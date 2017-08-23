ОБИДное поражение. «Магнитка» проиграла стартовый матч сезона

«Металлург» в первый для себя игровой день 10-го сезона КХЛ подготовил для болельщиков настоящий праздник. Подвел только результат: в пользу «Автомобилиста» все решили полторы минуты третьего периода. Камбэк уральцев начал 20-летний Андрей Обидин.

#БРАТЬЯПООГНЮ И ЛИС В НОВОМ ОБЛИКЕ

В Арене «Металлург» к старту юбилейного сезона КХЛ подготовились с размахом. Еще летом перед главным входом на стадион установили блестящую «Ладу Весту». На постаменте яркая вывеска: «Главный приз сезона». Разумеется, для болельщиков. Розыгрыш авто состоится в конце регулярного чемпионата. Чтобы уехать с игры на новенькой машине, нужно выполнить всего два условия: купить сезонный абонемент и посетить все домашние встречи «Магнитки».

Собрать кучу лайков фанатам «Металлурга» теперь еще проще. Достаточно сделать селфи у арт-объекта, который установили на площади у Арены, и разместить фото в соцсетях с хэштегом #братьяпоогню. Этот флешмоб также продлится на протяжении всего чемпионата. А метка к фотографиям – это строчка из гимна Магнитогорска, которым несколько лет назад сделали знаменитую песню про металлургов композитора Александры Пахмутовой и поэта Николая Добронравова. «Братья по судьбе, братья по огню, братья по горячим делам» – отличный девиз, объединяющий хоккей и стальных уральских людей.

Внутри Арены за несколько минут до старта матча – продолжение шоу. Из темноты луч прожектора выхватывает исполнительного директора «Магнитки» Максима Грицая и мэра города Сергея Бердникова. ВИП-персоны приветствуют болельщиков, а после нажимают большую красную кнопку. И стадион расцветает: летом в чаше Арены смонтировали новые борта. Они не только травмобезопасны для спортсменов, но и радуют глаз – разноцветной диодной подсветкой. Хоккеистов на льду приветствует талисман Тимоша: за межсезонье лис сменил «шкуру», возмужал. Трепещи, соперник!

Исполнительный директор «Магнитки» Максим Грицай и мэр города Сергей Бердников. Фото Максима Шмакова Фото: «Советский спорт»

ЧТО ТАКОЕ «НЕ ВЕЗЕТ»…

Игорь Григоренко, пробный контракт с которым «Металлург» заключил накануне, пока – вне заявки на матч. Молодой защитник Григорий Дронов, на которого в Магнитогорске возлагают определенные надежды, также начинает сезон не с командой – призван под знамена молодежной национальной команды. Денис Платонов, Денис Казионов и Дмитрий Казионов также матч с «Автомобилистом» пропускают. Четвертая пятерка «сталеваров» с Сироткиным, Железковым, Берестенниковым впереди и Бобряшовым с совсем молодым Игошевым в качестве защитников наглядно демонстрирует: Илья Воробьев доверяет своей молодежи. Даже в матче с соперником, в состав которого летом вернулся вратарь Якуб Коварж, а на подмогу Голышеву пришли Тичар и Тэйлор.

По факту «Магнитка» действует в три пары защитников, но ведь и в нападении хозяева смотрятся неплохо, регулярно нагружая Коваржа-старшего. Правда, пропускает «Металлург» первым – привет некогда бывшему клубу передает Михнов. Ми-8 орудует на пятаке, уходит от опеки и пробивает Кошечкина – 0:1.

Кому открывать счет голам «Магнитки» в юбилейном сезоне КХЛ, как не маэстро под номером 10? Капитан «Металлурга» выгребает шайбу из борьбы в углу и катит на пятак. До последнего хитрец-Мозякин смотрит на Филлипи, но вместо паса с кистей бросает мимо дезориентированного Коваржа. Есть гол в большинстве! 1:1?

Наставник «Авто» Владимир Крикунов хочет испортить праздник «Магнитке»: берет челлендж на предмет вне игры в момент входа в зону. Арбитры смотрят кино и указывают на центр – «хороший гол», пользуясь терминологией Эдуарда Одиньша.

После перерыва команды играют в открытый хоккей, опасно то у одних, то у других ворот. И снова лучше получается у «Магнитки»: Осала в меньшинстве (!) накручивает двоих екатеринбуржцев в их зоне, а Эллисон переправляет оказавшуюся бесхозной шайбу с пятака в сетку. Первый гол канадца за «Магнитку» – да какой! 2:1.

«Автомобилист» не собирается сдаваться: в начале третьего периода гости возвращаются в игру. Сначала Обидин оказывается первым на отскоке и не промахивается по пустому углу, забивая первый гол в КХЛ. Хозяевам – обидно, гостям – радостно. Буквально тут же Голышев проталкивает шайбу в створ шайбу, запутавшуюся в амуниции Кошечкина. 2:3.

Все старания магнитогорцев вернуть нити игры в свои руки перечеркивает четвертый гол – бросок Кучерявенко приходится в щиток Бирюкова, на этот рикошет Кошечкин уже физически не может среагировать. А канадец Паре ставит точку голом в пустые ворота – 2:5.

«ЖИЗНЬ НЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ. НАДО ИСПРАВЛЯТЬСЯ»

Не такой развязки заслуживала праздничная история, которая в Магнитогорске так ярко закручивалась перед игрой. С каменными лицами «сталевары» маршируют в раздевалку.

– На этом жизнь не заканчивается – бывают проигрыши, бывают победы, – Никита Сироткин смотрит в будущее с оптимизмом. – Так что все будет нормально, все наладится. К следующей игре подготовимся, посмотрим видео. Разберем ошибки и будем двигаться дальше.

– Какие эмоции от первого официального матча за «Магнитку», если оставить за скобками результат?

– Перед матчем было волнение, но после пары смен справился с ним. Конечно, эмоции позитивные – первый матч на таком уровне.

– Что случилось в третьем периоде?

– После второго периода вели 2:1, но в третьем пропустили ненужные голы, одна-две ошибки и счет уже 2:3, 2:4… Пытались спасти игру, но, увы, не получилось. Чуть-чуть не хватило.

– Мы хотели победить в первой игре, – на пресс-конференции говорит Владимир Крикунов. – Собрались на третий период. Там еще и повезло, когда Кучерявенко бросал – шайба заскочила в ворота от ноги защитника.

– Коллега правильно сказал – гол от конька, – говорит про заключительный игровой отрезок Илья Воробьев. – А второй гол – с нулевого угла, тоже довольно курьезный. Конечно мы недовольны третьим периодом. Будем разбираться. Два периода было все нормально, но потом два курьезных гола подкосили нас немножко. Но мы знали, что нам будет непросто. Будем работать, ведь наша задача становиться лучше день за днем.

– Готов ли Игорь Григоренко?

– Еще не готов.