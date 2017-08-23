«Раньше в «Зените» было больше известных имен». «Утрехт» готов к сенсации

Главный тренер «Утрехта» рассказал об опыте работы в «Баварии», а Урби Эмануэльсон не против снова забить «Зениту».

Эрик тен Хаг: Команда оптимальна и настроена на результат

«Утрехт» приехал в Петербург с впечатляющей серией: четыре победы и три ничьи в семи официальных играх. У главного тренера команды в первую очередь поинтересовались, не занервничают ли его игроки при 50-тысячной аудитории. На стадионе «Зенита» ожидается аншлаг.

– Это вопрос опыта игроков, – отметил Эрик тен Хаг. – Наши футболисты подготовлены, чтобы выступить достойно. Для нас это вызов, и мы готовы его принять. Нам интересно играть с такими командами.

– Как относитесь к тому, что тренируетесь на одном стадионе, а играть будете на другом?

– Такова жизнь, мы не можем повлиять на это. Но это никак не влияет на игру. На тренировке нам нужно размяться, расслабиться, подчеркнуть какие-то акценты предстоящего матча. Нам не важно, где тренироваться.

– 1:0 – достаточный задел перед ответным матчем? Хватит одного забитого гола в Петербурге, чтобы пройти дальше?

– Да, в нашем случае получается, что нам будет достаточно забить один гол.

– Выйдете на удачу в том же костюме, что и в Утрехте? Вы тогда были в черном костюме и белых кроссовках.

– Если я их с собой взял – обязательно надену.

– Вы работали в системе «Баварии». Какой опыт привезли с собой в Голландии? – с 2013 по 2015 годы тен Хаг работал во второй команде мюнхенцев, а основу в это время тренировал Хосеп Гвардиола.

– По моему опыту могу сказать, что в «Баварии» совсем другие законы и правила. В топ-клубах действует другая система, и не все применимо в клубах другого уровня. Важно адаптировать ее и использовать все, что можно. Это искусство менеджера.

– Состав, который выйдет завтра, можно назвать оптимальным?

– Команда оптимальна и настроена на результат. Предыдущие матчи показали, что этот состав натренирован. Игроки чувствуют командный дух, у них есть вера в себя, и они готовы реализовать свои возможности по максимуму. Очень важно, что мы даем разным игрокам использовать свой потенциал по-разному.

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Урби Эмануэльсон: В 2012-м у «Зенита» было больше известных имен

Голландский полузащитник в Петербурге второй раз. В сентябре 2012-го он приезжал на «Петровский» вместе с «Миланом» и забил один из трех голов в ворота Вячеслава Малафеева. Сине-бело-голубые тогда проиграли 2:3. Это был групповой этап Лиги чемпионов.

– Если сравнивать тот «Зенит» и нынешний – тогда было больше известных имен, – считает Эмануэльсон. – С другой стороны, сейчас у «Зенита» новая сильная команда, которая достойно выступает в России и на мировом уровне. Что касается той поездки – не могу сказать, что тогда было что-то удивительное. В этот раз ожидаю ярких впечатлений.

– Собираетесь продолжить традицию и снова забить «Зениту»?

– Мы этого хотим, естественно. Мы показали в предыдущих матчах, что наша команда достаточно сильна и может создать много голевых моментов. Надеемся, один из них приведет к голу.

– Что можете передать молодым игрокам, которые еще не имели опыта матчей с «Зенитом»?

– В команде очень хорошо налажено общение: более опытные игроки всегда общаются с молодежью, обмениваются своими впечатлениями. На прошлых турнирах мы поняли, что у нас разные игроки разного уровня, и они хорошо чувствуют себя вместе. Самое главное – они не боятся играть на новых стадионах. Надеемся, что наша команда будет в состоянии показать достойную игру, и молодые игроки представят себя с лучшей стороны.