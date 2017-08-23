Антон Шипулин, Григорий Дрозд и певица Нюша: как они отметили День флага России

Вчера Россия отмечала День флага. В интернете набрала обороты акция с хэштегом #собери цвета флага#. Спортивная общественность не могла остаться в стороне.

Антон Шипулин (слева) и журналист Илья Трифонов находятся в городе Чайковском, где в субботу стартует чемпионат мира по летнему биатлону. Гетры красного цвета там найти трудно, но ребята раздобыли длинные носки и почти скопировали форму футбольной сборной России.

У боксера Григория Дрозда в наличии перчатки любого цвета. Поэтому при помощи сына и дочери флеш-моб можно сделать без проблем.

Олимпийская чемпионка синхронистка Мария Шурочкина (слева) и ее сестра певица Нюша решили задачу просто: сфотографировались с российским флагом.

Биатлонист Алексей Волков нашел красный палас и белую стенку. А синие майки сборникам выдают.

Фигурист Максим Траньков разместил на своей странице в соцсети фото из олимпийского Ванкувера с тремя чебурашками нужных цветов.