Есть ли новости о
будущем Дзюбы?
– Ничего нового. Он тренируется, готов играть завтра и в воскресенье. Никаких новостей.
– Через неделю после
поражения в Голландии можете определить, почему команда проиграла? Как сделать,
чтобы завтра был другой «Зенит»?
– Проиграли, потому что в футболе бывают победы, ничьи и поражения – это нормально. Невозможно, чтобы команда выигрывала в каждом матче. Матчи квалификации и особенно плей-офф вдвойне опаснее: это только начало сезона, не все игроки в оптимальных физических кондициях, поэтому случаются поражения. Завтра есть 90 минут, чтобы сыграть лучше, чем неделю назад, и пройти в групповой этап. В Голландии мы играли на равных с соперником, вполне могла быть ничья, но совершили глупую ошибку и пропустили.
– Поделитесь эмоциями
от посещения хоккея, – в понедельник Манчини вместе с игроками «Зенита»
побывал на армейском дерби СКА – ЦСКА.
– Эмоции исключительно положительные, это мой первый опыт. Я раньше никогда не был на хоккее. Мне все очень понравилось. Я в хоккее не разбираюсь, но показалось, что СКА – это сильная команда, и она показала высокий уровень хоккея.
Их как будто спустили с цепи! СКА снова выдрал Кубок у ЦСКА. И вдохновил «Зенит»
Матч
Место и дата
24 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция