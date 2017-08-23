«Он не перейдет в «Барселону». Экс-наставник «Ливерпуля» исключил уход Коутиньо

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Дамиен Комоли высказался о ситуации Филиппе Коутиньо.

Ранее сообщалось, что игрок сборной Бразилии близок к переходу в «Барселону». Известно, что испанский клуб после перехода Неймара в «ПСЖ» рассматривает полузащитника в качестве замены.

По последней информации, каталонцы согласовали условия контракта с хавбеком, однако, наставник «красных» Юрген Клопп заблокировал трансфер. Немецкий специалист пояснил, что ни при каких условиях не отпустит Коутиньо в Испанию.

Отметим, что бразилец не сыграл в нынешнем сезоне еще ни одной встречи. Клопп объяснил это травмой, хотя, некоторые источники утверждают, что игрок поставил руководству ультиматум и хочет пополнить состав сине-гранатовых.

«Насколько мне известно, «Ливерпулю» предлагают за его переход 136 млн фунтов. Мне кажется, боссы должны соглашаться. Если бы два года назад кто-то сказал им, что мы купим любого вашего игрока за 100 млн, они бы с радостью согласились. Но футбол за последние два года потерпел серьезные изменения. Клубам просто не нужны деньги. Они в них не нуждаются.

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Вообще, так было всегда – гранды гоняются за талантливыми игроками. Деньги у них есть, а вот исполнителей мирового уровня не хватает. Поэтому, приходится покупать их у других команд.

На мой взгляд, трансфер Коутиньо в «Барселону» не состоится. «Ливерпулю» не нужны деньги. Это очевидно. А мы имеем дело с самым лучшим игроком «красных». Через него Юрген Клопп строит всю игру. Они хотят побеждать, поэтому не будут идти на сделку.

В конце концов, что будет делать «Ливерпуль», если продаст бразильца? Да, они получат хорошие деньги. А где же найти ему замену? Можно попробовать пригласить Алексиса Санчеса, но «Арсенал» откажется его продавать. То же самое касается Пауло Дибалы. «Ювентус» ни за что его не отпустит», – цитирует специалиста talkSPORT.

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