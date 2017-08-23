ЦСКА, надо бы поделиться. Бери пример со СКА!

Обозреватель «Советского спорта» Дмитрий Пономаренко считает, что чересчур длинная лавка вредит в первую очередь самим московским армейцам.

ЦСКА, блиставший на предсезонке, уступил СКА в поединке за Кубок Открытия. И не так важно это поражение. Оселок то как раз хороший. Матч с самым принципиальным соперником всегда выявляет самые слабые места в команде. А, значит, дает пищу тренерам для размышления.

Но сможет ли Игорь Никитин воспользоваться сегодня этим опытом в матче с «Локомотивом»? Скажу прямо, я не вижу такой возможности для него. Наставнику ЦСКА не до корректировки состава. Ему надо вводить в бой свежие силы. И не потому что игроки, участвовавшие в матче Открытия выбились из сил. А чтоб те, кто наблюдал за ним с трибуны в фирменных цеэсковских костюмах, не засиделись!

Я вообще не понимаю – как такое возможно?! Константин Окулов, лучший снайпер предсезонки (7 шайб) пропустил матч со СКА. Где логика? Зачем тогда вообще все эти предсезонные турниры, вся летняя подготовка, если лучший бомбардир команды штаны на лавке протирает?

А ведь Константин полировал кресло на трибуне далеко не в гордом одиночестве. Рядом с ним сидели Плэтт, Светлаков, Марченко, Ожиганов, Кузьменко, Жарков, Пивцакин…

Это же очуметь можно! Что такие игроки делают среди зрителей в ответственном матче своей команды, находясь в добром здравии? И это при том, что руководители лиги тут же публично стонут о перекосах и неравенстве между клубами, о нехватке на все команды добротных кадров…

ЦСКА, как бы признает, что игроков у красно-синих многовато. Хотя на словах пытается поджать состав. Дескать у нас всего пять с половиной пятерок…

Но есть официальный сайт. И там в составе команды значится 31 полевой игрок (вратарей не считаем). 13 защитников и 18 нападающих. Это шесть полных пятерок!

И тут ЦСКА даже СКА перещеголял. Потому что у питерских армейцев состав «пожиже» - всего 29 игроков.

А знаете почему меньше именно на два? Потому что СКА все же спохватился и отпустил в «Спартак» сперва проверенного в битвах за Кубок Гагарина защитника Дмитрия Юдина. А затем и нападающего Александра Хохлачева.

И ведь оба у красно-белых уже на ключевых ролях. Посмотрите, Хохлачева, который переехал в Москву буквально на днях и на предсезонке ни одного матча за красно-белых не сыграл, «Спартак» сразу поставил в ударное звено в связку со своим лучшим бомбардиром Райаном Стоа. А в СКА Александр и в четвертое не всегда бы попадал.

Хотя, конечно, и в СКА игроков перебор. Но питерцев я еще могу оправдать отчасти тем, что у них в составе есть два возрастных лидера – 39-летний Павел Дацюк и 34-летний Илья Ковальчук. Время они будут проводить на площадке много. И вероятность травм (постучим три раза по дереву) тут действительно высока. А где-то того же Дацюка лучше и поберечь, дать восстановиться. Ведь Павел – визитная карточка КХЛ, кроме всего прочего. Но о его проблемах со здоровьем говорили еще на ОИ-2014 в Сочи. И с этим фактом надо серьезно считаться.

Кроме того, есть у СКА ряд молодых игроков, про которых можно легко сказать – они могут поиграть в фарм-клубе, если место в основном составе занято.

Но в ЦСКА-то другая ситуация Там основная масса состава действительно на загляденье! Или игроки в самом соку, или молодые таланты. Им отдыхать не надо, им практика нужна, да побольше. И в фарм-клуб их не отправишь. Не того они уже уровня, не те деньги за них уплачены.

Вот что тут делать? Как обеспечить их игровым временем? Это уже не только к ЦСКА, но и к лиге вопрос. КХЛ такое допустила, а сам клуб расставаться с игроками по своей воле не спешит. Хотя и ему, повторюсь, чересчур длинная скамейка сейчас мешает.

Да и просто глупо выходит, что у нас кандидаты в сборную России перед Олимпиадой сидят в запасе. Под речи с трибун, что «Все для фронта, все для победы!».

Ну давайте тогда окончательно наплюем на все свои недавние принципы и легализуем в КХЛ аренду. Пусть ЦСКА и СКА таким путем часть игроков в другие клубы отправит.

Ну это всяко лучше, чем их тупо в запасе мариновать!