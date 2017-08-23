Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Металлург2 : 1Автомобилист
Футбол  Арарат0 : 0Балтика
Хоккей  СКА- : -Слован
Футбол  Сызрань-20030 : 1Крылья Советов
Хоккей  Локомотив- : -ЦСКА
Футбол  ЦСКА- : -Янг Бойз
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Антон Шипулин, Григорий Дрозд и певица Нюша: как они отметили День флага России

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Антон Шипулин, Григорий Дрозд и певица Нюша: как они отметили День флага России

Вчера Россия отмечала День флага. В интернете набрала обороты акция с хэштегом #собери цвета флага#. Спортивная общественность не могла остаться в стороне.

Антон Шипулин (слева) и журналист Илья Трифонов находятся в городе Чайковском, где в субботу стартует чемпионат мира по летнему биатлону. Гетры красного цвета там найти трудно, но ребята раздобыли длинные носки и почти скопировали форму футбольной сборной России.

Фото: Instagram

У боксера Григория Дрозда в наличии перчатки любого цвета. Поэтому при помощи сына и дочери флеш-моб можно сделать без проблем.

Фото: Instagram

Олимпийская чемпионка синхронистка Мария Шурочкина (слева) и ее сестра певица Нюша решили задачу просто: сфотографировались с российским флагом. 

Фото: Instagram

Биатлонист Алексей Волков нашел красный палас и белую стенку. А синие майки сборникам выдают.

Фото: Instagram

Фигурист Максим Траньков разместил на своей странице в соцсети фото из олимпийского Ванкувера с тремя чебурашками нужных цветов. 

Фото: Instagram

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
Футбол
Президент «Барселоны»: Месси подписал новый контракт несколько дней назад
Футбол
Юрий Семин: Если у Эдера есть мотивация, он адаптируется быстро
Бокс
Дмитрий Кудряшов: Имел представление о Дортикосе еще до того, как был анонсирован наш поединок
Футбол
Александр Бубнов: ЦСКА не проиграет «Янг Бойз» и пройдет в групповой этап
все новости