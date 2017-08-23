Дзюба, Фернандо и не только. Кто из футболистов провалил старт сезона?

«Советский спорт» рассказывает об игроках российского чемпионата, которым не удался стартовый отрезок нового российского чемпионата.

Федор ЧАЛОВ, нападающий, ЦСКА

Статистика в РФПЛ-2017/18: 7 матчей

Прошлый сезон 19-летний Чалов провел ударно. За 650 минут в премьер-лиге юное дарование забило 6 голов. Казалось бы, новый ударный форвард для армейцев готов, но старт нынешнего чемпионата Федор провалил. Пропали острота, голевое чутье, потерял нападающий и место в основном составе. Последние две игры Чалов начинал на скамейке запасных.

Александр СЕЛИХОВ, вратарь, «Спартак»

Статистика в РФПЛ-2017/18: 3 матча, 6 пропущенных голов

3.5 миллиона евро заплатил «Спартак» за переход перспективного вратаря в зимнее трансферное окно, но шанс проявить себя игрок получил только сейчас. Концовку прошлого сезона и начало нынешнего Селихов провел на скамейке запасных, но после слабой игры Артема Реброва в матче с «Зенитом» Массимо Каррера все-таки выпустил Александра на поле.

Пока что игра Селихова совсем не впечатляет. Вратарь редко выручает (57% отбитых ударов), а в недавнем дерби с «Локо» именно его ошибки позволили сопернику вырывать победу.

Артем ДЗЮБА, нападающий, «Зенит»

Статистика в РФПЛ-2017/18: 5 матчей

Последние два сезона Дзюба был главной ударной силой «Зенита». Фактурный нападающий забивал голы, отдавал передачи и был лидером в раздевалке. После прихода Роберто Манчини форвард потерял место в составе, а в СМИ появились слухи о том, что он может покинуть питерский клуб. Среди претендентов на Дзюбу числятся «Локомотив» и «Краснодар».

Лукас ФЕРНАНДО, полузащитник, «Спартак»

Статистика в РФПЛ-2017/18: 6 матчей, 1 гол, 1 голевая передача

В прошлом сезоне бразилец был настоящим царем центра поля. Фернандо руководил атаками красно-белых, был близок к стопроцентной точности передач и сделал очень многое для того, чтобы «Спартак» наконец-таки вернул себе чемпионский титул.

Сейчас игрок переживает «синдром второго сезона». Работоспособность упала в разы, а от количества «обрезов» болельщикам красно-белых хочется схватиться за голову. Достаточно вспомнить недавний матч «Зенит» – Спартак» (5:1), где в одном из моментов Фернандо просто-напросто подарил мяч сопернику.

Тома ФИБЕЛЬ, защитник, «Анжи»

Статистика в РФПЛ-2017/18: 7 матчей

Звание самого «привозного» защитника старта сезона заслуженно получает Фибель. Оборона «Анжи» напоминает решето (16 пропущенных мячей) и именно француз виноват во многих эпизодах. Легионер без повода фолит в собственной штрафной, упускает соперников и часто смотрит, как расстреливают несчастного Алексея Солосина.

Удивительно, что Фибель провел от начала до конца все 7 игр старта чемпионата.

Джано АНАНИДЗЕ, полузащитник, «Спартак»

Статистика в РФПЛ-2017/18: 3 матча

В октябре прошлого года Джано продлил контракт со «Спартаком» на 5 лет и…заснул. Спячка постоянно подающего надежды футболиста продолжается до сих пор. В нынешнем сезоне грузин провел на поле всего 114 минут и ничем не запомнился.

Видимо, чтобы полностью раскрыть свой потенциал Ананидзе придется покинуть московский клуб, а пока Джано довольствуется ролью запасного.

Кристиан НОБОА, полузащитник, «Зенит»

Статистика в РФПЛ-2017/18: 0 матчей

Совсем недавно Нобоа был главной ударной силой «Ростова» в еврокубках. Эквадорец забивал «Аяксу» и «Баварии», а болельщики сходили с ума от его игры. Летом Кристиан на правах свободного агента перешел в «Зенит», получил отличный контракт и пропал. В РФПЛ игрок еще ни разу не появился на поле, и, видимо Роберто Манчини на него совсем не рассчитывает. СМИ уже сватают Нобоа в «Рубин», где его с радостью примет Курбан Бердыев.