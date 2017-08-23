Английский комментатор: «МЮ» не стоит примерять корону раньше времени

Жозе Моуринью наблюдает за игрой "Манчестер Сити" и "Эвертона" Фото: Gettyimages.ru

Известный английский комментатор, эксперт телеканала Sky Sports Мартин Тайлер высказался о старте «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне.

Напомним, в 1-м туре АПЛ подопечные Жозе Моуринью разгромили «Вест Хэм» (4:0), а спустя шесть дней «красные дьяволы» с таким же счетом одержали гостевую победу над «Суонси».

«Юнайтед» забил восемь мячей «Вест Хэму» и «Суонси». Конечно, это великолепный результат. Но Жозе Моуринью должен понимать одну вещь – в чемпионате Англии таких, как «МЮ» хватает. По крайней мере, еще три команды уверенно начали нынешний сезон, поэтому не стоит раньше времени примерять чемпионскую корону.

Райан Гиггз: «Юнайтед» на ходу, но главное – не надеяться на одного Лукаку

Вспомните старт непобедимого «Арсенала» в 2005 году. Тогда команда Арсена Венгера уверенно расправилась на выезде с «Эвертоном» и «Портсмутом», но в итоге проиграла чемпионат. «Пушкари» заняли второе место, а золото досталось «Челси», которым руководил Жозе Моуринью.

Через некоторое время случилось то же самое – «Арсенал» обыграл «Эвертон» и «Портсмут», но чемпионом стал «Челси», а команда Венгера заняла лишь третье место.

Аналогичную историю можно привести и с лондонским клубом. В 2010 году «синие» под руководством Карло Анчелотти разгромили «Вест Бромвич» на «Стэмфорд Бридж», а на следующей неделе обыграли «Уиган» с таким же счетом. В конечном итоге, команда заняла второе место, а чемпионом стал «Манчестер Юнайтед», – приводит слова эксперта Sky Sports.

Напомним, в следующем туре команда Моуринью примет на домашней арене «Лестер». Игра состоится 26 августа и стартует в 19.30 мск.

Почему Месси не продлевает контракт? Испанский журналист делится инсайдом