«Зенит» разочаровал, а у ЦСКА появляется баланс». Непомнящий – о еврокубках

Бранислав Иванович, Доменико Кришито и Юрий Жирков после матча с голландским "Утрехтом" Фото: ФК «Зенит»

Экс-тренер лучшей сборной Камеруна в истории Валерий Непомнящий в интервью «Советскому спорту» высказал свое мнение о выступлении российских клубов в еврокубках.

ЦСКА – «ЯНГ БОЙЗ»: ГЛАВНОЕ НЕ ПРОПУСТИТЬ

- Какие у вас ожидания от ответной игры?

- Уверен, что матч не будет похожим на первую игру в Швейцарии. У армейцев игра наладилась. То, что не получалось в атаке в первой игре, получится во второй. Опять же, очень важно не пропустить, - говорит Непомнящий.

- Последняя игра ЦСКА с «Уралом» завершилась вничью. Исходя из результата этого матча можно предположить, как армейцы будут играть с «Янг Бойз»?

- Ничья с «Уралом» - это рабочий момент. Если вы обратили внимание, то в команде произошла ротация на некоторых позициях, и Гончаренко уже тогда готовился к игре со швейцарцами. Поэтому матч в Екатеринбурге хоть и важный, но, полагаю, футболисты, играя с «Уралом», думали все же о «Янг Бойз».

- Многие говорят об отсутствии у ЦСКА сильного форварда. Только ли в этом проблема армейцев?

- Очевидно, что команде не помешало бы иметь в составе хорошего форварда, статусного, и в этом нет никаких сомнений. У ЦСКА сильная средняя линия, есть подходы к воротам, отлично работают фланги. Особенно отметил бы Щенникова, который в этом сезоне смотрится здорово. Головин и Дзагоев отлично держатся, Вернблум выдвигается вперед, Натхо. Поэтому варианты есть. Вопрос именно по игре в штрафной площади. Когда у ЦСКА был Ахмед Муса, оттянутого нападающего мог играть он. И за счет своих скоростных качеств он приносил результат. А сейчас армейцы играют более позиционно в атаке. С одной стороны, очень важно раскрывать фланги. С другой, необходимо иметь в составе нападающих, способных сыграть на опережение. В общем проблема есть в атаке - именно в завершающей фазе.

В обороне ЦСКА стал сильнее, нашли позиции для братьев Березуцких, готов играть Игнашевич. По моим наблюдениям, намечается некий баланс между игрой в атаке и в обороне.

- План «Янг Бойз» на игру – это быстрый гол?

- Думаю, да. У ЦСКА очень хорошие шансы поймать соперника на контратаке. Армейцы – опытная команда, и в такой ситуации надо действовать именно так. Не исключаю и того, что игра пройдет полностью под диктовку нашей команды.

«ЗЕНИТ» - «УТРЕХТ»: ЕСТЬ ЗВЕЗДЫ, НЕТ КОМАНДЫ

- Поражение в первом матче – в Голландии - было неожиданным. Что будет в ответной игре?

- Начну с того, что «Зенит» меня разочаровал. Именно тем, что не было игры. Но по моему субъективному мнению, тренерский штаб питерцев находится в поисках оптимального состава. Мне кажется, у Манчини нет определенного плана на игру, у петербуржцев существенно отличаются домашние матчи от выездных. Поэтому я себя утешаю тем, что все-таки игра будет домашняя, при поддержке трибун, и того, что было в Голландии, не случится.

- В игре со «Спартаком» оптимальный состав не вырисовывался сам собой?

- Я тоже так думал, но ведь потом состав менялся. Опять же, дерби есть дерби, и команда в таких случаях выступает на совершенно другом уровне.

- Получается, в первой игре против «Утрехта» была банальная недооценка соперника?

- На таком уровне недооценки быть не может. Мне кажется, поражение от голландцев именно тренерское. Понятно, что режим у команды непростой, в течение восьми дней три матча - это, конечно, тяжело. Мое мнение: с составом Манчини не угадал.

- Что конкретно вам не понравилось в составе «Зенита»?

- Я не увидел креативного начала. Бедный Кокорин ищет мяч, удобную позицию, партнеры его не понимают. Если он сам находит вариант, тогда что-то получается, а чтобы ему создавали - пока такого нет. И нет футболиста, который смог бы сыграть с Кокориным, создать для него условия.

- Дриусси на эту роль не годится?

- Он скорее сам готов завершить, чем отдать последний пас партнеру. То есть нет баланса между теми, кто подносит снаряды, и теми, кто завершает. По отдельности игроки хороши, но командных действий я не вижу.

Матч Зенит - Утрехт Место и дата 24 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

«ЦРВЕНА ЗВЕЗДА» – «КРАСНОДАР»: НЕТ СТАБИЛЬНОСТИ

- Что ожидаете от команды Шалимова?

- Я разочарован тем, что увидел в первом матче. Плюс там судейская ошибка была. Для меня это тревожно. Сербские команды дома играют ощутимо сильнее. И я понимаю, какое напряжение будут испытывать краснодарские ребята. Понятно, что «Краснодар» классом выше, но сумеют ли они сыграть на своем уровне, ответить сложно. Очень важно в начале не пропустить быстрый гол. Иначе будет чрезвычайно трудно. И как здесь лучше поступить - тоже дилемма: позволить сопернику играть на своей половине поля или отодвинуть игру? «Краснодар», кто бы что ни говорил, как и «Зенит», не имеют стабильной игры. Временами на команду просто приятно смотреть, но они много пропускают.

- Проблема в оборонительных действиях?

- Да. В атаке даже без Смолова они смотрятся здорово. А в обороне почему-то игра не клеится. При всем при этом «Краснодар» борется за еврокубки стабильно, и планку они не опустили. Но вот нет стабильности. Я не могу объяснить, почему контроль мяча для них раньше всегда был приоритетным, а теперь этого нет. Может быть, отсутствие некоторых игроков сказалось, тот же Смолов и Мамаев не играли давно.