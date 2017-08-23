Парная йога для начинающих. Видео асан парной йоги

Парная йога – направление йоги, где асаны выполняют с помощью партнера. «Парная йога – идеальный вариант для начинающих. Она поможет улучшить не только физические параметры тела, но и в целом придать гармонию вашим отношениям с миром и людьми», - утверждает Джесси Чапмен, автор бестселлера о парной йоге и один из главных популяризаторов йоги с партнером.

Какие позы подходят начинающим для занятий парной йогой. Видео асан парной йоги. Кому нужна и кому противопоказана парная йога. Разбирался «Советский спорт».

Кому подходит парная йога

«Работая в паре, вы учитесь доверять другому человеку и одновременно брать за него ответственность», - говорит Джесси Чапмен, автор серии пособий по йоге для начинающих.

По ее словам, парная йога способна улучшить микроклимат в семье (если выполнять ее со своей супругой/супругом). Она поможет исправить недостатки в сфере общения (если выполнять парную йогу для начинающих в группе), преодолевать стрессы, связанные с коммуникацией с другими людьми и в целом оказывать целебный эффект на психологический и эмоциональный фон человека.

Читать еще на сайте «Советского спорта»: Хатха-йога для начинающих. Видеоуроки асан хатха-йоги

В современном мире, где люди испытывают постоянный стресс, парная йога для начинающих подходит практически всем без исключения людям, резюмирует Чапмен. Противопоказания для занятий парной йогой могут у людей, страдающих специфическими заболеваниями психики – но даже в этих случаях парная йога нередко оказывает терапевтическое действие. Не рекомендуют заниматься парной йогой для начинающих также людям, перенесшим инфаркт или инсульт в течение последнего года, людям с заболеваниями внутренних органов, людям в стадии обострения хронических заболеваний.

Что дает парная йога для начинающих

Асаны парной йоги для начинающих дают тот же эффект, что и позы обычной йоги. Они улучшают гибкость и эластичность связок и суставов, дарят хорошее самочувствие, крепкий сон и ясность мысли.

Эксперты часто говорят, что парная йога для начинающих более легка к изучению. Ее называют еще часто «ленивой йогой» или «йогой доверия»: партнер дает поддержку и чувство равновесия там, где в одиночной йоге приходится искать ее самостоятельно.

С другой стороны, парные асаны требуют взаимосвязанной работы двух человек – поэтому парная йога хорошо тренирует предельную концентрацию и точность движений.

Позы для парной йоги

Основной комплекс асан парной йоги ведет свое происхождений из хатха-йоги – с той лишь разницей, что нагрузку в парных позах разделяют два человека, и это упрощает выполнение асан.

Занятие парной йогой часто начинают с позы приветствия: партнеры садятся лицом друг к другу, скрестив ноги и положив запястья на колени. Партнеры в этой асане почти касаются коленями друг друга. Глаза закрыты, партнеры глубоко дышат. После нескольких вдохов им выдохов они соприкасаются ладонями, передавая свое тепло и энергию.

Затем партнеры садятся спиной друг к другу в позу полу-лотоса. Они вытягивают руки вверх, пальцы рук переплетены. Попеременно партнеры плавно наклоняются вперед, заставляя другого человека прогибаться и растягиваться в позвоночнике. Эта асана убирает напряжение в пояснице, расслабляет мышцы шеи, снимает стресс.

Читать еще на сайте «Советского спорта»: Как тренироваться после отпуска. Возвращаемся в форму быстро и эффективно

Другая популярная поза парной йоги для начинающих – пашчимотанасана, поза наклона к ногам. В этой парной асане один из партнеров садится с вытянутыми ногами и пытается как можно ниже лечь на них туловищем, ухватившись руками за стопы. Второй человек животом (иногда спиной) ложится на спину первого. Он упирается руками в пол и плавно ослабляет упор, заставляя весом своего тела, углублять наклон партнера в асане. Асана полезна для мышц ног, ягодиц, спины, улучшает пищеварение, работу внутренних органов.

Асана «перевернутый треугольник» одна из самых простых в парной йоге для начинающих. Партнеры встают спиной друг к другу, ноги на ширине плеч, руки в стороны – пальцами рук партнеры держат друг друга. Плавно наклоняемся вправо до касания пальцами рук правой стопы. Задерживаемся в этом положении, делая 5-6 спокойных вдохов и выдохов.

Что нужно для занятий парной йогой

Отключите источники внешних шумов, включите медитативную музыку, если она помогает вам расслабиться и сосредоточиться, советует Джесси Чапмен в своем пособии «Йога с партнером».

Для занятий парной йогой для начинающих не нужно специальной экипировки. Подойдет одежда, которая не стесняет движений, и небольшой коврик.

Парная йога видео

Ниже мы публикуем несколько популярных видеоуроков йоги для двоих. Эти позы парной йоги можно выполнять дома или в группе под наблюдением инструктора.

Простой комплекс парной йоги для начинающих –

Парная йога для профилактики болей в спине и пояснице –

Утренний комплекс парной йоги на 30 минут –

Акробатическая парная йога –





