Класс! Хунтелар вернулся!

Только что Клас-Ян Хунтелар забил гол. Фото: Gettyimages.ru

В минувшие выходные случилось знаковое событие в голландском футболе. Свой первый гол после возвращения в «Аякс» забил Клас-Ян Хунтелар. 9 лет нападающий путешествовал по Европе. И вот, вернулся домой. «Советский спорт» рассказывает о длинном карьерном пути нападающего.

<span id=»XinhaEditingPostion»></span>

Выпускник академии ПСВ в свое время эйндховенцам не пригодился. В него не поверил сам Гус Хиддинк. Несмотря на яркую и результативную игру на молодежном уровне, за основу ПСВ он вышел всего 1 раз. Осенью 2002-го в матче против «Розендала» заменил Матея Кежмана. Но на этом воспоминания об Эйндховене заканчиваются. Второй круг сезона 2002/03 он начал игроком «Де Графсхап», который его у ПСВ арендовал. Так совпало, что дебют за новую команду опять пришелся на игру с «Розендалом». Но как и в истории с ПСВ, отношения игрока с командой из города со смешным названием Дутинхем не сложились. В 9 матчах Хунтелар ни разу не забил.

Первый клуб, в котором форвард закрепился, был скромный АГОВВ из Апелдорна – города, находящегося в 90 км от Амстердама. Здесь он забил в дебютной игре, оформил свой первый хет-трик и стал лучшим игроком и бомбардиром второй голландской лиги с 26 мячами. В руководстве клуба были настолько восхищены игрой Класси, что установили около стадиона стенд в его честь. Но даже это не помогло им его удержать.

Вернувшись по окончании сезона в ПСВ, игрок принял решение не продлевать контракт и перешел за 100 тыс.евро в «Херенвен». Позже, по признанию самого игрока, он будет вспоминать этот момент как переломный в карьере. За «Херенвен» Хунтелаар забил меньше, чем за предыдущий клуб, 17 голов, но в элитном дивизионе, чем помог решить серьезную задачу – пробиться в Кубок УЕФА.

За первый круг следующего сезона Хунтелаар шел по графику гол за матч. То есть забивал так же часто, как ходил в магазин за продуктами. И за тур до зимней паузы распечатал ворота «Аякса», игроком которого через пару недель стал. Забавно, что его дебют в составе амстердамцев пришелся на матч с «Херенвееном». Высокая конкуренция и амбиции топ-клуба нисколько не помешали форварду в его любимом деле. Если за 1 круг в составе «Херенвеена» он забил 17 мячей в 15 матчах, то за «Аякс» – 16 в 16. Если иметь в виду голы во всех турнирах сезона 2005/06, то на счету Хунтелаара было 44 гола в 47 матчах. Два из них были забиты в финале кубка Нидерландов, в котором «Аяксу» удалось добиться победы. А вот в чемпионате – увы, только второе место.

Через год у Хунтелаара появился достойный конкурент – Луис Суарес. Голландец играл с уругвайцем в связке в нападении. Дослужился до статуса капитана и добрался до отметки в 100 голов в «Эредивизи». До Хунтелаара только два футболиста забивали 100 мячей до 25-летия – Деннис Бергкамп и Дирк Кёйт. Хунтелару тогда было всего 24. Но его карьера развивалась так стремительно, что в 2008-м он получил предложение, от которого нельзя было отказаться. Мадридский «Реал» выложил 20 миллионов за одаренного нападающего. Но забивать в Примере намного сложней, чем в дома в Голландии. И одно дело тащить на себе «Аякс», другое – быть 3 или 4 вариантом на своей позиции. Спустя всего полгода «королевский клуб» решил с ним расстаться.

В «Милане» Хунтелару не доверял тренер. Леонардо предпочитал голландцу мощного Бориелло и ветерана Индзаги. Самым ярким воспоминанием итальянского этапа карьеры Хунтелаара был гол, забитый им ударом с 30 метров в ворота «Кальяри».

Набив шишки в составе грандов европейского футбола, Хунтелар набрался опыта и с третьей попытки нашел свою команду и свой чемпионат за рубежом. Трансфер в «Шальке» за 14 миллионов многими воспринимался, как рискованный. Но за очень короткое время голландец убедил всех, что всё было сделано не зря. Первый за 9 лет титул гельзенкирхенцы взяли благодаря Хунтелару, забившему в финале кубка Германии 2011 года. Кроме того, Хунтелар стал первым голландцем, выигравшем звание лучшего бомбардира Бундеслиги. Семь сезонов продолжался бурный роман Хунтелара с «Шальке». Пока с возрастом голландца не замучали травмы, пропала былая резкость и упала результативность. Прошлый сезон оказался самым неудачным в карьере форварда. И по его окончании было принято решение покинуть Германию и вернуться домой.

20 августа 2017 года – важный день в жизни любого болельщика «Аякса». В игре против «Гронингена» Хунтелар забил свой первый гол после возвращения. В своем стиле, сыграв на опережении головой. В 34 года Хунтелаар не потерял мотивацию, ведь он еще никогда не становился чемпионом Голландии. Самое время восполнить этот пробел.