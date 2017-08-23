Кокорин, выручай! Что нужно сделать «Зениту», чтобы обыграть «Утрехт»

«Зениту» предстоит очень сложный матч с «Утрехтом» – забивать нужно обязательно, а пропускать нежелательно. Как этого добиться? Разберем на основе первой встречи.

АТАКА

ПАРЕДЕС, ВАШ ВЫХОД!

1. Создавать ситуации для длинных передач Паредеса

Как и в большинстве других матчей этого сезона, в первой встрече с «Утрехтом» лидером «Зенита» по количеству передач стал Паредес – 58. Особого внимания голландцы ему не уделили – при позиционной обороне давления на аргентинца не оказывали. Привело это к тому, что Леандро создал самый опасный момент нашей команды – передачей со своей половины поля вывел один на один с вратарем Игоря Смольникова! Крайний защитник остался один, так как партнеры освободили ему бровку, массово сместившись к левому флангу. Лишь голкипер спас хозяев.



Скриншот: «Матч Футбол 1».



В ответной игре подобные комбинации можно поставить на поток. Паредесу даже говорить ничего не нужно – если увидит партнера в хорошей позиции, то передачу сделает столь своевременно, что зритель даже подумать о ней не успеет. В Голландии он создал два опасных момента. Дело за малым – найти фланговых игроков под эти передачи. Задействовать бровки нужно обязательно – «Утрехт» обороняется большим числом, его оборону придется раскачивать.

Один из фланговиков очевиден – Смольников. А вот кто будет предлагать себя слева? Пока это загадка. Жирков травмирован, Кришито больше сосредоточен на обороне. Едва ли не лучшей кандидатурой видится Кокорин. Во-первых, скоростной. Во-вторых, с дриблингом. Не поэтому ли большую часть матча с «Амкаром» он играл слева в полузащите? Включаться в центр в финальных стадиях атак это ему не мешало – так нападающий забил гол. Кстати, в той игре Александр пять раз шел в дриблинг, удачными оказались все попытки.

Интересно, что Паредес всю игру против «Амкара» провел в опорной зоне. Когда на поле по ходу второго тайма вышел Краневиттер, то вперед отправился Ерохин. Вероятно, уже в Перми Роберто Манчини держал в уме игру в Лиге Европы.

2. Не попасть во фланговый капкан

Одна из особенной игры «Утрехта» в обороне – прессинг фланговых игроков. Как только соперник адресует мяч на бровку, игроки голландской команды тут же стартуют в отбор. Особенно опасны короткие передачи к боковой линии – подопечным Эрика тен Хага потребуются доли секунды, чтобы затруднить «Зениту» жизнь. После длинного паса еще нужно суметь перестроиться.

В первой игре фланговые игроки «Зенита» показали низкую точность передач – 80% Смольников (27 точных из 34), 79% Кришито (44 из 56), 65% Юрий Жирков (20 из 31). При этом Кришито совершил сразу четыре (!) обреза на своей половине поля! Для «Утрехта» без разницы, где ловить добычу, – на чужой половине или своей.



Скриншот: «Матч Футбол 1».



Фланговый прессинг «Утрехта» – еще одна причина, почему «Зениту» на левом фланге не помешает игрок с дриблингом. Ни Жирков, ни Кришито в первой игре никого не обыгрывали, в отличие от Смольникова, из пяти попыток которого три оказались удачными. Чтобы хоть как-то защитить себя от прессинга, по ходу второго тайма ответной игры Манчини принял решение перейти с модуля 4-3-3 на 3-5-2 – Кришито сместился в центр обороны, а для Жиркова боковая линия стала сродни железнодорожным путям для поездов. Если бы Жирков был здоров, такой вариант можно было попробовать вновь. Теоретически сыграть по всей бровке может Кришито, но в этом сезоне он так еще не играл.

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ОБОРОНА

СДЕРЖАТЬ МЕСТНОГО ФЕРНАНДЕСА

1. Не дать развернуться Клайберу

Очень интересно построение атаки у «Утрехта». В позиционном нападении голландцы перестраиваются со схемы 4-3-3 на 3-4-3 – левый защитник Робин ван дер Мер становится третьим центральным, а играющий справа Сеан Клайбер идет в атаку.

Именно Клайбер разогнал единственную голевую атаку своей команды в первом матче. Подхватив мяч у своих ворот, он сыграл в «стенку» с Аюбом, обыграл на замахе Краневиттера и сделал обостряющую передачу на Керка. Причем Клайбер сметился в центр поля, а не банально полез по бровке.



Скриншот: «Матч Футбол 1».



На Клайбера партнеры при возможности играют длинными передачами, хотя обычно «Утрехт» играет в короткий пас. Но почему не пользоваться техникой и скоростью защитника, не изолируя его ото всех? По манере игры Клайбер похож на Фернандеса из ЦСКА. Стоит ждать передач на Клайбера от левого центрального защитника Эдсона Брафхейда. В первой игре он сделал две длинные диагональные доставки на партнера. Его связка с правым защитником напоминает дуэт Игнашевича и Фернандеса в ЦСКА, когда Сергей играет левого центрального защитника.

2. Разобраться с Аюбом

Еще более опасный игрок «Утрехта» – полузащитник Аюб. Через него строятся атаки команды. В первой игре он сделал 58 передач, как и Паредес. Точность Аюб показал даже более высокую – 86% против 76%. Его отличие от полузащитника «Зенита» – он более вариативный, действует от своей штрафной до чужой.

Особенность игры «Утрехта» в центре поля – смена позиций. Только что Аюб был опорником, а уже через минуту может оказаться атакующим полузащитником. Поэтому чтобы сдержать его, нужно найти подход ко всей полузащите.

И против Клайбера, и против Аюба «Зениту» может помочь прессинг. Чем меньше будет доставок мяча на этих игроков, тем легче будет нашей команде. В прессинге есть смысл и по другой причине – «Утрехт» практикует игру в короткий пас. У команды нет нападающего-гренадера. В первой игре голландцы сделали 45 коротких передач. Коллектив Манчини выполнил больше – 55.

3. Избежать ошибок у своих ворот

Нельзя исключать, что «Зенит» вновь превзойдет «Утрехт» по количеству длинных пасов. Дело в том, что банда Эрика тен Хага здорово включается в контротбор. Именно этим объясняется большее количество длинных передач у «Зенита» неделю назад. Больше всех передач, выполненных верхом, принял Кокорин – восемь. Если «Утрехт» вновь будет действовать агрессивно, не стоит стесняться такого выхода вперед и в ответной игре. Нужно только решить, в какие зоны и кому их доставлять, чтобы выжать максимум.

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