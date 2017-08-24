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Евгений Ловчев: Я был мальчишкой, когда Севидов забивал за «Спартак»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Юрий Севидов
Юрий СевидовФото: «Советский спорт»

Сегодня исполнилось бы 75 лет обозревателю «Советского спорта» Юрию Севидову. Своего коллегу и товарища вспоминает Евгений Ловчев.

Сейчас я являюсь обозревателем «Советского спорта», этого ничего не было бы, если б не Юрий Александрович Севидов. Руководители газеты пригласили меня на эту должность, после того, как погиб, в данном случае это слово больше подходит, на своем посту Юрий Александрович. Это произошло во время сбора «Локомотива» в Испании, который Севидов освещал. У него не выдержало сердце. Сердечные болезни вообще характерны для спортсменов. Я ведь тоже девять лет назад делал шунтирование в Германии.

Я был мальчишкой, когда пара Севидов – Рейнгольд блистала в «Спартаке», я помню великолепные голы в исполнении Юрия Саныча.

Фото: «Советский спорт»

Все знают эту историю, как Севидову пришлось отсидеть несколько лет в тюрьме и после возвращения его не взяли назад в «Спартак». Видимо, решили, что на клубе будет некое пятно. Севидов – яркий форвард, бомбардир отечественного футбола, в какой-то степени повторил судьбу Эдуарда Стрельцова. Но Стрельцова взяли в «Торпедо». А Севидову пришлось заканчивать карьеру в «Кайрате», который тренировал его отец, великий тренер Сан Саныч Севидов.

Мы были из немного разных поколений, в «Спартаке» не могли пересечься и сошлись остаточно близко, когда уже оба играли за ветеранов. С этим связанно много историй. Особенно если с нами в поездки отправлялся лучший друг Саныча Валерий Рейнгольд. Эта парочка могла с успехом выступать в передаче «Вокруг смеха».

Как-то мы играли в одном колхозе в Тульской области на 8 мая. Саныч отыграл первый тайм и заменился, Рейнгольд был крайним защитником, а я, как молодой ветеран, играл в нападении. Из пяти наших голов, я забил четыре. Лучшему игроку полагался самовар. Я уже приготовился его получать, а тут вызывают Рейнгольда и награждают его. Оказывается, Севидов на вопрос председателя колхоза: кому вручать самовар, ответил: «Рейнгольду, конечно».

Фото: «Советский спорт»

Когда я злой пришел в раздевалку испросил Валерия «Рыжий, за что тебе дали самовар?». Он ответил: «А вот Севид говорит – за мастерство». Так они меня разыграли.

Юрий Александрович стал заметной фигурой в журналистике. Я знаю, что люди покупали «Советский спорт», чтобы почитать аналитику от Севидова. И я сам особенно любил смотреть программу «90 минут», где Саныч разбирал матчи – профессионально и глубоко, подмечая все. Он читал игру, как отрытую книгу.

«Советский спорт» оплатил все расходы по похоронам Юрия Александровича. И сейчас в день его рождения и в день ухода многие сотрудники издания приходят на его могилу почтить память прекрасного футболиста, журналиста и человека.

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