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220 млн рублей для Ягра. Чех получил сногсшибательное предложение!

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Яромир Ягр снова рвется на лед
Яромир Ягр снова рвется на ледФото: Gettyimages.ru

Похоже, 45-летний форвард скоро найдет себе работу. Говорят, Яромиру Ягру сделали предложение, от которого трудно отказаться.

Яромир Ягр все лето просидел без нового контракта. Даже жаловался в соцсетях: «Я и не думал, что в этом году будет так трудно найти работу в НХЛ…»

Но похоже, лед тронулся. Журналист Джошуа Маршалл в твиттере сообщил, что «Калгари» готов дать однолетний контракт Ягру на $3,7 млн.

Если это правда, то Яромиру нужно соглашаться. В прошлом сезоне во «Флориде» он заработал $4 млн, а с учетом бонусов поднял себе зарплату до $5,5 млн. Предложение «Калгари» почти не уступает тому, что Ягр имел в «Пэнтерз».

Так что если Маршалл не ошибся, то наш прогноз – со дня на день ждите, что Яромир переедет в канадскую провинцию Альберта и примерит свитер с огненной буквой «С» на груди.

Был ли вариант, при котором Ягр оказался бы в КХЛ?

Да, был. Во-первых, Яромир должен был бы не получить достойные предложения из НХЛ вообще. Думаю, великий чех сидел бы без контракта до октября, поигрывая за родной «Кладно». А потом рванул бы в Россию, потому что второй дивизион чемпионата Чехии – это закат карьеры, да и никаких денег там не заработаешь. Потому что Ягр – сам себе хозяин и есть.

Во-вторых, Яромир – привереда. На абы какой контракт он не согласится. Вот сколько ему сейчас дают в «Калгари»?

Если перевести в рубли, то окажется в районе 220 млн. Конечно, такие деньги Ягру никто в КХЛ не заплатит. Другое дело, что из-за разницы в налогах, а также эскроу – специальной пошлины в НХЛ – Яромир чистыми на руки получил бы в районе 90 млн.

Много ли это? Говорят, что защитник Алексей Марченко зарабатывает 100 млн рублей за сезон. Но это молодой российский игрок, кандидат в сборную. А вот Ягру уже 45 лет. В прошлом сезоне он набрал 46 (16+30) очков в 82 матчах, и это очень круто. Но понятно, что Яромир нужен в клубе и лиге не только как бомбардир, а скорее как яркая афиша.

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко в программном интервью прямо заявил, что пока не видит в лиге хотя бы 48 звезд, которых нужно выводить за потолок зарплат – по две на команду (с прицелом на будущий сезон, когда КХЛ будет сокращена с 27 до 24 клубов).

Вот только поэтому мне было бы интересно посмотреть на звездного чеха, скажем, в «Спартаке». Помню, как 45-летний Доминик Гашек приехал в Сокольники. И как резко взлетел интерес к «красно-белым». Причем ведь Доминатор не был туристом. Он одержал 23 победы в 44 матчах, отражая в среднем 91,5% бросков.

Ну а «Магнитка» – это же не дебют в сезоне, а уныние: 2:5 от «Автомобилиста» у себя дома. Илья Воробьев пока не нашел достойную замену Зарипову в тройке с Мозякиным и Коваржем. А вы представьте там Ягра!

Ну ладно, хватит фантазировать. Яромир вот-вот подпишется с «Калгари». Сейчас он занимает второе место в истории НХЛ по очкам (1914), отставая только от Уэйна Гретцки (2857). Новых рекордов тебе, Ярдо!

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