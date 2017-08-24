Команда-лотерея. Что ждет Россию на чемпионате Европы

В четверг в Польше стартует мужской чемпионат Европы. Сборная России не является главным фаворитом турнира, хотя ее шансы на медали достаточно высоки.

Для наших волейболистов это уже третий турнир под руководством нового тренера Сергея Шляпникова, ранее много и успешно работавшего со сборными младших возрастов, а в феврале возглавившего первую команду страны.

«ПОЛОСАТАЯ» СБОРНАЯ

В начале лета россияне прошли отбор на чемпионат мира-2018, выиграв в Таллине все пять матчей у вполне посильных соперников - сборных Эстонии, Черногории, Румынии, Венгрии и Косова. Чуть позже, в Мировой лиге, где команда выступала в ослабленно-экспериментальном составе, ее поначалу сильно «штормило» (четыре поражения подряд), но затем наши прибавили и попали в «Финал шести», где, впрочем, уступили и Канаде, и Бразилии, оставшись за бортом четверки сильнейших. И вот, теперь - главное соревнование года: чемпионат Европы.

На предыдущем первенстве континента в 2015-м сборная России уверенно стартовала (3-0 в группе), а потом столь же уверенно (0:3) проиграла итальянцам в 1/4. Год назад в олимпийском Рио-де-Жанейро все было хорошо до полуфинала, и хотя в нем бразильцы не дали нашим ни одного шанса, это была еще не сенсация: куда больше разочаровал матч за бронзу с волейболистами из США - 2:0 в начале и 2:3 в итоге.

Тот матч в Рио стал грустно-последним в сборной для героя олимпийского Лондона-2012 и многих других золотых турниров Сергея Тетюхина. С тех пор сборная России постоянно обновляется и играет тоже «полосами» - то густо, то пусто. Состав на ЧЕ-2017 можно гордо назвать «сплавом опыта и молодости», а можно и поприземленнее - скажем, «не шибко звездным».

Например, в стане основных «забойщиков» команды 22-летний Егор Клюка соседствует с ветераном Максимом Михайловым. А восстановление лондонской пары связующих Сергей Гранкин-Александр Бутько вызвано банальной травмой их коллеги по амплуа Дмитрия Ковалева, только что перенесшего операцию. Клюка, кстати, тоже после травмы. В общем, чего от этой сборной ждать, сейчас, мягко говоря, непонятно, все покажет только «польское вскрытие». Хотя для российской команды это - обычное дело. Она и при Тетюхине предсказуемостью не отличалась.

СРАЗУ ЗА ПОЛЬШЕЙ И ФРАНЦИЕЙ

Фаворитами ЧЕ считаются французская и польская сборные - действующие чемпионы Европы и мира соответственно (а поляки - еще и хозяева турнира). Наши - во «втором эшелоне», куда с примерно равными шансами можно включить (или не включать - дело вкуса) еще несколько команд, вплоть до болгар, с которыми россиянам играть в стартовом матче. «Братушки» серьезных побед никогда не одерживали, но и из «обоймы» не выпадают уже давно: на четырех предыдущих чемпионатах Европы трижды доходили до полуфинала.

Словения и Испания в своей волейбольной истории отличились по разу, и как раз на ЧЕ. Словенцев, поскольку они ворвались в континентальный финал всего два года назад, сейчас воспринимают более серьезно. В то время как сенсационное испанское золото чемпионата Европы-2007 в Москве уже поросло толстыми слоями былья, асфальта, а теперь и плитки.

Если брать матчи в группе по отдельности, то в каждом из них сборная России будет фаворитом. Но это никоим образом не означает, что из трех гипотетических побед в итоге сложится реальный результат 3-0. Можно разве что прочертить по схеме турнира потенциальную встречу наших с французами в 1/2, если и те, и другие доберутся туда без потерь.

РЕПЕТИЦИЯ В КРАКОВСКОМ ЗАЛЕ

Кстати, с Францией команда Шляпникова играла совсем недавно - на турнире в Кракове, где сборная точно проведет весь ЧЕ вне зависимости от результата. В начале августа на 15-тысячной краковской арене наши после трех партий вели 2:1, а в итоге уступили французам в пятом сете. Как и полякам - только с ними получилось еще обиднее, после 2:0. Зато до этого россияне отомстили канадцам (3:1) за июньский «Финал шести» Мировой лиги. Ну, и о чем это все говорит?..

Да ни о чем! Полная путаница и лотерея. Сейчас можно констатировать лишь стартовые, без поправок на дальнейшие нюансы, оценки возможных итоговых вариантов для сборной России.

Мимо полуфинала - провал.

Бронза - нормально.

Финал - здорово.

Золо… Стоп.

Давайте-ка не дразнить лишний раз Госпожу удачу. Боюсь, на этом чемпионате от нее будет зависеть многое.

СИСТЕМА ЧЕ-2017

Группа А (Варшава, Гданьск). Польша, Сербия, Финляндия, Эстония.

Группа В (Щецин). Италия, Германия, Словакия, Чехия.

Группа С (Краков). Россия, Болгария, Словения, Испания.

Группа D (Катовице). Франция, Бельгия, Голландия, Турция.

Матчи сборной России: 24 августа (18.30 по московскому времени) Болгария – Россия, 26 августа (18.30) Россия – Словения, 28 августа (21.30) Испания – Россия.

По три команды из каждой группы выходят в плей-офф. Сборные, занявшие в группах первые места, попадают сразу в 1/4 финала, вторые и третьи команды - в 1/8 финала.

1/8 финала (Краков, Катовице). 30 августа. А2 - С3, С2 - А3, В2 - D3, D2 - В3.

1/4 финала (Краков, Катовице). 31.августа. А1 - С2/А3, С1 - А2/С3, В1 - D2/В3, D1 - В2/D3.

1/2 финала (Краков). 2 сентября.

Финал и матч за 3-е место (Краков). 3 сентября.

В 1/8 и 1/4 финала команды из групп А и С будут играть в Кракове, а из групп В и D - в Катовице.

СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ

Связующие: Сергей Гранкин, Александр Бутько.

Диагональные: Максим Михайлов, Максим Жигалов.

Блокирующие: Артем Вольвич, Ильяс Куркаев, Андрей Ащев, Илья Власов.

Доигровщики: Егор Клюка, Дмитрий Волков, Юрий Бережко, Егор Феоктистов.

Либеро: Роман Мартынюк, Валентин Голубев.

Главный тренер: Сергей Шляпников.