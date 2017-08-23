«Его уход позитивно скажется на сборной». Каррагер – о непростом решении Руни

Уэйн Руни в сборной Англии Фото: Gettyimages.ru

Эксперт телеканала Sky Sports Джейми Каррагер не оставил без внимания уход Уэйна Руни из сборной Англии.

Сегодня бывший капитан «Манчестер Юнайтед» объявил о завершении карьеры в национальной команде, за которую выступал с 2003 года. 14 лет хавбек защищал цвета своей страны, забив 53 гола в 119-ти матчах.

«Руни поступил правильно, завершив выступления за сборную. Возможно, он хочет сосредоточиться на клубной карьере. Это правильный шаг. Он вернулся в «Эвертон» и собирается оставить яркий след в истории клуба. Возможно, поэтому он решил уйти.

Очевидно, «ириски» хотят занять место в топ-4 и выиграть немало трофеев. Думаю, амбиции клуба и самого игрока сошлись.

Помню, я завершил выступление в национальной команде в том же возрасте. Это возможность выйти на новый уровень. У тебя появляется больше времени на подготовку.

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Все в восторге от его игры за «Эвертон». Сейчас это особенно важно, поскольку в последние годы он подвергался серьезной критике. Его списывали со счетов, но это все ерунда.

Ко всему прочему, уход Уэйна позитивно скажется и на самой сборной. Сейчас в команде много молодых игроков. Они хотят поехать на чемпионат мира в России. Таким образом, у них появится возможность занять его место.

Никто не сомневается в том, что Руни был лучшим игроком своего поколения в сборной. Возможно, только Фрэнк Лэмпард и Стивен Джеррад находятся на одном уровне с ним.

К сожалению, травмы и плохая физическая форма мешали ему реализовать свой потенциал в полной мере. Такое случается, это футбол», – приводит слова бывшего защитника «Ливерпуля» Sky Sports.

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