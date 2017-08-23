В СКА рождается новое суперзвено. Оно способно помогать сборной на Олимпиаде
Никита Гусев, Николай Прохоркин и Александр Барабанов – самое перспективное сочетание обновленного СКА.
Почему в СКА объединили именно их троих?
СКА создал на старте сезона самое креативное звено, которое
только можно было придумать: рядом с Никитой Гусевым заиграл Николай Прохоркин,
а на другой край к ним добавили Александра Барабанова. В межсезонье был вариант
с Максимом Карповым вместо Барабанова, но уже на первый официальный матч
армейцы вышли именно с собственным воспитанником в этой роли.
Возможно, это не идеал баланса для обороны, хотя и
Прохоркин, и Барабанов легко могут побиться в своей зоне. Но в тройке
Гусев-Шипачев-Дадонов, с которой тянет сравнивать новое техничное сочетание,
тоже ни один не громила. Быть лучшими в лиге им это не мешало. Логика «их так
затреплют в обороне, что на атаку сил не останется» вообще не работала.
В матче со «Слованом» Прохоркин, кстати, моментально среагировал на грубый фол против Гусева и наказал соперника парой мощных ударов.
По шайбе за игру - Николай Прохоркин по отличному графику идет! Это 1:1! #СКАСЛО pic.twitter.com/hTBhI8BogI— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 23 августа 2017 г.
Из-за чего это звено особенно перспективно?
И Гусев, И Прохоркин, и Барабанов – игроки, максимума
которых мы не знаем. Старше всех Гусев, ему 25. Он все время, что выступает за
СКА, только прогрессирует. На отдельных отрезках прошлого сезона Никита выглядел
вообще самым ярким в лиге. Возможно, в этом восприятии тоже была смесь крутых
действий и удивления от того, насколько они хороши. Чем дальше, тем меньше
ощущения внезапности. Но если крутота не уходит – эффект тоже остается.
Прохоркина было бы логично называть главным, кто выиграл от ухода Шипачева. Но формально он не продвинулся в заявке выше третьего звена, в котором и раньше выходил. Хотя по сути изменения есть. По первой паре матчей сезона есть впечатление, что теперь два самых свободных в действиях звена – это первое, с Дацюком-Ковальчуком, и как раз третье. За полноценным подтверждением такого расклада стоит вернуться к концу сентября как минимум.
Идеальное подправление. Впрочем, разве от ПалВалерича можно ожидать какого-то иного? 🎩 #hcSKA #СКАСЛО pic.twitter.com/a7QY0DRSZq— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 23 августа 2017 г.
Барабанов попал в наш рейтинг топ-30 игроков КХЛ на 30-е
место, но у него по мнению экспертов-составителей лучшие шансы взлететь за этот
сезон значительно выше. У него очень перспективные наметки: в чемпионском
плей-офф он был важным игроком, но пока не одним из главных; в сборной России
на чемпионате мира очки набирал, но пока не забивал; на предсезонке стал самым
результативным в СКА – концовку этого предложения допишем не раньше финиша
регулярки. Вероятность, что тут будет комплимент, весьма высока.
Во что эта тройка играет?
Николай Прохоркин – первый человек в СКА, кто забил в новом сезоне два гола. Оба раза это были не комбинации его звена – удачный свой бросок между ног Илье Сорокину и пас от Сергея Широкова из соседней тройки на пересменке против «Слована» – но факт лично для центрфорварда все равно важный. И обе шайбы были ключевыми для сценариев: с ЦСКА благодаря этому голу команда полчаса вела в счете, со «Слованом» с нее начался камбэк СКА.
В большинстве у Олега Знарка пока эксперименты. На четверых словаков, например, сначала вышла спецбригада с Ковальчуком, который перемещался между позициями защитника и форварда в круге вбрасывания. А следом появилась именно тройка Прохоркина с обычной парой защитников.
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Если упрощать и переносить шаблоны – не факт, что нужно, но на привычных примерах проще – Барабанов исполняет Дадонова, а Прохоркин – Шипачева. Может быть, слишком хочется это видеть в звене, которое по потенциалу способно приносить пользу и сборной России, во взаимодействии этих парней есть что-то зажигательное.
Матч
СКА - Слован - 7:1 (0:1, 3:0, 4:0)
Голы:
Вьеденски 16:48 (0:1). Прохоркин (Широков), 24:44 (1:1). Дацюк (Плотников, Зуб), 29:16 (2:1). Ковальчук (Дацюк, Херсли), 36:06 (3:1 - бол.). Широков (Белов, Рыков), 46:31 (4:1). Ковальчук (Дацюк), 52:28 (5:1). Гусев (Дацюк, Херсли), 57:50 (6:1 - бол.). Гусев 58:58 (7:1).
Место и дата
23 августа 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция