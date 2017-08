Пять причин, почему Team Liquid выиграли The International 2017

Невероятной игрой лучшей команды мира сейчас восторгаются все специалисты и игроки; яркий перфоманс Liquid, позволивший им оправиться после первого поражения в плей-офф и оставить за спиной сразу два сильнейших региона, зрители не забудут еще долго. Но самое крутое — это все же показанная игра; игра, которую невозможно разобрать на отдельные компоненты. Liquid продемонстрировали цельную картину без лишних деталей, потому самые очевидные пять причин победы на TI — это пять игроков, синергия которых и позволила нам увидеть самую лучшую в мире доту.



MATUMBAMAN

Финляндия

22 года



Керри из страны Суоми очень сильно вырос за прошедший сезон. Несмотря на то, что за Liquid Лассе Урпалайнен выступает уже почти два года, прошлый игровой цикл для него успешным назвать нельзя. В течение сезона 2015/16 команда строила игру только вокруг сильного мидера, и это работало — FATA очень ярко себя проявлял, а мета позволяла делать акцент на центральной линии без ущерба общему плану игры.



В сентябре 2016 года все поменялось — трансфер Miracle- на поверку оказался не таким простым решением. Иорданец много ошибался, выглядел на порядок бледнее самого себя образца прошлого сезона и в таком состоянии вряд ли мог стать стержнем Liquid, да и сам состав с BuLba не позволял Амеру раскрыться на 100%. Быть фарм-лидером пришлось учиться MATUMBAMAN — парень, который всего три года назад искал себе команду на форумах и в соцсетях, должен был стать основным звеном в игре одной из лучших европейских команд. Получилось не сразу — но грамотный капитан строил стратегии так, чтобы молодому финну было максимально удобно атаковать в авангарде «всадников».





Это сыграло свою роль и тогда, когда звездный мидер Liquid вновь набрал свою форму — к концу сезона в активе KuroKy оказалось сразу два исполнителя с 9000 MMR и прекрасным пониманием того, как играть, когда капитан принимает решение отдать тебе главную или второстепенную роль. Лассе грамотно делит с Miracle- не только фарм, но и линию — Liquid могут последним пиком взять Anti-Mage для Амера без ущерба для MATUMBAMAN. Финн отлично действует на центральной линии, а противника подобный свап керри и мидера здорово сбивает с толку.



Miracle-

Иордания

20 лет



Сам же Амер, еще осенью показывавший довольно печальную игру, по ходу сезона набрал форму; свою роль сыграла и связка с GH, которая оказалась намного эффективнее пары с опытным BuLba. На EPICENTER, DreamLeague и самом The International мы увидели уже хорошо знакомого нам Амера аль-Баркави, которого опасается каждый мидер мира.



На The International иорданец сыграл за 20 разных персонажей, что стало рекордом — да, Liquid в целом удивили вариативностью драфта, но такой пул поражает даже в текущей ситуации. Подытожив выступления Амера по ходу турнира, можно с уверенностью сказать — несмотря на все свои титулы, для соперников Miracle- смог остаться загадкой. Без особого ущерба он мог исполнить любым герое, подходящем к стратегиям KuroKy; при этом, как уже упомянуто выше, не только на «мидовом».





Перед началом сезона считалось, что в команде Liquid — лучший игрок на центральной линии. Сезон сложился для Амера не так легко; но на главном турнире он еще раз доказал свое звание. Топ-3 по показателям добычи золота и опыта, рекорды по количеству убийств и помощи, широчайший пул героев и титул чемпиона мира — кажется, других доказательств скептикам отныне не потребуется.



Mind_ContRoL

Болгария

22 года



Еще одной проблемой команды перед завершающей частью сезона был ее хардлайнер. Болгарин не проигрывал игры и не совершал глупых ошибок, но на фоне товарищей выглядел тускло; а после перехода в Liquid яркого GH и вовсе на время стал слабейшим звеном команды. Ходили слухи даже о том, что болгарин может покинуть коллектив в весеннее трансферное окно; однако то ли «жидкие» не нашли лучшего кандидата, то ли мудрый KuroKy решил дать Ивану еще один шанс.



Если так, то опытный немец точно не просчитался. На главный турнир Mind_ContRoL приехал уже в роли козыря в рукаве, причем достал его KuroKy как раз вовремя — когда Liquid из фаворитов уже успели перенести в темные лошадки этого TI. Nature’s Prophet на хардлайне в одночасье стал едва ли не главным оружием европейской команды, и соперники Liquid поняли это далеко не сразу. Болгарин стал определять ход игры «жидких», чего явно не могли ожидать самые серьезные противники.





По мнению некоторых китайских болельщиков, именно Nature’s Prophet в руках Иван был основной стратегией Liquid на турнире — несколько дней назад в Сети появилась большая статья, в которой представитель Поднебесной сравнил победителей TI7 с чемпионами TI3 The Alliance. Стоит признать, что сплитпуш в исполнении Ивана Иванова явно имел не последнее значение для стиля, выработанного KuroKy, а несколько игр были закончены с положительным исходом только за счет действий Mind_ContRoL.



GH

Ливан

22 года



Тем не менее, на Западе главным творцом победы Liquid считают дебютанта The International из Ливана — лучшим игроком первенства Маруна Мерхея наперебой называют ведущие специалисты и киберспортивные издания Европы и Америки. Трудно поверить, но еще год назад о GH не знал никто: главным достижением ливанца было третье место на квалификации к PGL Dota 2 Pro-AM в составе местной команды, которое принесло ему $500. Вряд ли кто-то бы тогда поверил, что спустя сезон он заработает в 40 000 раз больше — кроме разве что нынешнего наставника Team Empire Егора Суркова, который увидел в GH потенциал.



Правда, в подобный спасательный круг для Liquid, вновь проваливших квалификации на первый Major сезона, даже таким оптимистам верилось с трудом. Да, звезда паблика. Да, неплохо проявил себя на DreamLeague против середнячков европейского дивизиона. Но разве одна замена BuLba на молодого таланта решит проблемы с коммуникацией и непростым периодом в карьере Miracle-?





Как оказалось позже, решила. GH готов был учиться у Куро и следовал советам своего наставника, а также смог наладить взаимодействие с Miracle-, игра которого вновь засверкала яркими красками. Ближе к концу сезона он поднялся на еще одну ступень, став одним из тех саппортов четвертой позиции, которые самостоятельно определяют вектор развития игры. Марун умеет выносить важные артефакты, вместе с тем успевая помогать кор-персонажам выиграть свои линии. Его Keeper Of The Light как часть сплит-стратегии и просто сигнатурный герой еще долго будет сниться соперникам в самых страшных кошмарах.



KuroKy

Германия

24 года



Наконец, последняя (но не по значению) причина победы Team Liquid на The International 2017 — ее капитан. Перед стартом чемпионата в Сиэтле я не уставал перепроверять: действительно, такой опытный игрок, хоть и успел стать легендой европейского киберспорта, еще ни разу не выигрывал турнир от Valve. Теперь время пришло: в течение полугода Куро строил идеальную команду, находя все новые стратегии и связки. Благо, материал для работы попался хороший, но и в этом нельзя не увидеть заслуги капитана — именно немец в течение полутора лет собирал этот состав, который никак не мог не выстрелить.



Сейчас уже ясно, что на московском EPICENTER команда не показала и половины всех своих заготовок, но тем не менее одержала победу. Спарринг-партнеры не переставали удивляться ширине драфта Liquid; а KuroKy придумывал все новые и новые варианты для игры, не стесняясь свапать игроков позициями и пикать самых безумных героев вроде Broodmother в центр для MATUMBAMAN. При этом возможности игроков на конкретных персонажах без внимания не оставались — при рекордном количестве героев для Miracle-, GH и Mind_ContRoL широкой выборкой похвастаться не смогли, зато KotL и Nature’s Prophet стали персонажами, появление которых едва ли не гарантировало Liquid победу.





А еще Куро Салехи Тахасоми доказал всему миру, что он — высочайшего уровня исполнитель. Да, на пятой позиции в текущей мете проявить себя куда сложнее, но немец удивил, продемонстрировав образцовую игру на совершенно разных героях. 14 разных саппорт-персонажей — рекорд для The International 2017, и на каждом из них Куро сделал максимум для победы, ловко обходя соперников. Символично, что среди фулл-саппортов он стал лучшим — впрочем, для него самого гораздо важнее тот вклад, который принес триумф всей пятерке Team Liquid.